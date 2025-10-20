Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 20, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA CHARGERS (43½) Minnesota

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (47½) at CAROLINA
at CINCINNATI (44½) NY Jets
at BALTIMORE (49½) Chicago
at HOUSTON (42½) San Francisco
at PHILADELPHIA 7 (43½) NY Giants
at ATLANTA (45½) Miami
at NEW ENGLAND 7 (40½) Cleveland
Tampa Bay (47½) at NEW ORLEANS
at INDIANAPOLIS 12½ 14½ (45½) Tennessee
at DENVER 3 (48½) Dallas
Green Bay 3 3 (43½) at PITTSBURGH

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY (48½) Washington

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kennesaw State (48½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at LOUISIANA TECH (50½) Western Kentucky

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DELAWARE 10½ (54½) Middle Tennessee
Missouri State (51½) at NEW MEXICO STATE

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Alabama (55½) at GEORGIA STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas 27½ 27½ (60½) at CHARLOTTE
at VIRGINIA TECH (49½) Cal
Boise State 21½ 21½ (51½) at NEVADA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OLD DOMINION 13½ 13½ (61½) Appalachian State
Rutgers (59½) at PURDUE
at OKLAHOMA (52½) Ole Miss
Ohio 10½ 10½ (58½) at EASTERN MICHIGAN
at NEBRASKA (44½) Northwestern
SMU (53½) at WAKE FOREST
Virginia 11½ (52½) at NORTH CAROLINA
at INDIANA 24½ 24½ (53½) UCLA
Bowling Green (49½) at KENT STATE
at GEORGIA TECH 17½ 17½ (54½) Syracuse
at KANSAS (56½) Kansas State
South Florida (65½) at MEMPHIS
Auburn (56½) at ARKANSAS
at BUFFALO (47½) Akron
at NEW MEXICO (62½) Utah State
UConn (48½) at RICE
at PITTSBURGH (58½) NC State
at IOWA STATE (49½) BYU
at MIAMI (OH) (42½) Western Michigan
at IOWA (39½) Minnesota
at NORTHERN ILLINOIS (41½) Ball State
Alabama 13½ 13½ (47½) at SOUTH CAROLINA
at WASHINGTON STATE (49½) Toledo
at VANDERBILT (51½) Missouri
San Diego State (48½) at FRESNO STATE
at CENTRAL MICHIGAN 16½ 14½ (46½) UMass
Temple (53½) at TULSA
at WASHINGTON (55½) Illinois
at SOUTHERN MISS 13½ 12½ (50½) UL Monroe
at NAVY 14½ 15½ (62½) Florida Atlantic
at CINCINNATI (67½) Baylor
at TEXAS TECH 36½ 38½ (56½) Oklahoma State
Texas (45½) at MISSISSIPPI STATE
TCU 14½ 14½ (56½) at WEST VIRGINIA
at TROY (50½) Louisiana
at MIAMI (FL) 28½ 29½ (48½) Stanford
at ARKANSAS STATE (62½) Georgia Southern
at OREGON 34½ 34½ (45½) Wisconsin
at LOUISVILLE 22½ 23½ (55½) Boston College
at WYOMING (46½) Colorado State
Michigan 12½ 14½ (48½) at MICHIGAN STATE
Texas A&M (48½) at LSU
Tennessee (53½) at KENTUCKY
at ARIZONA STATE (47½) Houston
at UTAH 14½ (50½) Colorado

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -122 Seattle +104

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -137 Seattle +114
at N.Y RANGERS -128 Minnesota +106
at MONTREAL -162 Buffalo +134
Winnipeg -142 at CALGARY +118
at VEGAS -118 Carolina -102

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up