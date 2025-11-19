Live Radio
LPGA Tour’s schedule for 2026

The Associated Press

November 19, 2025, 10:36 AM

Jan. 29-Feb. 1 — Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Lake Nona Golf & CC, Orlando, Fla.

Feb. 19-22 — Honda LPGA Thailand, Siam CC (Old), Pattaya, Thailand.

Feb. 26-March 1 — HSBC Women’s World Championship, Sentosa GC (Tanjong), Singapore.

March 5-8 — Blue Bay LPGA, Jian Lake Blue Bay GC, Hainan Island, China.

March 19-22 — Fortinet Founders Cup, Sharon Heights Golf & CC, Menlo Park, Calif.

March 26-29 — Ford Championship, Whirlwind GC (Cattail), Phoenix.

April 2-5 — Aramco Championship, Shadow Creek GC, North Las Vegas, Nev.

April 16-19 — JM Eagle LA Championship, El Caballero CC, Los Angeles.

April 23-26 — The Chevron Championship, TBD, Houston.

April 30-May 3 — Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, El Camaleon GC at Mayakoba, Playa del Carmen, Mexico.

May 7-10 — Mizuho Americas Open, Mountain Ridge CC, West Caldwell, N.J.

May 14-17 — Kroger Queen City Championship, Maketewah CC, Cincinnati

May 29-31 — ShopRite LPGA, Seaview (Bay), Galloway, N.J.

June 4-7 — U.S. Women’s Open, Riviera CC, Los Angeles.

June 11-14 — Dow Championship, Midland CC, Midland, Mich.

June. 18-21 — Meijer LPGA Classic, Blythefield CC, Belmont, Mich.

June 25-28 — KPMG Women’s PGA Championship, Hazeltine National GC, Chaska, Minn.

July 9-12 — The Amundi Evian Championship, Evian Resort GC, Evian-les-Bains, France.

July 23-26 — ISPS Handa Women’s Scottish Open, Dundonald Links, Irvine, Scotland.

July 30-Aug. 2 — AIG Women’s British Open, Royal Lytham & St. Annes GC, Lytham St. Annes, England.

Aug. 13-16 — The Standard Portland Classic, Columbia Edgewater CC, Portland.

Aug. 20-23 — CPKC Women’s Open, Royal Mayfair GC, Edmonton, Alberta.

Aug. 27-30 — FM Championship, TPC Boston, Norton, Mass.

Sept. 11-13 — Solheim Cup, Bernardus Golf, Hertogenbosch, Netherlands.

Sept. 25-27 — Walmart NW Arkansas Championship, Pinnacle CC, Rogers, Ark.

Oct. 1-4 — Lotte Championship, Hoakalei CC, Honolulu.

Oct. 15-18 — Buick LPGA Shanghai, TBD, China.

Oct. 22-25 — BMW Ladies Championship, Pine Beach GL, Gwangju, South Korea.

Oct. 29-Nov. 1 — Maybank Championship, Kuala Lumpur Golf and CC, Kuala Lumpur, Malaysia.

Nov. 5-8 — Toto Japan Classic, Taiheiyo Club (Minori), Ibaraki, Japan.

Nov. 12-15 — The Annika, Pelican GC, Belleair, Fla.

Nov. 19-22 — CME Group Tour Championship, Tiburon GC (Gold), Naples, Fla.

Dec. 11-13 — Grant Thornton Invitational, Tiburon GC (Gold), Naples, Fla.

