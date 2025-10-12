Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 12, 2025, 11:40 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
New England (45½) at NEW ORLEANS
Dallas 3 (47½) at CAROLINA
at PITTSBURGH (38½) Cleveland
LA Rams 7 (43½) at BALTIMORE
at INDIANAPOLIS 3 (46½) Arizona
LA Chargers (44½) at MIAMI
Seattle (47½) at JACKSONVILLE
at LAS VEGAS (41½) Tennessee
at TAMPA BAY (46½) San Francisco
at GREEN BAY 13½ 14½ (44½) Cincinnati
at KANSAS CITY (52½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (49½) at ATLANTA
at WASHINGTON (49½) Chicago

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LIBERTY 10½ (46½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (58½) Arkansas State
at WESTERN KENTUCKY (55½) Florida International

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Delaware (60½) at JACKSONVILLE STATE
UTEP (47½) at SAM HOUSTON

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA 17½ 16½ (53½) Tulsa

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (FL) 15½ 13½ (53½) Louisville
Nebraska (47½) at MINNESOTA
at CAL 10½ 12½ (48½) North Carolina

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MICHIGAN 10½ (51½) Washington
at DUKE (58½) Georgia Tech
at VANDERBILT (44½) LSU
at TCU (65½) Baylor
at TULANE 12½ 12½ (48½) Army
at BOSTON COLLEGE (56½) UConn
at HOUSTON (48½) Arizona
Oklahoma (42½) at SOUTH CAROLINA
at UCF (51½) West Virginia
at NORTHWESTERN (48½) Purdue
at INDIANA 24½ 24½ (51½) Michigan State
at BOISE STATE 12½ 12½ (68½) UNLV
at JAMES MADISON (49½) Old Dominion
at NORTH TEXAS (65½) UTSA
at GEORGIA 10½ (52½) Ole Miss
Ohio State 26½ 28½ (41½) at WISCONSIN
at CLEMSON 10½ 10½ (55½) SMU
Texas A&M (59½) at ARKANSAS
Texas Tech 10½ (51½) at ARIZONA STATE
at FLORIDA 11½ (51½) Mississippi State
Oregon 16½ 15½ (59½) at RUTGERS
at VIRGINIA 16½ 17½ (55½) Washington State
at UCLA (51½) Maryland
Texas 13½ 12½ (44½) at KENTUCKY
at IOWA 10½ (41½) Penn State
Pittsburgh 11½ 10½ (57½) at SYRACUSE
at ALABAMA (59½) Tennessee
at NOTRE DAME 10½ (62½) USC
at SOUTH FLORIDA 20½ 20½ (73½) Florida Atlantic
at AUBURN (44½) Missouri
Utah (46½) at BYU
Cincinnati 21½ 21½ (54½) at OKLAHOMA STATE
Florida State 16½ 14½ (57½) at STANFORD

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -162 Seattle +136

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y RANGERS OFF Washington OFF

