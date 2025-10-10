Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 10, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Denver 7 (43½) at NY JETS
at JACKSONVILLE (47½) Seattle
at INDIANAPOLIS 3 (46½) Arizona
LA Rams (44½) at BALTIMORE
New England (45½) at NEW ORLEANS
LA Chargers (43½) at MIAMI
at PITTSBURGH (38½) Cleveland
Dallas 3 (49½) at CAROLINA
at LAS VEGAS (41½) Tennessee
at GREEN BAY 13½ 14½ (44½) Cincinnati
at TAMPA BAY 3 (47½) San Francisco
at KANSAS CITY (52½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (49½) at ATLANTA
at WASHINGTON (49½) Chicago

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NORTH TEXAS (66½) South Florida
Fresno State (47½) at COLORADO STATE
at WASHINGTON 10½ 10½ (60½) Rutgers

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SMU 20½ 18½ (55½) Stanford
Houston 14½ (47½) at OKLAHOMA STATE
Miami (OH) 11½ (45½) at AKRON
at ARMY 14½ 18½ (46½) Charlotte
at FLORIDA STATE 10½ (58½) Pittsburgh
Alabama (51½) at MISSOURI
at CINCINNATI 10½ (53½) UCF
at MICHIGAN STATE (54½) UCLA
Ohio State 13½ 14½ (50½) at ILLINOIS
at JAMES MADISON 17½ 17½ (46½) Louisiana
Toledo 11½ (48½) at BOWLING GREEN
at OLE MISS 34½ 31½ (57½) Washington State
Northern Illinois (47½) at EASTERN MICHIGAN
at KENT STATE (51½) UMass
Old Dominion 13½ 14½ (56½) at MARSHALL
at UNLV (64½) Air Force
at GEORGIA TECH 15½ 14½ (54½) Virginia Tech
Oklahoma (45½) at TEXAS
Appalachian State (55½) at GEORGIA STATE
TCU (55½) at KANSAS STATE
at WESTERN MICHIGAN (43½) Ball State
Iowa State (51½) at COLORADO
Nebraska (47½) at MARYLAND
at NOTRE DAME 22½ 22½ (58½) NC State
at PENN STATE 20½ 22½ (47½) Northwestern
at OREGON 10½ (53½) Indiana
Wake Forest (51½) at OREGON STATE
Navy (52½) at TEMPLE
at TENNESSEE 12½ 12½ (68½) Arkansas
at FLORIDA ATLANTIC (68½) UAB
San Jose State (49½) at WYOMING
Iowa (36½) at WISCONSIN
UL Monroe (45½) at COASTAL CAROLINA
at TEXAS A&M (47½) Florida
at MINNESOTA (49½) Purdue
Georgia (46½) at AUBURN
at UTSA 12½ 10½ (47½) Rice
Clemson 14½ 14½ (54½) at BOSTON COLLEGE
at USC (56½) Michigan
at TEXAS TECH 11½ 14½ (58½) Kansas
at LSU (44½) South Carolina
at TEXAS STATE 10½ (54½) Troy
BYU (47½) at ARIZONA
at BOISE STATE 16½ 16½ (58½) New Mexico
at UTAH (45½) Arizona State
San Diego State (42½) at NEVADA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (57½) at HAWAII

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Detroit -138 at SEATTLE +118

