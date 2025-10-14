Live Radio
The Associated Press

October 14, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (42½) at CINCINNATI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 3 (44½) at JACKSONVILLE
at KANSAS CITY 11½ 11½ (45½) Las Vegas
New England 7 (41½) at TENNESSEE
at CHICAGO (45½) New Orleans
at CLEVELAND (39½) Miami
Carolina (42½) at NY JETS
Philadelphia (43½) at MINNESOTA
at LA CHARGERS (48½) Indianapolis
at DENVER 7 (40½) NY Giants
Green Bay (44½) at ARIZONA
Washington (53½) at DALLAS
at SAN FRANCISCO 3 (46½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (53½) Tampa Bay
at SEATTLE (40½) Houston

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LIBERTY (46½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (58½) Arkansas State
at WESTERN KENTUCKY (56½) Florida International

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTEP (47½) at SAM HOUSTON
Delaware (57½) at JACKSONVILLE STATE

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA 17½ 16½ (55½) Tulsa

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (FL) 15½ 13½ (52½) Louisville
Nebraska (46½) at MINNESOTA
at UTAH STATE (64½) San Jose State
at CAL 10½ (47½) North Carolina

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DUKE (61½) Georgia Tech
at HOUSTON (46½) Arizona
at VANDERBILT (48½) LSU
at BOWLING GREEN (43½) Central Michigan
at MICHIGAN 10½ (50½) Washington
at MIAMI (OH) 11½ 12½ (47½) Eastern Michigan
at TULANE 12½ (45½) Army
at TCU (66½) Baylor
at BOSTON COLLEGE (58½) UConn
Oklahoma (42½) at SOUTH CAROLINA
at UCF (47½) West Virginia
at TOLEDO 24½ 26½ (51½) Kent State
Buffalo 17½ 16½ (43½) at UMASS
at NORTHWESTERN (47½) Purdue
Troy (46½) at UL MONROE
at INDIANA 24½ 26½ (52½) Michigan State
at CLEMSON 10½ (55½) SMU
at GEORGIA 10½ (53½) Ole Miss
at APPALACHIAN STATE 11½ 10½ (50½) Coastal Carolina
Texas A&M (61½) at ARKANSAS
at JAMES MADISON (48½) Old Dominion
Ohio State 26½ 25½ (41½) at WISCONSIN
at NORTH TEXAS (67½) UTSA
Texas State (65½) at MARSHALL
at AIR FORCE (58½) Wyoming
at BALL STATE (42½) Akron
Temple 12½ 11½ (47½) at CHARLOTTE
at BOISE STATE 12½ 11½ (62½) UNLV
at OHIO 13½ 11½ (41½) Northern Illinois
Memphis 21½ 21½ (64½) at UAB
Texas Tech 11½ (48½) at ARIZONA STATE
at FLORIDA 11½ (51½) Mississippi State
Southern Miss (54½) at LOUISIANA
at VIRGINIA 16½ 17½ (56½) Washington State
Oregon 16½ 17½ (59½) at RUTGERS
Texas 13½ 12½ (42½) at KENTUCKY
at COLORADO STATE (54½) Hawaii
at IOWA 10½ (39½) Penn State
at GEORGIA SOUTHERN (59½) Georgia State
at UCLA (51½) Maryland
at SOUTH FLORIDA 20½ 21½ (73½) Florida Atlantic
at ALABAMA (58½) Tennessee
at NOTRE DAME 10½ (61½) USC
Pittsburgh 11½ 11½ (54½) at SYRACUSE
Missouri (43½) at AUBURN
Utah (48½) at BYU
Cincinnati 21½ 22½ (57½) at OKLAHOMA STATE
at NEW MEXICO 10½ 12½ (49½) Nevada
Florida State 16½ 17½ (53½) at STANFORD

MLB

Tuesday

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -124 at MILWAUKEE +106

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MONTREAL -166 Seattle +138
at TORONTO -215 Nashville +176
Edmonton -137 at N.Y RANGERS +114
at WASHINGTON -130 Tampa Bay +108
Vegas -162 at CALGARY +134
at DALLAS -194 Minnesota +158
Carolina -245 at SAN JOSE +195
at ANAHEIM -152 Pittsburgh +126

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

