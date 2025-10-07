Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 7, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (41½) at NY GIANTS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Denver 7 (43½) at NY JETS
Seattle (44½) at JACKSONVILLE
at INDIANAPOLIS 3 (47½) Arizona
LA Rams (44½) at BALTIMORE
New England (45½) at NEW ORLEANS
LA Chargers (43½) at MIAMI
at PITTSBURGH (38½) Cleveland
Dallas (49½) at CAROLINA
at LAS VEGAS (41½) Tennessee
at GREEN BAY 13½ 14½ (43½) Cincinnati
at TAMPA BAY 3 (47½) San Francisco
at KANSAS CITY (50½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (48½) at ATLANTA
at WASHINGTON (49½) Chicago

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri State (51½) at MIDDLE TENNESSEE
Liberty (47½) at UTEP

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (45½) at KENNESAW STATE
at TULANE (54½) East Carolina
Jacksonville State (55½) at SAM HOUSTON
Southern Miss (60½) at GEORGIA SOUTHERN

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (68½) at NORTH TEXAS
Fresno State (45½) at COLORADO STATE
at WASHINGTON 10½ 10½ (59½) Rutgers

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo 10½ (48½) at BOWLING GREEN
at CINCINNATI 10½ (54½) UCF
at ARMY 14½ 17½ (45½) Charlotte
at FLORIDA STATE 10½ (57½) Pittsburgh
at MICHIGAN STATE (54½) UCLA
Alabama (52½) at MISSOURI
at SMU 20½ 19½ (55½) Stanford
Houston 14½ (47½) at OKLAHOMA STATE
Miami (OH) 10½ (45½) at AKRON
Ohio State 13½ 14½ (50½) at ILLINOIS
at JAMES MADISON 17½ 17½ (46½) Louisiana
at OLE MISS 34½ 33½ (58½) Washington State
Northern Illinois (48½) at EASTERN MICHIGAN
at KENT STATE (49½) UMass
at PENN STATE 20½ 22½ (47½) Northwestern
Old Dominion 13½ 14½ (55½) at MARSHALL
at TEXAS (42½) Oklahoma
TCU (56½) at KANSAS STATE
at GEORGIA TECH 15½ 14½ (54½) Virginia Tech
at NOTRE DAME 22½ 22½ (60½) NC State
Nebraska (48½) at MARYLAND
Appalachian State (55½) at GEORGIA STATE
at WESTERN MICHIGAN (43½) Ball State
Iowa State (52½) at COLORADO
at OREGON 10½ (55½) Indiana
at UNLV (67½) Air Force
Wake Forest (51½) at OREGON STATE
Navy (52½) at TEMPLE
at TENNESSEE 12½ 13½ (69½) Arkansas
at FLORIDA ATLANTIC (69½) UAB
at TEXAS A&M (47½) Florida
Iowa (37½) at WISCONSIN
UL Monroe (43½) at COASTAL CAROLINA
San Jose State (48½) at WYOMING
at UTSA 12½ 12½ (49½) Rice
Georgia (45½) at AUBURN
at TEXAS TECH 11½ 13½ (59½) Kansas
at MINNESOTA (51½) Purdue
Clemson 14½ 14½ (55½) at BOSTON COLLEGE
at USC (57½) Michigan
at LSU (43½) South Carolina
BYU (48½) at ARIZONA
at TEXAS STATE 10½ (54½) Troy
at BOISE STATE 16½ 16½ (60½) New Mexico
at UTAH (48½) Arizona State
San Diego State (41½) at NEVADA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (58½) Utah State

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -134 at DETROIT +114
at N.Y YANKEES -152 Toronto +128

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -300 Chicago +240
at N.Y RANGERS -220 Pittsburgh +180
at LOS ANGELES -122 Colorado +102

