CME Group Tour Championship Scores

Thursday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $11 million
Yardage: 6,734; Par: 72
First Round
|Somi Lee
|32-32—64
|Allisen Corpuz
|33-33—66
|Nasa Hataoka
|35-32—67
|Jin Hee Im
|33-34—67
|Sei Young Kim
|33-34—67
|Jeeno Thitikul
|34-33—67
|Pajaree Anannarukarn
|32-36—68
|Jenny Bae
|34-34—68
|Brooke Henderson
|35-33—68
|Esther Henseleit
|33-35—68
|Chisato Iwai
|35-33—68
|Grace Kim
|33-35—68
|Stephanie Kyriacou
|34-34—68
|Minjee Lee
|35-33—68
|Madelene Sagstrom
|35-33—68
|Carlota Ciganda
|35-34—69
|Manon De Roey
|35-34—69
|Nataliya Guseva
|37-32—69
|Charley Hull
|33-36—69
|Minami Katsu
|38-31—69
|A Lim Kim
|33-36—69
|Jin Young Ko
|35-34—69
|Lydia Ko
|37-32—69
|Nanna Koerstz Madsen
|37-32—69
|Jennifer Kupcho
|36-33—69
|Lucy Li
|36-33—69
|Gaby Lopez
|35-34—69
|Brooke Matthews
|33-36—69
|Hae-Ran Ryu
|34-35—69
|Rio Takeda
|35-34—69
|Patty Tavatanakit
|35-34—69
|Andrea Lee
|36-34—70
|Leona Maguire
|37-33—70
|Sarah Schmelzel
|34-36—70
|Maja Stark
|35-35—70
|Lexi Thompson
|33-37—70
|Miranda Wang
|34-36—70
|Lottie Woad
|37-33—70
|Miyu Yamashita
|35-35—70
|Nelly Korda
|37-34—71
|Ingrid Lindblad
|32-39—71
|Yealimi Noh
|34-37—71
|Angel Yin
|35-36—71
|Hye Jin Choi
|35-37—72
|Ayaka Furue
|34-38—72
|Linn Grant
|36-36—72
|Akie Iwai
|36-36—72
|Megan Khang
|37-35—72
|Auston Kim
|34-38—72
|Mi Hyang Lee
|37-35—72
|Ruoning Yin
|37-35—72
|Celine Boutier
|37-36—73
|Lauren Coughlin
|37-36—73
|Lindy Duncan
|40-33—73
|Ariya Jutanugarn
|36-37—73
|Mao Saigo
|39-34—73
|Hyo Joo Kim
|39-35—74
|Yan Liu
|36-38—74
|Chanettee Wannasaen
|40-34—74
|Hannah Green
|38-38—76
