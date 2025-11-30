F1 Qatar Grand Prix Results

Sunday
At Losail International Circuit
Doha, Qatar.
Lap length: 5.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (3) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 57 laps, 1:24:38.241, 25 points.
2. (1) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 57, +7.995 seconds, 18.
3. (7) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 57, +22.665, 15.
4. (2) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 57, +23.315, 12.
5. (5) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 57, +28.317, 10.
6. (4) George Russell, Great Britain, Mercedes, 57, +48.599, 8.
7. (8) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 57, +54.045, 6.
8. (10) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 57, +56.785, 4.
9. (12) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 57, +1:00.073, 2.
10. (15) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 57, +1:01.770, 1.
11. (14) Alexander Albon, Thailand, Williams, 57, +1:06.930.
12. (17) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 57, +1:17.730.
13. (19) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 57, +1:24.811.
14. (20) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 56, 1L.
15. (16) Esteban Ocon, France, Haas, 56, 1L.
16. (9) Pierre Gasly, France, Alpine, 56, 1L.
17. (18) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 55, 2L.
18. (6) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, did not finish, 55, 2L.
19. (13) Oliver Bearman, England, Haas, did not finish, 41, 16L.
20. (11) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, did not finish, 6, 51L.
Driver Standings
1. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 408 points.
2. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 396.
3. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 392.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 309.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 230.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 152.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 150.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 73.
9. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 64.
10. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 51.
11. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 49.
12. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 48.
13. Oliver Bearman, England, Haas, 41.
14. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 38.
15. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 33.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 32.
17. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
18. Pierre Gasly, France, Alpine, 22.
19. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 19.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 800.
2. Mercedes, 459.
3. Red Bull Racing, 426.
4. Ferrari, 382.
5. Williams, 137.
6. Racing Bulls, 92.
7. Aston Martin, 80.
8. Haas, 73.
9. KICK Sauber, 68.
10. Alpine, 22.
