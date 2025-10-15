Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 15, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (42½) at CINCINNATI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 3 (44½) at JACKSONVILLE
New England 7 (41½) at TENNESSEE
at CLEVELAND 3 (40½) Miami
at KANSAS CITY 11½ 11½ (45½) Las Vegas
Philadelphia (43½) at MINNESOTA
Carolina (42½) at NY JETS
at CHICAGO (47½) New Orleans
at LA CHARGERS (48½) Indianapolis
at DENVER 7 (40½) NY Giants
Green Bay (44½) at ARIZONA
Washington (54½) at DALLAS
at SAN FRANCISCO (47½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (52½) Tampa Bay
at SEATTLE (40½) Houston

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Delaware (57½) at JACKSONVILLE STATE
UTEP (47½) at SAM HOUSTON

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA 17½ 17½ (54½) Tulsa

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (FL) 15½ 13½ (51½) Louisville
Nebraska (46½) at MINNESOTA
at UTAH STATE (64½) San Jose State
at CAL 10½ (47½) North Carolina

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (OH) 11½ 12½ (47½) Eastern Michigan
at DUKE (61½) Georgia Tech
at BOWLING GREEN (43½) Central Michigan
at BOSTON COLLEGE (58½) UConn
at TCU (66½) Baylor
Arizona (46½) at HOUSTON
at TULANE 12½ (45½) Army
at VANDERBILT (48½) LSU
at MICHIGAN 10½ (50½) Washington
Oklahoma (43½) at SOUTH CAROLINA
at UCF (46½) West Virginia
at TOLEDO 24½ 26½ (51½) Kent State
Buffalo 17½ 16½ (44½) at UMASS
at NORTHWESTERN (47½) Purdue
Troy (45½) at UL MONROE
Ohio State 26½ 26½ (41½) at WISCONSIN
at BOISE STATE 12½ 11½ (62½) UNLV
at OHIO 13½ 11½ (41½) Northern Illinois
at JAMES MADISON (47½) Old Dominion
at NORTH TEXAS (67½) UTSA
at APPALACHIAN STATE 11½ 10½ (50½) Coastal Carolina
Texas State (65½) at MARSHALL
at INDIANA 24½ 27½ (52½) Michigan State
Temple 12½ 11½ (47½) at CHARLOTTE
at AIR FORCE (58½) Wyoming
at GEORGIA 10½ (53½) Ole Miss
at CLEMSON 10½ (55½) SMU
at BALL STATE (42½) Akron
Texas A&M (61½) at ARKANSAS
Texas Tech (50½) at ARIZONA STATE
Memphis 21½ 21½ (64½) at UAB
at FLORIDA 11½ (51½) Mississippi State
Southern Miss (54½) at LOUISIANA
Oregon 16½ 17½ (60½) at RUTGERS
at VIRGINIA 16½ 17½ (56½) Washington State
at UCLA (52½) Maryland
Texas 13½ 12½ (42½) at KENTUCKY
at GEORGIA SOUTHERN (59½) Georgia State
at IOWA 10½ (39½) Penn State
at COLORADO STATE (53½) Hawaii
at SOUTH FLORIDA 20½ 21½ (73½) Florida Atlantic
at ALABAMA (58½) Tennessee
Pittsburgh 11½ 10½ (54½) at SYRACUSE
at NOTRE DAME 10½ (61½) USC
Missouri (43½) at AUBURN
Cincinnati 21½ 21½ (57½) at OKLAHOMA STATE
Utah (48½) at BYU
at NEW MEXICO 10½ 11½ (49½) Nevada
Florida State 16½ 17½ (53½) at STANFORD

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SEATTLE -136 Toronto +116

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Ottawa -120 at BUFFALO +100
Florida -142 at DETROIT +118
at UTAH -215 Calgary +176
at ST. LOUIS -235 Chicago +190

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

