Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 27, 2025, 12:12 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Baltimore (49½) at MIAMI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Chicago (51½) at CINCINNATI
San Francisco (46½) at NY GIANTS
at NEW ENGLAND (45½) Atlanta
Indianapolis 3 (48½) at PITTSBURGH
at GREEN BAY 11½ 12½ (43½) Carolina
LA Chargers 10½ (42½) at TENNESSEE
Denver (39½) at HOUSTON
at DETROIT (47½) Minnesota
at LA RAMS 12½ 13½ (44½) New Orleans
Jacksonville 3 (43½) at LAS VEGAS
Kansas City (51½) at BUFFALO
Seattle 3 (45½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DALLAS 3 (52½) Arizona

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KENNESAW STATE 14½ (50½) UTEP
James Madison (58½) at TEXAS STATE

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Jacksonville State (54½) at MIDDLE TENNESSEE
at MISSOURI STATE (51½) Florida International

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tulane (55½) at UTSA
Marshall (54½) at COASTAL CAROLINA

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Memphis 13½ 14½ (49½) at RICE
at SYRACUSE (46½) North Carolina
at LOUISIANA TECH 16½ 16½ (49½) Sam Houston

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BAYLOR (60½) UCF
Army (49½) at AIR FORCE
at CLEMSON (54½) Duke
at UCONN 10½ 11½ (64½) UAB
at ILLINOIS 10½ 12½ (62½) Rutgers
at NORTH TEXAS (64½) Navy
Miami (FL) 11½ 10½ (50½) at SMU
at BOWLING GREEN (43½) Buffalo
at OHIO STATE 17½ 20½ (43½) Penn State
at HOUSTON 15½ 15½ (49½) West Virginia
at TEXAS (45½) Vanderbilt
at IOWA STATE (50½) Arizona State
East Carolina (57½) at TEMPLE
at UNLV (62½) New Mexico
Louisville 15½ 10½ (53½) at VIRGINIA TECH
Indiana 22½ 21½ (51½) at MARYLAND
Notre Dame 29½ 28½ (58½) at BOSTON COLLEGE
Texas Tech (53½) at KANSAS STATE
at WESTERN KENTUCKY (53½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (54½) Louisiana
at MINNESOTA (44½) Michigan State
at LIBERTY (51½) Delaware
at BOISE STATE 17½ 17½ (51½) Fresno State
Georgia (50½) at FLORIDA
Old Dominion 13½ 14½ (52½) at UL MONROE
Pittsburgh 13½ 14½ (52½) at STANFORD
Virginia (54½) at CAL
at WESTERN MICHIGAN (40½) Central Michigan
at KANSAS 22½ 24½ (57½) Oklahoma State
at ARKANSAS (67½) Mississippi State
at OLE MISS 13½ 13½ (53½) South Carolina
at MICHIGAN 18½ 21½ (50½) Purdue
at SAN DIEGO STATE 10½ (41½) Wyoming
Arizona (52½) at COLORADO
at TENNESSEE (56½) Oklahoma
at AUBURN 10½ (46½) Kentucky
Georgia Tech (57½) at NC STATE
Washington State (49½) at OREGON STATE
at FLORIDA STATE 10½ (51½) Wake Forest
USC (58½) at NEBRASKA
at TROY (54½) Arkansas State
at UTAH (56½) Cincinnati
at SAN JOSE STATE (55½) Hawaii

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Orlando (225½) at PHILADELPHIA
Cleveland (230½) at DETROIT
at NEW ORLEANS (231½) Boston
at SAN ANTONIO (231½) Toronto
at HOUSTON 16½ (225½) Brooklyn
Atlanta (240½) at CHICAGO
Oklahoma City 8 (228½) at DALLAS
Phoenix 1 (232½) at UTAH
Denver 5 (229½) at MINNESOTA
at GOLDEN STATE 9 (238½) Memphis
at LA LAKERS OFF (OFF) Portland

MLB

Monday

World Series

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at LA DODGERS -205 Toronto +172

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
St. Louis -120 at PITTSBURGH +100
at OTTAWA -178 Boston +146

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up