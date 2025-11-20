Live Radio
CME Group Tour Championship Scores

CME Group Tour Championship Scores

The Associated Press

November 20, 2025, 4:49 PM

Thursday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

First Round

Somi Lee 32-32—64
Allisen Corpuz 33-33—66
Nasa Hataoka 35-32—67
Jin Hee Im 33-34—67
Sei Young Kim 33-34—67
Jeeno Thitikul 34-33—67
Pajaree Anannarukarn 32-36—68
Jenny Bae 34-34—68
Brooke Henderson 35-33—68
Esther Henseleit 33-35—68
Chisato Iwai 35-33—68
Grace Kim 33-35—68
Stephanie Kyriacou 34-34—68
Minjee Lee 35-33—68
Madelene Sagstrom 35-33—68
Carlota Ciganda 35-34—69
Manon De Roey 35-34—69
Nataliya Guseva 37-32—69
Charley Hull 33-36—69
Minami Katsu 38-31—69
A Lim Kim 33-36—69
Jin Young Ko 35-34—69
Lydia Ko 37-32—69
Nanna Koerstz Madsen 37-32—69
Jennifer Kupcho 36-33—69
Lucy Li 36-33—69
Gaby Lopez 35-34—69
Brooke Matthews 33-36—69
Hae-Ran Ryu 34-35—69
Rio Takeda 35-34—69
Patty Tavatanakit 35-34—69
Andrea Lee 36-34—70
Leona Maguire 37-33—70
Sarah Schmelzel 34-36—70
Maja Stark 35-35—70
Lexi Thompson 33-37—70
Miranda Wang 34-36—70
Lottie Woad 37-33—70
Miyu Yamashita 35-35—70
Nelly Korda 37-34—71
Ingrid Lindblad 32-39—71
Yealimi Noh 34-37—71
Angel Yin 35-36—71
Hye Jin Choi 35-37—72
Ayaka Furue 34-38—72
Linn Grant 36-36—72
Akie Iwai 36-36—72
Megan Khang 37-35—72
Auston Kim 34-38—72
Mi Hyang Lee 37-35—72
Ruoning Yin 37-35—72
Celine Boutier 37-36—73
Lauren Coughlin 37-36—73
Lindy Duncan 40-33—73
Ariya Jutanugarn 36-37—73
Mao Saigo 39-34—73
Hyo Joo Kim 39-35—74
Yan Liu 36-38—74
Chanettee Wannasaen 40-34—74
Hannah Green 38-38—76

