Sports Betting Line

The Associated Press

October 22, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA CHARGERS 3 (44½) Minnesota

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA (44½) Miami
at HOUSTON (41½) San Francisco
at PHILADELPHIA 7 (43½) NY Giants
at BALTIMORE (50½) Chicago
Buffalo (46½) at CAROLINA
at CINCINNATI (43½) NY Jets
at NEW ENGLAND 7 (40½) Cleveland
Tampa Bay (46½) at NEW ORLEANS
at INDIANAPOLIS 12½ 14½ (46½) Tennessee
at DENVER (50½) Dallas
Green Bay 3 (44½) at PITTSBURGH

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY 10½ (47½) Washington

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DELAWARE 10½ (55½) Middle Tennessee
Missouri State (51½) at NEW MEXICO STATE

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Alabama (56½) at GEORGIA STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas 27½ 27½ (60½) at CHARLOTTE
at VIRGINIA TECH (50½) Cal
Boise State 21½ 21½ (50½) at NEVADA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (63½) at MEMPHIS
at OLD DOMINION 13½ 14½ (62½) Appalachian State
Rutgers (58½) at PURDUE
Virginia 11½ 10½ (51½) at NORTH CAROLINA
Ohio 10½ 12½ (59½) at EASTERN MICHIGAN
SMU (54½) at WAKE FOREST
at INDIANA 24½ 25½ (54½) UCLA
at NEBRASKA (42½) Northwestern
at GEORGIA TECH 17½ 17½ (53½) Syracuse
Bowling Green (48½) at KENT STATE
at OKLAHOMA (54½) Ole Miss
at KANSAS (56½) Kansas State
at ARKANSAS (57½) Auburn
at BUFFALO (47½) Akron
UConn 10½ (48½) at RICE
at NEW MEXICO (61½) Utah State
at NORTHERN ILLINOIS (41½) Ball State
at WASHINGTON (54½) Illinois
Temple (54½) at TULSA
at PITTSBURGH (56½) NC State
San Diego State (48½) at FRESNO STATE
at CENTRAL MICHIGAN 16½ 15½ (46½) UMass
at MIAMI (OH) (41½) Western Michigan
Alabama 13½ 11½ (47½) at SOUTH CAROLINA
at NAVY 14½ 15½ (62½) Florida Atlantic
at VANDERBILT (52½) Missouri
at SOUTHERN MISS 13½ 11½ (50½) UL Monroe
at IOWA (38½) Minnesota
at IOWA STATE (48½) BYU
at WASHINGTON STATE (46½) Toledo
at CINCINNATI (67½) Baylor
at TEXAS TECH 36½ 37½ (56½) Oklahoma State
Texas (44½) at MISSISSIPPI STATE
TCU 14½ 15½ (55½) at WEST VIRGINIA
at TROY (47½) Louisiana
at ARKANSAS STATE (63½) Georgia Southern
at MIAMI (FL) 28½ 30½ (45½) Stanford
at OREGON 34½ 33½ (44½) Wisconsin
at WYOMING (46½) Colorado State
Texas A&M (47½) at LSU
Michigan 12½ 14½ (48½) at MICHIGAN STATE
at LOUISVILLE 22½ 25½ (55½) Boston College
Tennessee (53½) at KENTUCKY
at ARIZONA STATE (46½) Houston
at UTAH 13½ (49½) Colorado

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO 8 (217½) Miami
at CHARLOTTE 5 (227½) Brooklyn
Cleveland (226½) at NEW YORK
at ATLANTA (235½) Toronto
at BOSTON 2 (227½) Philadelphia
Detroit 4 (233½) at CHICAGO
at MILWAUKEE (228½) Washington
at MEMPHIS (236½) New Orleans
LA Clippers 10½ (226½) at UTAH
at DALLAS (224½) San Antonio
at PHOENIX 4 (228½) Sacramento
Minnesota (219½) at PORTLAND

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -137 Minnesota +114
at BUFFALO -113 Detroit -108
Montreal -126 at CALGARY +105

