LPGA Tour’s schedule for 2026

Jan. 29-Feb. 1 — Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Lake Nona Golf & CC, Orlando, Fla.
Feb. 19-22 — Honda LPGA Thailand, Siam CC (Old), Pattaya, Thailand.
Feb. 26-March 1 — HSBC Women’s World Championship, Sentosa GC (Tanjong), Singapore.
March 5-8 — Blue Bay LPGA, Jian Lake Blue Bay GC, Hainan Island, China.
March 19-22 — Fortinet Founders Cup, Sharon Heights Golf & CC, Menlo Park, Calif.
March 26-29 — Ford Championship, Whirlwind GC (Cattail), Phoenix.
April 2-5 — Aramco Championship, Shadow Creek GC, North Las Vegas, Nev.
April 16-19 — JM Eagle LA Championship, El Caballero CC, Los Angeles.
April 23-26 — The Chevron Championship, TBD, Houston.
April 30-May 3 — Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, El Camaleon GC at Mayakoba, Playa del Carmen, Mexico.
May 7-10 — Mizuho Americas Open, Mountain Ridge CC, West Caldwell, N.J.
May 14-17 — Kroger Queen City Championship, Maketewah CC, Cincinnati
May 29-31 — ShopRite LPGA, Seaview (Bay), Galloway, N.J.
June 4-7 — U.S. Women’s Open, Riviera CC, Los Angeles.
June 11-14 — Dow Championship, Midland CC, Midland, Mich.
June. 18-21 — Meijer LPGA Classic, Blythefield CC, Belmont, Mich.
June 25-28 — KPMG Women’s PGA Championship, Hazeltine National GC, Chaska, Minn.
July 9-12 — The Amundi Evian Championship, Evian Resort GC, Evian-les-Bains, France.
July 23-26 — ISPS Handa Women’s Scottish Open, Dundonald Links, Irvine, Scotland.
July 30-Aug. 2 — AIG Women’s British Open, Royal Lytham & St. Annes GC, Lytham St. Annes, England.
Aug. 13-16 — The Standard Portland Classic, Columbia Edgewater CC, Portland.
Aug. 20-23 — CPKC Women’s Open, Royal Mayfair GC, Edmonton, Alberta.
Aug. 27-30 — FM Championship, TPC Boston, Norton, Mass.
Sept. 11-13 — Solheim Cup, Bernardus Golf, Hertogenbosch, Netherlands.
Sept. 25-27 — Walmart NW Arkansas Championship, Pinnacle CC, Rogers, Ark.
Oct. 1-4 — Lotte Championship, Hoakalei CC, Honolulu.
Oct. 15-18 — Buick LPGA Shanghai, TBD, China.
Oct. 22-25 — BMW Ladies Championship, Pine Beach GL, Gwangju, South Korea.
Oct. 29-Nov. 1 — Maybank Championship, Kuala Lumpur Golf and CC, Kuala Lumpur, Malaysia.
Nov. 5-8 — Toto Japan Classic, Taiheiyo Club (Minori), Ibaraki, Japan.
Nov. 12-15 — The Annika, Pelican GC, Belleair, Fla.
Nov. 19-22 — CME Group Tour Championship, Tiburon GC (Gold), Naples, Fla.
Dec. 11-13 — Grant Thornton Invitational, Tiburon GC (Gold), Naples, Fla.
