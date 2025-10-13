NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Pittsburgh 4½ 5½ (41½) at CINCINNATI Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|4½
|5½
|(41½)
|at CINCINNATI
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|3½
|3
|(45½)
|at JACKSONVILLE
|at KANSAS CITY
|11½
|10½
|(45½)
|Las Vegas
|New England
|6½
|6½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at CHICAGO
|6½
|4½
|(45½)
|New Orleans
|at CLEVELAND
|2½
|2½
|(39½)
|Miami
|at NY JETS
|2½
|1½
|(43½)
|Carolina
|Philadelphia
|2½
|2½
|(42½)
|at MINNESOTA
|at LA CHARGERS
|1½
|1½
|(48½)
|Indianapolis
|at DENVER
|8½
|7
|(40½)
|NY Giants
|Washington
|2½
|2½
|(53½)
|at DALLAS
|Green Bay
|4½
|6½
|(43½)
|at ARIZONA
|at SAN FRANCISCO
|3½
|3
|(45½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|5½
|5½
|(53½)
|Tampa Bay
|at SEATTLE
|2½
|3
|(41½)
|Houston
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LIBERTY
|7½
|10½
|(46½)
|New Mexico State
|at SOUTH ALABAMA
|5½
|6½
|(60½)
|Arkansas State
|at WESTERN KENTUCKY
|7½
|7½
|(57½)
|Florida International
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Delaware
|3½
|2½
|(57½)
|at JACKSONVILLE STATE
|UTEP
|6½
|2½
|(47½)
|at SAM HOUSTON
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at EAST CAROLINA
|17½
|16½
|(53½)
|Tulsa
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI (FL)
|15½
|12½
|(53½)
|Louisville
|Nebraska
|5½
|6½
|(47½)
|at MINNESOTA
|at UTAH STATE
|3½
|4½
|(64½)
|San Jose State
|at CAL
|10½
|11½
|(47½)
|North Carolina
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MICHIGAN
|10½
|5½
|(51½)
|Washington
|at DUKE
|1½
|2½
|(60½)
|Georgia Tech
|at BOWLING GREEN
|5½
|5½
|(43½)
|Central Michigan
|at BOSTON COLLEGE
|2½
|2½
|(56½)
|UConn
|at TCU
|2½
|2½
|(65½)
|Baylor
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(46½)
|Arizona
|at TULANE
|12½
|10½
|(46½)
|Army
|at VANDERBILT
|1½
|2½
|(48½)
|LSU
|at MIAMI (OH)
|11½
|12½
|(47½)
|Eastern Michigan
|Oklahoma
|4½
|4½
|(42½)
|at SOUTH CAROLINA
|at UCF
|9½
|7½
|(48½)
|West Virginia
|at TOLEDO
|24½
|24½
|(52½)
|Kent State
|Buffalo
|17½
|16½
|(44½)
|at UMASS
|at NORTHWESTERN
|4½
|3½
|(48½)
|Purdue
|Troy
|5½
|6½
|(46½)
|at UL MONROE
|Temple
|12½
|12½
|(47½)
|at CHARLOTTE
|at BOISE STATE
|12½
|11½
|(62½)
|UNLV
|at OHIO
|13½
|12½
|(43½)
|Northern Illinois
|at JAMES MADISON
|1½
|2½
|(47½)
|Old Dominion
|at NORTH TEXAS
|3½
|6½
|(67½)
|UTSA
|at APPALACHIAN STATE
|11½
|12½
|(50½)
|Coastal Carolina
|Texas State
|3½
|3½
|(65½)
|at MARSHALL
|at INDIANA
|24½
|26½
|(52½)
|Michigan State
|at AIR FORCE
|5½
|4½
|(58½)
|Wyoming
|at GEORGIA
|10½
|6½
|(53½)
|Ole Miss
|Ohio State
|26½
|27½
|(42½)
|at WISCONSIN
|at CLEMSON
|10½
|9½
|(55½)
|SMU
|at BALL STATE
|1½
|1½
|(43½)
|Akron
|Texas A&M
|7½
|7½
|(60½)
|at ARKANSAS
|Memphis
|21½
|21½
|(64½)
|at UAB
|Texas Tech
|5½
|10½
|(49½)
|at ARIZONA STATE
|at FLORIDA
|11½
|9½
|(52½)
|Mississippi State
|Southern Miss
|3½
|3½
|(54½)
|at LOUISIANA
|at VIRGINIA
|16½
|17½
|(56½)
|Washington State
|Oregon
|16½
|15½
|(59½)
|at RUTGERS
|at UCLA
|5½
|2½
|(51½)
|Maryland
|at COLORADO STATE
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
|at IOWA
|10½
|3½
|(38½)
|Penn State
|Texas
|13½
|12½
|(43½)
|at KENTUCKY
|at GEORGIA SOUTHERN
|6½
|6½
|(59½)
|Georgia State
|Pittsburgh
|11½
|11½
|(57½)
|at SYRACUSE
|at SOUTH FLORIDA
|20½
|21½
|(73½)
|Florida Atlantic
|at ALABAMA
|8½
|9½
|(59½)
|Tennessee
|at NOTRE DAME
|10½
|7½
|(61½)
|USC
|at AUBURN
|1½
|2½
|(44½)
|Missouri
|Cincinnati
|21½
|21½
|(57½)
|at OKLAHOMA STATE
|Utah
|1½
|3½
|(47½)
|at BYU
|at NEW MEXICO
|10½
|10½
|(49½)
|Nevada
|Florida State
|16½
|17½
|(54½)
|at STANFORD
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-124
|Seattle
|+106
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|LA Dodgers
|-152
|at MILWAUKEE
|+128
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Colorado
|-164
|at BUFFALO
|+136
|Tampa Bay
|-164
|at BOSTON
|+136
|Winnipeg
|-120
|at N.Y ISLANDERS
|+100
|at OTTAWA
|-178
|Nashville
|+146
|at TORONTO
|-182
|Detroit
|+150
|New Jersey
|-128
|at COLUMBUS
|+106
|Florida
|-142
|at PHILADELPHIA
|+118
|at VANCOUVER
|-130
|St. Louis
|+108
|at MINNESOTA
|-120
|Los Angeles
|+100
|Utah
|-160
|at CHICAGO
|+132
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.