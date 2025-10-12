NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG New England 3½ 3½ (45½) at NEW ORLEANS Dallas 4½ 3 (47½) at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|New England
|3½
|3½
|(45½)
|at NEW ORLEANS
|Dallas
|4½
|3
|(47½)
|at CAROLINA
|at PITTSBURGH
|6½
|5½
|(38½)
|Cleveland
|LA Rams
|4½
|7
|(43½)
|at BALTIMORE
|at INDIANAPOLIS
|3
|9½
|(46½)
|Arizona
|LA Chargers
|5½
|3½
|(44½)
|at MIAMI
|Seattle
|1½
|1½
|(47½)
|at JACKSONVILLE
|at LAS VEGAS
|6½
|3½
|(41½)
|Tennessee
|at TAMPA BAY
|1½
|3½
|(46½)
|San Francisco
|at GREEN BAY
|13½
|14½
|(44½)
|Cincinnati
|at KANSAS CITY
|1½
|2½
|(52½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|5½
|4½
|(49½)
|at ATLANTA
|at WASHINGTON
|4½
|4½
|(49½)
|Chicago
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LIBERTY
|7½
|10½
|(46½)
|New Mexico State
|at SOUTH ALABAMA
|5½
|6½
|(58½)
|Arkansas State
|at WESTERN KENTUCKY
|7½
|7½
|(55½)
|Florida International
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Delaware
|3½
|2½
|(60½)
|at JACKSONVILLE STATE
|UTEP
|6½
|1½
|(47½)
|at SAM HOUSTON
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at EAST CAROLINA
|17½
|16½
|(53½)
|Tulsa
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI (FL)
|15½
|13½
|(53½)
|Louisville
|Nebraska
|5½
|5½
|(47½)
|at MINNESOTA
|at CAL
|10½
|12½
|(48½)
|North Carolina
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MICHIGAN
|10½
|5½
|(51½)
|Washington
|at DUKE
|1½
|2½
|(58½)
|Georgia Tech
|at VANDERBILT
|1½
|1½
|(44½)
|LSU
|at TCU
|2½
|3½
|(65½)
|Baylor
|at TULANE
|12½
|12½
|(48½)
|Army
|at BOSTON COLLEGE
|2½
|2½
|(56½)
|UConn
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(48½)
|Arizona
|Oklahoma
|4½
|5½
|(42½)
|at SOUTH CAROLINA
|at UCF
|9½
|7½
|(51½)
|West Virginia
|at NORTHWESTERN
|4½
|3½
|(48½)
|Purdue
|at INDIANA
|24½
|24½
|(51½)
|Michigan State
|at BOISE STATE
|12½
|12½
|(68½)
|UNLV
|at JAMES MADISON
|1½
|2½
|(49½)
|Old Dominion
|at NORTH TEXAS
|3½
|5½
|(65½)
|UTSA
|at GEORGIA
|10½
|6½
|(52½)
|Ole Miss
|Ohio State
|26½
|28½
|(41½)
|at WISCONSIN
|at CLEMSON
|10½
|10½
|(55½)
|SMU
|Texas A&M
|7½
|7½
|(59½)
|at ARKANSAS
|Texas Tech
|5½
|10½
|(51½)
|at ARIZONA STATE
|at FLORIDA
|11½
|9½
|(51½)
|Mississippi State
|Oregon
|16½
|15½
|(59½)
|at RUTGERS
|at VIRGINIA
|16½
|17½
|(55½)
|Washington State
|at UCLA
|5½
|3½
|(51½)
|Maryland
|Texas
|13½
|12½
|(44½)
|at KENTUCKY
|at IOWA
|10½
|2½
|(41½)
|Penn State
|Pittsburgh
|11½
|10½
|(57½)
|at SYRACUSE
|at ALABAMA
|8½
|8½
|(59½)
|Tennessee
|at NOTRE DAME
|10½
|7½
|(62½)
|USC
|at SOUTH FLORIDA
|20½
|20½
|(73½)
|Florida Atlantic
|at AUBURN
|1½
|1½
|(44½)
|Missouri
|Utah
|1½
|3½
|(46½)
|at BYU
|Cincinnati
|21½
|21½
|(54½)
|at OKLAHOMA STATE
|Florida State
|16½
|14½
|(57½)
|at STANFORD
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-162
|Seattle
|+136
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y RANGERS
|OFF
|Washington
|OFF
