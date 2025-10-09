Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 9, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (40½) at NY GIANTS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Denver 7 (43½) at NY JETS
at JACKSONVILLE (47½) Seattle
at INDIANAPOLIS 3 (47½) Arizona
LA Rams (44½) at BALTIMORE
New England (45½) at NEW ORLEANS
LA Chargers (43½) at MIAMI
at PITTSBURGH (38½) Cleveland
Dallas 3 (49½) at CAROLINA
at LAS VEGAS (41½) Tennessee
at TAMPA BAY 3 (47½) San Francisco
at GREEN BAY 13½ 14½ (44½) Cincinnati
at KANSAS CITY (52½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (49½) at ATLANTA
at WASHINGTON (49½) Chicago

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (45½) at KENNESAW STATE
at TULANE (53½) East Carolina
Jacksonville State (54½) at SAM HOUSTON
Southern Miss (59½) at GEORGIA SOUTHERN

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (66½) at NORTH TEXAS
Fresno State (47½) at COLORADO STATE
at WASHINGTON 10½ 10½ (59½) Rutgers

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SMU 20½ 19½ (55½) Stanford
Alabama (52½) at MISSOURI
Miami (OH) 11½ (45½) at AKRON
at CINCINNATI 10½ (53½) UCF
at MICHIGAN STATE (54½) UCLA
at FLORIDA STATE 10½ (57½) Pittsburgh
Houston 14½ (46½) at OKLAHOMA STATE
at ARMY 14½ 17½ (47½) Charlotte
Ohio State 13½ 14½ (49½) at ILLINOIS
at JAMES MADISON 17½ 17½ (45½) Louisiana
Toledo 10½ (50½) at BOWLING GREEN
at OLE MISS 34½ 33½ (58½) Washington State
Northern Illinois (47½) at EASTERN MICHIGAN
at KENT STATE (50½) UMass
at TEXAS (43½) Oklahoma
Wake Forest (51½) at OREGON STATE
at UNLV (65½) Air Force
at GEORGIA TECH 15½ 14½ (54½) Virginia Tech
Old Dominion 13½ 14½ (56½) at MARSHALL
Appalachian State (55½) at GEORGIA STATE
at OREGON 10½ (55½) Indiana
TCU (55½) at KANSAS STATE
at PENN STATE 20½ 22½ (47½) Northwestern
at WESTERN MICHIGAN (43½) Ball State
Iowa State (51½) at COLORADO
Nebraska (48½) at MARYLAND
at NOTRE DAME 22½ 22½ (60½) NC State
Navy (53½) at TEMPLE
at TENNESSEE 12½ 12½ (68½) Arkansas
at FLORIDA ATLANTIC (69½) UAB
at TEXAS A&M (47½) Florida
San Jose State (49½) at WYOMING
Iowa (35½) at WISCONSIN
UL Monroe (43½) at COASTAL CAROLINA
Georgia (45½) at AUBURN
at UTSA 12½ 12½ (49½) Rice
at MINNESOTA (51½) Purdue
at TEXAS TECH 11½ 14½ (58½) Kansas
at USC (57½) Michigan
Clemson 14½ 14½ (54½) at BOSTON COLLEGE
at LSU (44½) South Carolina
at TEXAS STATE 10½ (54½) Troy
BYU (47½) at ARIZONA
at BOISE STATE 16½ 16½ (59½) New Mexico
at UTAH (48½) Arizona State
San Diego State (41½) at NEVADA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (57½) at HAWAII

MLB

Thursday

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Milwaukee -120 at CHICAGO CUBS +102

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -162 Chicago +134
New York -132 at PITTSBURGH +110
at DETROIT -126 Montreal +105
at TAMPA BAY -164 Ottawa +136
New York -118 at BUFFALO -102
at FLORIDA -200 Philadelphia +164
at CAROLINA -156 New Jersey +130
at ST. LOUIS -122 Minnesota +102
at NASHVILLE -120 Columbus +100
Dallas -115 at WINNIPEG -104
at COLORADO -178 Utah +146
Vegas -188 at SAN JOSE +155
at SEATTLE -125 Anaheim +104
at VANCOUVER -215 Calgary +176

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up