Hank Aaron Awards

American League
2025 — Aaron Judge, New York
2024 — Aaron Judge, New York
2023 — Shohei Ohtani, Los Angeles
2022 — Aaron Judge, New York
2021 — Vladimir Guerrero Jr., Toronto
2020 — José Abreu, Chicago
2019 — Mike Trout, Los Angeles
2018 — J.D. Martinez, Boston
2017 — Jose Altuve, Houston
2016 — David Ortiz, Boston
2015 — Josh Donaldson, Toronto
2014 — Mike Trout, Los Angeles
2013 — Miguel Cabrera, Detroit
2012 — Miguel Cabrera, Detroit
2011 — Jose Bautista, Toronto
2010 — Jose Bautista, Toronto
2009 — Derek Jeter, New York
2008 — Kevin Youkilis, Boston
2007 — Alex Rodriguez, New York
2006 — Derek Jeter, New York
2005 — David Ortiz, Boston
2004 — Manny Ramirez, Boston
2003 — Alex Rodriguez, Texas
2002 — Alex Rodriguez, Texas
2001 — Alex Rodriguez, Texas
2000 — Carlos Delgado, Toronto
1999 — Manny Ramirez, Cleveland
National League
2025 — Shohei Ohtani, Los Angeles
2024 — Shohei Ohtani, Los Angeles
2023 — Ronald Acuña Jr., Atlanta
2022 — Paul Goldschmidt, St. Louis
2021 — Bryce Harper, Philadelphia
2020 — Freddie Freeman, Atlanta
2019 — Christian Yelich, Milwaukee
2018 — Christian Yelich, Milwaukee
2017 — Giancarlo Stanton, Miami
2016 — Kris Bryant, Chicago
2015 — Bryce Harper, Washington
2014 — Giancarlo Stanton, Miami
2013 — Paul Goldschmidt, Arizona
2012 — Buster Posey, San Francisco
2011 — Matt Kemp, Los Angeles
2010 — Joey Votto, Cincinnati
2009 — Albert Pujols, St. Louis
2008 — Aramis Ramirez, Chicago
2007 — Prince Fielder, Milwaukee
2006 — Ryan Howard, Philadelphia
2005 — Andruw Jones, Atlanta
2004 — Barry Bonds, San Francisco
2003 — Albert Pujols, St. Louis
2002 — Barry Bonds, San Francisco
2001 — Barry Bonds, San Francisco
2000 — Todd Helton, Colorado
1999 — Sammy Sosa, Chicago
