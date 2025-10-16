Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 16, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (44½) at CINCINNATI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 3 (44½) at JACKSONVILLE
New England 7 (41½) at TENNESSEE
at CLEVELAND (39½) Miami
at KANSAS CITY 11½ 11½ (45½) Las Vegas
Philadelphia (43½) at MINNESOTA
Carolina (42½) at NY JETS
at CHICAGO (46½) New Orleans
at LA CHARGERS (48½) Indianapolis
at DENVER 7 (40½) NY Giants
Green Bay (44½) at ARIZONA
Washington (54½) at DALLAS
at SAN FRANCISCO (46½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (52½) Tampa Bay
at SEATTLE (40½) Houston

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA 17½ 16½ (54½) Tulsa

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (FL) 15½ 13½ (50½) Louisville
Nebraska (47½) at MINNESOTA
at UTAH STATE (63½) San Jose State
at CAL 10½ (47½) North Carolina

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BOSTON COLLEGE (59½) UConn
at MICHIGAN 10½ (50½) Washington
at TULANE 12½ (44½) Army
at DUKE (60½) Georgia Tech
Arizona (46½) at HOUSTON
at MIAMI (OH) 11½ 12½ (46½) Eastern Michigan
at VANDERBILT (48½) LSU
at BOWLING GREEN (43½) Central Michigan
at TCU (65½) Baylor
Oklahoma (43½) at SOUTH CAROLINA
at UCF (46½) West Virginia
at TOLEDO 24½ 26½ (51½) Kent State
Buffalo 17½ 16½ (44½) at UMASS
at NORTHWESTERN (46½) Purdue
Troy (45½) at UL MONROE
at NORTH TEXAS (67½) UTSA
at BOISE STATE 12½ 12½ (62½) UNLV
at OHIO 13½ 11½ (41½) Northern Illinois
at JAMES MADISON (47½) Old Dominion
at APPALACHIAN STATE 11½ 10½ (50½) Coastal Carolina
Texas State (66½) at MARSHALL
at INDIANA 24½ 27½ (52½) Michigan State
Temple 12½ 11½ (47½) at CHARLOTTE
at AIR FORCE (58½) Wyoming
at GEORGIA 10½ (53½) Ole Miss
Ohio State 26½ 25½ (41½) at WISCONSIN
at CLEMSON 10½ (55½) SMU
at BALL STATE (42½) Akron
Texas A&M (61½) at ARKANSAS
Memphis 21½ 21½ (64½) at UAB
Texas Tech (51½) at ARIZONA STATE
at FLORIDA 11½ (50½) Mississippi State
Southern Miss (54½) at LOUISIANA
at VIRGINIA 16½ 17½ (56½) Washington State
Oregon 16½ 17½ (59½) at RUTGERS
at COLORADO STATE (53½) Hawaii
at UCLA (52½) Maryland
at GEORGIA SOUTHERN (59½) Georgia State
Texas 13½ 12½ (42½) at KENTUCKY
at IOWA 10½ (39½) Penn State
at NOTRE DAME 10½ (61½) USC
Pittsburgh 11½ 10½ (54½) at SYRACUSE
at ALABAMA (58½) Tennessee
at SOUTH FLORIDA 20½ 21½ (73½) Florida Atlantic
Missouri (43½) at AUBURN
Utah (49½) at BYU
Cincinnati 21½ 21½ (57½) at OKLAHOMA STATE
at NEW MEXICO 10½ 11½ (49½) Nevada
at OREGON STATE 20½ 22½ (54½) Lafayette
Florida State 16½ 17½ (53½) at STANFORD

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SEATTLE -138 Toronto +118

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at LA DODGERS -196 Milwaukee +164

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MONTREAL -170 Nashville +140
Winnipeg -137 at PHILADELPHIA +114
at TORONTO -152 N.Y Rangers +126
Colorado -160 at COLUMBUS +132
at OTTAWA -152 Seattle +126
at NEW JERSEY -156 Florida +130
Edmonton -170 at N.Y ISLANDERS +140
at DALLAS -200 Vancouver +162
Carolina -182 at ANAHEIM +150
at LOS ANGELES -220 Pittsburgh +180
at VEGAS -240 Boston +195

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up