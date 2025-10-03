Live Radio
October 3, 2025

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota 7 (35½) at CLEVELAND
at INDIANAPOLIS (47½) Las Vegas
Dallas (47½) at NY JETS
at NEW ORLEANS (41½) NY Giants
Houston (40½) at BALTIMORE
Miami (44½) at CAROLINA
at PHILADELPHIA (43½) Denver
at ARIZONA (41½) Tennessee
at SEATTLE 3 (44½) Tampa Bay
at LA CHARGERS 3 (47½) Washington
Detroit 10½ (48½) at CINCINNATI
at BUFFALO 10½ (49½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (46½) at JACKSONVILLE

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DELAWARE (61½) Western Kentucky
at SOUTH FLORIDA 26½ 28½ (54½) Charlotte
at SAN JOSE STATE (58½) New Mexico
at BYU 18½ 18½ (46½) West Virginia
at SAN DIEGO STATE (40½) Colorado State

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (56½) Boston College
Clemson 12½ 14½ (46½) at NORTH CAROLINA
at BAYLOR (61½) Kansas State
at MICHIGAN 15½ 17½ (43½) Wisconsin
Ohio 19½ 14½ (51½) at BALL STATE
Army (57½) at UAB
Illinois 10½ (55½) at PURDUE
at GEORGIA 21½ 20½ (48½) Kentucky
at CINCINNATI (55½) Iowa State
at NAVY 11½ 12½ (52½) Air Force
UTSA (58½) at TEMPLE
at VIRGINIA TECH (51½) Wake Forest
at NC STATE 42½ 42½ (61½) Campbell
Western Michigan 10½ 13½ (46½) at UMASS
at ARIZONA 16½ 20½ (55½) Oklahoma State
Penn State 27½ 24½ (49½) at UCLA
at NOTRE DAME 16½ 20½ (62½) Boise State
at UCONN (53½) Florida International
at LOUISVILLE (61½) Virginia
at APPALACHIAN STATE (53½) Oregon State
at ALABAMA 22½ 10½ (55½) Vanderbilt
at SMU 13½ 17½ (57½) Syracuse
at NORTHWESTERN 13½ 11½ (41½) UL Monroe
at BUFFALO 10½ (54½) Eastern Michigan
Central Michigan (46½) at AKRON
James Madison 17½ 20½ (53½) at GEORGIA STATE
Miami (OH) (38½) at NORTHERN ILLINOIS
Washington (54½) at MARYLAND
Texas (42½) at FLORIDA
at OKLAHOMA 44½ 45½ (52½) Kent State
at NEBRASKA 11½ 11½ (50½) Michigan State
Texas State 11½ 13½ (64½) at ARKANSAS STATE
at OLD DOMINION 18½ 20½ (54½) Coastal Carolina
at RICE (53½) Florida Atlantic
UNLV (49½) at WYOMING
South Alabama (46½) at TROY
Texas Tech 11½ (51½) at HOUSTON
Kansas (54½) at UCF
at OHIO STATE 21½ 23½ (43½) Minnesota
Miami (FL) (53½) at FLORIDA STATE
at TEXAS A&M 14½ 14½ (55½) Mississippi State
at TCU 12½ 13½ (58½) Colorado
at MEMPHIS 20½ 20½ (54½) Tulsa
at FRESNO STATE 15½ 13½ (45½) Nevada
Duke (55½) at CAL

