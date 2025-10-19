NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at CLEVELAND 2½ 2½ (34½) Miami Philadelphia 2½ 2½ (43½) at MINNESOTA at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|2½
|2½
|(34½)
|Miami
|Philadelphia
|2½
|2½
|(43½)
|at MINNESOTA
|at KANSAS CITY
|11½
|12½
|(45½)
|Las Vegas
|Carolina
|2½
|1½
|(41½)
|at NY JETS
|New England
|6½
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at CHICAGO
|6½
|4½
|(44½)
|New Orleans
|at LA CHARGERS
|1½
|2½
|(48½)
|Indianapolis
|at DENVER
|8½
|7½
|(40½)
|NY Giants
|at DALLAS
|2½
|1½
|(54½)
|Washington
|Green Bay
|4½
|7
|(44½)
|at ARIZONA
|Atlanta
|3½
|1½
|(46½)
|at SAN FRANCISCO
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|5½
|5½
|(52½)
|Tampa Bay
|at SEATTLE
|2½
|3
|(41½)
|Houston
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kennesaw State
|2½
|1½
|(48½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at LOUISIANA TECH
|3½
|2½
|(50½)
|Western Kentucky
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DELAWARE
|10½
|8½
|(52½)
|Middle Tennessee
|Missouri State
|2½
|2½
|(53½)
|at NEW MEXICO STATE
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Alabama
|4½
|5½
|(55½)
|at GEORGIA STATE
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at VIRGINIA TECH
|3½
|3½
|(49½)
|Cal
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Virginia
|11½
|10½
|(51½)
|at NORTH CAROLINA
|at GEORGIA TECH
|17½
|17½
|(54½)
|Syracuse
|SMU
|5½
|3½
|(55½)
|at WAKE FOREST
|at INDIANA
|24½
|24½
|(51½)
|UCLA
|at OKLAHOMA
|3½
|3½
|(50½)
|Ole Miss
|at KANSAS
|3½
|2½
|(54½)
|Kansas State
|South Florida
|3½
|3½
|(68½)
|at MEMPHIS
|at OLD DOMINION
|13½
|13½
|(58½)
|Appalachian State
|Rutgers
|1½
|1½
|(57½)
|at PURDUE
|Auburn
|1½
|2½
|(55½)
|at ARKANSAS
|at PITTSBURGH
|6½
|6½
|(54½)
|NC State
|Alabama
|13½
|13½
|(46½)
|at SOUTH CAROLINA
|at VANDERBILT
|1½
|1½
|(OFF)
|Missouri
|at IOWA STATE
|1½
|2½
|(49½)
|BYU
|at SOUTHERN MISS
|13½
|10½
|(47½)
|UL Monroe
|at CINCINNATI
|4½
|4½
|(66½)
|Baylor
|at TEXAS TECH
|36½
|37½
|(55½)
|Oklahoma State
|Texas
|8½
|8½
|(OFF)
|at MISSISSIPPI STATE
|TCU
|14½
|14½
|(55½)
|at WEST VIRGINIA
|at TROY
|8½
|8½
|(50½)
|Louisiana
|at ARKANSAS STATE
|2½
|2½
|(60½)
|Georgia Southern
|Michigan
|12½
|12½
|(48½)
|at MICHIGAN STATE
|Texas A&M
|5½
|2½
|(49½)
|at LSU
|at LOUISVILLE
|22½
|23½
|(53½)
|Boston College
|Tennessee
|8½
|8½
|(52½)
|at KENTUCKY
|at ARIZONA STATE
|8½
|7½
|(49½)
|Houston
|at UTAH
|9½
|14½
|(49½)
|Colorado
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-126
|Seattle
|+108
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-162
|Vancouver
|+134
|Edmonton
|-140
|at DETROIT
|+116
|Anaheim
|-128
|at CHICAGO
|+106
|at UTAH
|-210
|Boston
|+172
