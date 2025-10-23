Live Radio
NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA CHARGERS (44½) Minnesota

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA (44½) Miami
at HOUSTON (41½) San Francisco
at PHILADELPHIA (43½) NY Giants
at BALTIMORE (49½) Chicago
Buffalo (46½) at CAROLINA
at CINCINNATI (43½) NY Jets
at NEW ENGLAND 7 (40½) Cleveland
Tampa Bay (46½) at NEW ORLEANS
at INDIANAPOLIS 12½ 14½ (46½) Tennessee
at DENVER (50½) Dallas
Green Bay 3 3 (45½) at PITTSBURGH

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY 11½ (46½) Washington

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Alabama (55½) at GEORGIA STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas 27½ 26½ (60½) at CHARLOTTE
at VIRGINIA TECH (50½) Cal
Boise State 21½ 21½ (51½) at NEVADA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS (56½) Kansas State
South Florida (62½) at MEMPHIS
at OLD DOMINION 13½ 14½ (62½) Appalachian State
Rutgers (58½) at PURDUE
Ohio 10½ 12½ (60½) at EASTERN MICHIGAN
at INDIANA 24½ 25½ (54½) UCLA
at NEBRASKA (44½) Northwestern
at OKLAHOMA (54½) Ole Miss
at GEORGIA TECH 17½ 17½ (52½) Syracuse
SMU (54½) at WAKE FOREST
Bowling Green (47½) at KENT STATE
Virginia 11½ 10½ (51½) at NORTH CAROLINA
at ARKANSAS (55½) Auburn
at BUFFALO (47½) Akron
UConn 10½ (49½) at RICE
at NEW MEXICO (61½) Utah State
at NAVY 14½ 15½ (62½) Florida Atlantic
at WASHINGTON (54½) Illinois
Temple (54½) at TULSA
at PITTSBURGH (56½) NC State
San Diego State (47½) at FRESNO STATE
at CENTRAL MICHIGAN 16½ 15½ (46½) UMass
at MIAMI (OH) (41½) Western Michigan
at NORTHERN ILLINOIS (41½) Ball State
Alabama 13½ 12½ (47½) at SOUTH CAROLINA
at VANDERBILT (52½) Missouri
at SOUTHERN MISS 13½ 11½ (50½) UL Monroe
at IOWA (38½) Minnesota
at IOWA STATE (48½) BYU
at WASHINGTON STATE (46½) Toledo
at TEXAS TECH 36½ 38½ (56½) Oklahoma State
at CINCINNATI (67½) Baylor
Texas (44½) at MISSISSIPPI STATE
TCU 14½ 15½ (55½) at WEST VIRGINIA
at TROY (47½) Louisiana
at OREGON 34½ 31½ (43½) Wisconsin
at MIAMI (FL) 28½ 30½ (45½) Stanford
at ARKANSAS STATE (63½) Georgia Southern
at LOUISVILLE 22½ 25½ (55½) Boston College
Texas A&M (47½) at LSU
Michigan 12½ 14½ (48½) at MICHIGAN STATE
at WYOMING (46½) Colorado State
Tennessee (53½) at KENTUCKY
at ARIZONA STATE (46½) Houston
at UTAH 13½ (49½) Colorado

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Oklahoma City (230½) at INDIANA
at GOLDEN STATE 2 (232½) Denver

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -315 Chicago +250
at N.Y ISLANDERS -142 Detroit +118
at OTTAWA -160 Philadelphia +132
at BOSTON -125 Anaheim +104
at FLORIDA -210 Pittsburgh +172
at N.Y RANGERS -310 San Jose +245
at NASHVILLE OFF Vancouver OFF
at ST. LOUIS -118 Utah -102
at WINNIPEG -215 Seattle +176
at COLORADO -130 Carolina +108
at EDMONTON -235 Montreal +190
at DALLAS -156 Los Angeles +130

