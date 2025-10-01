NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at LA RAMS 3 7 (46½) San Francisco Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LA RAMS
|3
|7
|(46½)
|San Francisco
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|7
|3½
|(35½)
|at CLEVELAND
|at NEW ORLEANS
|1½
|1½
|(41½)
|NY Giants
|Houston
|9½
|1½
|(40½)
|at BALTIMORE
|at INDIANAPOLIS
|6½
|6½
|(47½)
|Las Vegas
|Miami
|1½
|1½
|(44½)
|at CAROLINA
|at PHILADELPHIA
|4½
|4½
|(43½)
|Denver
|Dallas
|2½
|2½
|(47½)
|at NY JETS
|at ARIZONA
|8½
|8½
|(41½)
|Tennessee
|at SEATTLE
|1½
|3
|(44½)
|Tampa Bay
|at LA CHARGERS
|3
|2½
|(48½)
|Washington
|Detroit
|7½
|10½
|(48½)
|at CINCINNATI
|at BUFFALO
|10½
|8½
|(50½)
|New England
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kansas City
|2½
|3
|(46½)
|at JACKSONVILLE
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Sam Houston
|2½
|2½
|(53½)
|at NEW MEXICO STATE
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DELAWARE
|1½
|2½
|(61½)
|Western Kentucky
|at SOUTH FLORIDA
|26½
|27½
|(55½)
|Charlotte
|at SAN JOSE STATE
|2½
|2½
|(58½)
|New Mexico
|at BYU
|18½
|18½
|(47½)
|West Virginia
|at SAN DIEGO STATE
|5½
|5½
|(40½)
|Colorado State
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Illinois
|10½
|9½
|(57½)
|at PURDUE
|Army
|9½
|7½
|(57½)
|at UAB
|at MICHIGAN
|15½
|16½
|(43½)
|Wisconsin
|at PITTSBURGH
|3½
|5½
|(58½)
|Boston College
|Clemson
|12½
|13½
|(46½)
|at NORTH CAROLINA
|at GEORGIA
|21½
|20½
|(48½)
|Kentucky
|at CINCINNATI
|2½
|1½
|(53½)
|Iowa State
|at BAYLOR
|6½
|6½
|(61½)
|Kansas State
|Ohio
|19½
|14½
|(51½)
|at BALL STATE
|at NAVY
|11½
|11½
|(51½)
|Air Force
|at VIRGINIA TECH
|3½
|6½
|(50½)
|Wake Forest
|UTSA
|4½
|6½
|(56½)
|at TEMPLE
|at NC STATE
|42½
|42½
|(61½)
|Campbell
|Western Michigan
|10½
|13½
|(47½)
|at UMASS
|at ARIZONA
|16½
|20½
|(55½)
|Oklahoma State
|at ALABAMA
|22½
|10½
|(55½)
|Vanderbilt
|at SMU
|13½
|17½
|(58½)
|Syracuse
|at NORTHWESTERN
|13½
|10½
|(40½)
|UL Monroe
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|1½
|(53½)
|Oregon State
|at LOUISVILLE
|6½
|6½
|(62½)
|Virginia
|at BUFFALO
|9½
|10½
|(54½)
|Eastern Michigan
|Central Michigan
|6½
|8½
|(45½)
|at AKRON
|at UCONN
|9½
|7½
|(55½)
|Florida International
|James Madison
|17½
|19½
|(53½)
|at GEORGIA STATE
|Penn State
|27½
|25½
|(50½)
|at UCLA
|Miami (OH)
|3½
|5½
|(37½)
|at NORTHERN ILLINOIS
|Washington
|6½
|6½
|(52½)
|at MARYLAND
|at NOTRE DAME
|16½
|20½
|(63½)
|Boise State
|Texas
|7½
|6½
|(41½)
|at FLORIDA
|Texas State
|11½
|13½
|(64½)
|at ARKANSAS STATE
|at OKLAHOMA
|44½
|45½
|(53½)
|Kent State
|at NEBRASKA
|11½
|11½
|(48½)
|Michigan State
|at OLD DOMINION
|18½
|20½
|(54½)
|Coastal Carolina
|Texas Tech
|9½
|10½
|(50½)
|at HOUSTON
|UNLV
|5½
|3½
|(51½)
|at WYOMING
|at RICE
|4½
|4½
|(54½)
|Florida Atlantic
|at TROY
|3½
|2½
|(46½)
|South Alabama
|Kansas
|4½
|5½
|(54½)
|at UCF
|at OHIO STATE
|21½
|23½
|(44½)
|Minnesota
|at TCU
|12½
|13½
|(57½)
|Colorado
|at TEXAS A&M
|14½
|14½
|(55½)
|Mississippi State
|Miami (FL)
|3½
|4½
|(53½)
|at FLORIDA STATE
|at MEMPHIS
|20½
|20½
|(56½)
|Tulsa
|Duke
|1½
|2½
|(56½)
|at CAL
|at FRESNO STATE
|15½
|13½
|(44½)
|Nevada
