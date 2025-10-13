Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 13, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (41½) at CINCINNATI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 3 (45½) at JACKSONVILLE
at KANSAS CITY 11½ 10½ (45½) Las Vegas
New England (41½) at TENNESSEE
at CHICAGO (45½) New Orleans
at CLEVELAND (39½) Miami
at NY JETS (43½) Carolina
Philadelphia (42½) at MINNESOTA
at LA CHARGERS (48½) Indianapolis
at DENVER 7 (40½) NY Giants
Washington (53½) at DALLAS
Green Bay (43½) at ARIZONA
at SAN FRANCISCO 3 (45½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (53½) Tampa Bay
at SEATTLE 3 (41½) Houston

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LIBERTY 10½ (46½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (60½) Arkansas State
at WESTERN KENTUCKY (57½) Florida International

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Delaware (57½) at JACKSONVILLE STATE
UTEP (47½) at SAM HOUSTON

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA 17½ 16½ (53½) Tulsa

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (FL) 15½ 12½ (53½) Louisville
Nebraska (47½) at MINNESOTA
at UTAH STATE (64½) San Jose State
at CAL 10½ 11½ (47½) North Carolina

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MICHIGAN 10½ (51½) Washington
at DUKE (60½) Georgia Tech
at BOWLING GREEN (43½) Central Michigan
at BOSTON COLLEGE (56½) UConn
at TCU (65½) Baylor
at HOUSTON (46½) Arizona
at TULANE 12½ 10½ (46½) Army
at VANDERBILT (48½) LSU
at MIAMI (OH) 11½ 12½ (47½) Eastern Michigan
Oklahoma (42½) at SOUTH CAROLINA
at UCF (48½) West Virginia
at TOLEDO 24½ 24½ (52½) Kent State
Buffalo 17½ 16½ (44½) at UMASS
at NORTHWESTERN (48½) Purdue
Troy (46½) at UL MONROE
Temple 12½ 12½ (47½) at CHARLOTTE
at BOISE STATE 12½ 11½ (62½) UNLV
at OHIO 13½ 12½ (43½) Northern Illinois
at JAMES MADISON (47½) Old Dominion
at NORTH TEXAS (67½) UTSA
at APPALACHIAN STATE 11½ 12½ (50½) Coastal Carolina
Texas State (65½) at MARSHALL
at INDIANA 24½ 26½ (52½) Michigan State
at AIR FORCE (58½) Wyoming
at GEORGIA 10½ (53½) Ole Miss
Ohio State 26½ 27½ (42½) at WISCONSIN
at CLEMSON 10½ (55½) SMU
at BALL STATE (43½) Akron
Texas A&M (60½) at ARKANSAS
Memphis 21½ 21½ (64½) at UAB
Texas Tech 10½ (49½) at ARIZONA STATE
at FLORIDA 11½ (52½) Mississippi State
Southern Miss (54½) at LOUISIANA
at VIRGINIA 16½ 17½ (56½) Washington State
Oregon 16½ 15½ (59½) at RUTGERS
at UCLA (51½) Maryland
at COLORADO STATE (54½) Hawaii
at IOWA 10½ (38½) Penn State
Texas 13½ 12½ (43½) at KENTUCKY
at GEORGIA SOUTHERN (59½) Georgia State
Pittsburgh 11½ 11½ (57½) at SYRACUSE
at SOUTH FLORIDA 20½ 21½ (73½) Florida Atlantic
at ALABAMA (59½) Tennessee
at NOTRE DAME 10½ (61½) USC
at AUBURN (44½) Missouri
Cincinnati 21½ 21½ (57½) at OKLAHOMA STATE
Utah (47½) at BYU
at NEW MEXICO 10½ 10½ (49½) Nevada
Florida State 16½ 17½ (54½) at STANFORD

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -124 Seattle +106

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -152 at MILWAUKEE +128

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Colorado -164 at BUFFALO +136
Tampa Bay -164 at BOSTON +136
Winnipeg -120 at N.Y ISLANDERS +100
at OTTAWA -178 Nashville +146
at TORONTO -182 Detroit +150
New Jersey -128 at COLUMBUS +106
Florida -142 at PHILADELPHIA +118
at VANCOUVER -130 St. Louis +108
at MINNESOTA -120 Los Angeles +100
Utah -160 at CHICAGO +132

