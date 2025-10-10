NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Denver 6½ 7 (43½) at NY JETS at JACKSONVILLE 1½ 1½ (47½) Seattle…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Denver
|6½
|7
|(43½)
|at NY JETS
|at JACKSONVILLE
|1½
|1½
|(47½)
|Seattle
|at INDIANAPOLIS
|3
|7½
|(46½)
|Arizona
|LA Rams
|4½
|7½
|(44½)
|at BALTIMORE
|New England
|3½
|3½
|(45½)
|at NEW ORLEANS
|LA Chargers
|5½
|4½
|(43½)
|at MIAMI
|at PITTSBURGH
|6½
|5½
|(38½)
|Cleveland
|Dallas
|4½
|3
|(49½)
|at CAROLINA
|at LAS VEGAS
|6½
|4½
|(41½)
|Tennessee
|at GREEN BAY
|13½
|14½
|(44½)
|Cincinnati
|at TAMPA BAY
|1½
|3
|(47½)
|San Francisco
|at KANSAS CITY
|1½
|2½
|(52½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|5½
|4½
|(49½)
|at ATLANTA
|at WASHINGTON
|4½
|4½
|(49½)
|Chicago
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NORTH TEXAS
|1½
|1½
|(66½)
|South Florida
|Fresno State
|6½
|6½
|(47½)
|at COLORADO STATE
|at WASHINGTON
|10½
|10½
|(60½)
|Rutgers
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SMU
|20½
|18½
|(55½)
|Stanford
|Houston
|9½
|14½
|(47½)
|at OKLAHOMA STATE
|Miami (OH)
|9½
|11½
|(45½)
|at AKRON
|at ARMY
|14½
|18½
|(46½)
|Charlotte
|at FLORIDA STATE
|9½
|10½
|(58½)
|Pittsburgh
|Alabama
|6½
|3½
|(51½)
|at MISSOURI
|at CINCINNATI
|9½
|10½
|(53½)
|UCF
|at MICHIGAN STATE
|4½
|8½
|(54½)
|UCLA
|Ohio State
|13½
|14½
|(50½)
|at ILLINOIS
|at JAMES MADISON
|17½
|17½
|(46½)
|Louisiana
|Toledo
|8½
|11½
|(48½)
|at BOWLING GREEN
|at OLE MISS
|34½
|31½
|(57½)
|Washington State
|Northern Illinois
|1½
|2½
|(47½)
|at EASTERN MICHIGAN
|at KENT STATE
|1½
|2½
|(51½)
|UMass
|Old Dominion
|13½
|14½
|(56½)
|at MARSHALL
|at UNLV
|5½
|6½
|(64½)
|Air Force
|at GEORGIA TECH
|15½
|14½
|(54½)
|Virginia Tech
|Oklahoma
|3½
|1½
|(45½)
|at TEXAS
|Appalachian State
|2½
|2½
|(55½)
|at GEORGIA STATE
|TCU
|1½
|1½
|(55½)
|at KANSAS STATE
|at WESTERN MICHIGAN
|9½
|9½
|(43½)
|Ball State
|Iowa State
|4½
|2½
|(51½)
|at COLORADO
|Nebraska
|6½
|6½
|(47½)
|at MARYLAND
|at NOTRE DAME
|22½
|22½
|(58½)
|NC State
|at PENN STATE
|20½
|22½
|(47½)
|Northwestern
|at OREGON
|10½
|7½
|(53½)
|Indiana
|Wake Forest
|6½
|2½
|(51½)
|at OREGON STATE
|Navy
|7½
|9½
|(52½)
|at TEMPLE
|at TENNESSEE
|12½
|12½
|(68½)
|Arkansas
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|5½
|(68½)
|UAB
|San Jose State
|1½
|2½
|(49½)
|at WYOMING
|Iowa
|1½
|3½
|(36½)
|at WISCONSIN
|UL Monroe
|2½
|2½
|(45½)
|at COASTAL CAROLINA
|at TEXAS A&M
|7½
|7½
|(47½)
|Florida
|at MINNESOTA
|9½
|8½
|(49½)
|Purdue
|Georgia
|4½
|3½
|(46½)
|at AUBURN
|at UTSA
|12½
|10½
|(47½)
|Rice
|Clemson
|14½
|14½
|(54½)
|at BOSTON COLLEGE
|at USC
|1½
|2½
|(56½)
|Michigan
|at TEXAS TECH
|11½
|14½
|(58½)
|Kansas
|at LSU
|9½
|8½
|(44½)
|South Carolina
|at TEXAS STATE
|10½
|8½
|(54½)
|Troy
|BYU
|1½
|1½
|(47½)
|at ARIZONA
|at BOISE STATE
|16½
|16½
|(58½)
|New Mexico
|at UTAH
|2½
|7½
|(45½)
|Arizona State
|San Diego State
|5½
|7½
|(42½)
|at NEVADA
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|2½
|1½
|(57½)
|at HAWAII
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Detroit
|-138
|at SEATTLE
|+118
