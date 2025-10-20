NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at LA CHARGERS 3½ 2½ (43½) Minnesota Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LA CHARGERS
|3½
|2½
|(43½)
|Minnesota
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|7½
|7½
|(47½)
|at CAROLINA
|at CINCINNATI
|2½
|4½
|(44½)
|NY Jets
|at BALTIMORE
|6½
|6½
|(49½)
|Chicago
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(42½)
|San Francisco
|at PHILADELPHIA
|7½
|7
|(43½)
|NY Giants
|at ATLANTA
|5½
|7½
|(45½)
|Miami
|at NEW ENGLAND
|6½
|7
|(40½)
|Cleveland
|Tampa Bay
|5½
|6½
|(47½)
|at NEW ORLEANS
|at INDIANAPOLIS
|12½
|14½
|(45½)
|Tennessee
|at DENVER
|4½
|3
|(48½)
|Dallas
|Green Bay
|3
|3
|(43½)
|at PITTSBURGH
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|6½
|9½
|(48½)
|Washington
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kennesaw State
|2½
|2½
|(48½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at LOUISIANA TECH
|3½
|3½
|(50½)
|Western Kentucky
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DELAWARE
|10½
|9½
|(54½)
|Middle Tennessee
|Missouri State
|2½
|1½
|(51½)
|at NEW MEXICO STATE
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Alabama
|4½
|6½
|(55½)
|at GEORGIA STATE
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|27½
|27½
|(60½)
|at CHARLOTTE
|at VIRGINIA TECH
|3½
|4½
|(49½)
|Cal
|Boise State
|21½
|21½
|(51½)
|at NEVADA
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OLD DOMINION
|13½
|13½
|(61½)
|Appalachian State
|Rutgers
|1½
|2½
|(59½)
|at PURDUE
|at OKLAHOMA
|3½
|4½
|(52½)
|Ole Miss
|Ohio
|10½
|10½
|(58½)
|at EASTERN MICHIGAN
|at NEBRASKA
|7½
|7½
|(44½)
|Northwestern
|SMU
|5½
|3½
|(53½)
|at WAKE FOREST
|Virginia
|11½
|9½
|(52½)
|at NORTH CAROLINA
|at INDIANA
|24½
|24½
|(53½)
|UCLA
|Bowling Green
|8½
|8½
|(49½)
|at KENT STATE
|at GEORGIA TECH
|17½
|17½
|(54½)
|Syracuse
|at KANSAS
|3½
|2½
|(56½)
|Kansas State
|South Florida
|3½
|3½
|(65½)
|at MEMPHIS
|Auburn
|1½
|1½
|(56½)
|at ARKANSAS
|at BUFFALO
|9½
|9½
|(47½)
|Akron
|at NEW MEXICO
|1½
|2½
|(62½)
|Utah State
|UConn
|9½
|9½
|(48½)
|at RICE
|at PITTSBURGH
|6½
|7½
|(58½)
|NC State
|at IOWA STATE
|1½
|2½
|(49½)
|BYU
|at MIAMI (OH)
|3½
|2½
|(42½)
|Western Michigan
|at IOWA
|7½
|7½
|(39½)
|Minnesota
|at NORTHERN ILLINOIS
|4½
|5½
|(41½)
|Ball State
|Alabama
|13½
|13½
|(47½)
|at SOUTH CAROLINA
|at WASHINGTON STATE
|2½
|2½
|(49½)
|Toledo
|at VANDERBILT
|2½
|2½
|(51½)
|Missouri
|San Diego State
|3½
|3½
|(48½)
|at FRESNO STATE
|at CENTRAL MICHIGAN
|16½
|14½
|(46½)
|UMass
|Temple
|6½
|5½
|(53½)
|at TULSA
|at WASHINGTON
|4½
|4½
|(55½)
|Illinois
|at SOUTHERN MISS
|13½
|12½
|(50½)
|UL Monroe
|at NAVY
|14½
|15½
|(62½)
|Florida Atlantic
|at CINCINNATI
|4½
|5½
|(67½)
|Baylor
|at TEXAS TECH
|36½
|38½
|(56½)
|Oklahoma State
|Texas
|6½
|6½
|(45½)
|at MISSISSIPPI STATE
|TCU
|14½
|14½
|(56½)
|at WEST VIRGINIA
|at TROY
|8½
|9½
|(50½)
|Louisiana
|at MIAMI (FL)
|28½
|29½
|(48½)
|Stanford
|at ARKANSAS STATE
|2½
|2½
|(62½)
|Georgia Southern
|at OREGON
|34½
|34½
|(45½)
|Wisconsin
|at LOUISVILLE
|22½
|23½
|(55½)
|Boston College
|at WYOMING
|5½
|5½
|(46½)
|Colorado State
|Michigan
|12½
|14½
|(48½)
|at MICHIGAN STATE
|Texas A&M
|5½
|2½
|(48½)
|at LSU
|Tennessee
|8½
|9½
|(53½)
|at KENTUCKY
|at ARIZONA STATE
|8½
|8½
|(47½)
|Houston
|at UTAH
|9½
|14½
|(50½)
|Colorado
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-122
|Seattle
|+104
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PHILADELPHIA
|-137
|Seattle
|+114
|at N.Y RANGERS
|-128
|Minnesota
|+106
|at MONTREAL
|-162
|Buffalo
|+134
|Winnipeg
|-142
|at CALGARY
|+118
|at VEGAS
|-118
|Carolina
|-102
