Hank Aaron Awards

The Associated Press

November 13, 2025, 11:15 PM

American League

2025 — Aaron Judge, New York

2024 — Aaron Judge, New York

2023 — Shohei Ohtani, Los Angeles

2022 — Aaron Judge, New York

2021 — Vladimir Guerrero Jr., Toronto

2020 — José Abreu, Chicago

2019 — Mike Trout, Los Angeles

2018 — J.D. Martinez, Boston

2017 — Jose Altuve, Houston

2016 — David Ortiz, Boston

2015 — Josh Donaldson, Toronto

2014 — Mike Trout, Los Angeles

2013 — Miguel Cabrera, Detroit

2012 — Miguel Cabrera, Detroit

2011 — Jose Bautista, Toronto

2010 — Jose Bautista, Toronto

2009 — Derek Jeter, New York

2008 — Kevin Youkilis, Boston

2007 — Alex Rodriguez, New York

2006 — Derek Jeter, New York

2005 — David Ortiz, Boston

2004 — Manny Ramirez, Boston

2003 — Alex Rodriguez, Texas

2002 — Alex Rodriguez, Texas

2001 — Alex Rodriguez, Texas

2000 — Carlos Delgado, Toronto

1999 — Manny Ramirez, Cleveland

National League

2025 — Shohei Ohtani, Los Angeles

2024 — Shohei Ohtani, Los Angeles

2023 — Ronald Acuña Jr., Atlanta

2022 — Paul Goldschmidt, St. Louis

2021 — Bryce Harper, Philadelphia

2020 — Freddie Freeman, Atlanta

2019 — Christian Yelich, Milwaukee

2018 — Christian Yelich, Milwaukee

2017 — Giancarlo Stanton, Miami

2016 — Kris Bryant, Chicago

2015 — Bryce Harper, Washington

2014 — Giancarlo Stanton, Miami

2013 — Paul Goldschmidt, Arizona

2012 — Buster Posey, San Francisco

2011 — Matt Kemp, Los Angeles

2010 — Joey Votto, Cincinnati

2009 — Albert Pujols, St. Louis

2008 — Aramis Ramirez, Chicago

2007 — Prince Fielder, Milwaukee

2006 — Ryan Howard, Philadelphia

2005 — Andruw Jones, Atlanta

2004 — Barry Bonds, San Francisco

2003 — Albert Pujols, St. Louis

2002 — Barry Bonds, San Francisco

2001 — Barry Bonds, San Francisco

2000 — Todd Helton, Colorado

1999 — Sammy Sosa, Chicago

