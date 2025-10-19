Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 19, 2025, 11:40 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CLEVELAND (34½) Miami
Philadelphia (43½) at MINNESOTA
at KANSAS CITY 11½ 12½ (45½) Las Vegas
Carolina (41½) at NY JETS
New England (41½) at TENNESSEE
at CHICAGO (44½) New Orleans
at LA CHARGERS (48½) Indianapolis
at DENVER (40½) NY Giants
at DALLAS (54½) Washington
Green Bay 7 (44½) at ARIZONA
Atlanta (46½) at SAN FRANCISCO

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (52½) Tampa Bay
at SEATTLE 3 (41½) Houston

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kennesaw State (48½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at LOUISIANA TECH (50½) Western Kentucky

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DELAWARE 10½ (52½) Middle Tennessee
Missouri State (53½) at NEW MEXICO STATE

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Alabama (55½) at GEORGIA STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at VIRGINIA TECH (49½) Cal

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Virginia 11½ 10½ (51½) at NORTH CAROLINA
at GEORGIA TECH 17½ 17½ (54½) Syracuse
SMU (55½) at WAKE FOREST
at INDIANA 24½ 24½ (51½) UCLA
at OKLAHOMA (50½) Ole Miss
at KANSAS (54½) Kansas State
South Florida (68½) at MEMPHIS
at OLD DOMINION 13½ 13½ (58½) Appalachian State
Rutgers (57½) at PURDUE
Auburn (55½) at ARKANSAS
at PITTSBURGH (54½) NC State
Alabama 13½ 13½ (46½) at SOUTH CAROLINA
at VANDERBILT (OFF) Missouri
at IOWA STATE (49½) BYU
at SOUTHERN MISS 13½ 10½ (47½) UL Monroe
at CINCINNATI (66½) Baylor
at TEXAS TECH 36½ 37½ (55½) Oklahoma State
Texas (OFF) at MISSISSIPPI STATE
TCU 14½ 14½ (55½) at WEST VIRGINIA
at TROY (50½) Louisiana
at ARKANSAS STATE (60½) Georgia Southern
Michigan 12½ 12½ (48½) at MICHIGAN STATE
Texas A&M (49½) at LSU
at LOUISVILLE 22½ 23½ (53½) Boston College
Tennessee (52½) at KENTUCKY
at ARIZONA STATE (49½) Houston
at UTAH 14½ (49½) Colorado

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -126 Seattle +108

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -162 Vancouver +134
Edmonton -140 at DETROIT +116
Anaheim -128 at CHICAGO +106
at UTAH -210 Boston +172

