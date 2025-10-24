NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at ATLANTA 5½ 7½ (44½) Miami at HOUSTON 1½ 2½ (41½) San Francisco…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ATLANTA
|5½
|7½
|(44½)
|Miami
|at HOUSTON
|1½
|2½
|(41½)
|San Francisco
|at BALTIMORE
|6½
|6½
|(49½)
|Chicago
|at NEW ENGLAND
|6½
|7
|(40½)
|Cleveland
|at PHILADELPHIA
|7½
|7½
|(43½)
|NY Giants
|Buffalo
|7½
|7½
|(46½)
|at CAROLINA
|at CINCINNATI
|2½
|6½
|(44½)
|NY Jets
|Tampa Bay
|5½
|4½
|(46½)
|at NEW ORLEANS
|at INDIANAPOLIS
|12½
|14½
|(46½)
|Tennessee
|at DENVER
|4½
|3½
|(50½)
|Dallas
|Green Bay
|3
|3
|(45½)
|at PITTSBURGH
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|6½
|11½
|(47½)
|Washington
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|27½
|26½
|(60½)
|at CHARLOTTE
|at VIRGINIA TECH
|3½
|6½
|(50½)
|Cal
|Boise State
|21½
|21½
|(51½)
|at NEVADA
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|3½
|5½
|(58½)
|at MEMPHIS
|at OLD DOMINION
|13½
|13½
|(61½)
|Appalachian State
|Rutgers
|1½
|1½
|(58½)
|at PURDUE
|Bowling Green
|8½
|7½
|(47½)
|at KENT STATE
|Ohio
|10½
|11½
|(59½)
|at EASTERN MICHIGAN
|at GEORGIA TECH
|17½
|16½
|(53½)
|Syracuse
|Virginia
|11½
|10½
|(51½)
|at NORTH CAROLINA
|SMU
|5½
|2½
|(53½)
|at WAKE FOREST
|at OKLAHOMA
|3½
|5½
|(52½)
|Ole Miss
|at INDIANA
|24½
|25½
|(53½)
|UCLA
|at NEBRASKA
|7½
|7½
|(44½)
|Northwestern
|at KANSAS
|3½
|3½
|(56½)
|Kansas State
|at ARKANSAS
|1½
|2½
|(55½)
|Auburn
|at BUFFALO
|9½
|9½
|(48½)
|Akron
|UConn
|9½
|10½
|(48½)
|at RICE
|at NEW MEXICO
|1½
|2½
|(61½)
|Utah State
|at VANDERBILT
|2½
|2½
|(53½)
|Missouri
|Temple
|6½
|5½
|(55½)
|at TULSA
|Toledo
|2½
|1½
|(45½)
|at WASHINGTON STATE
|at PITTSBURGH
|6½
|6½
|(55½)
|NC State
|San Diego State
|3½
|2½
|(47½)
|at FRESNO STATE
|at CENTRAL MICHIGAN
|16½
|15½
|(46½)
|UMass
|at IOWA STATE
|1½
|2½
|(49½)
|BYU
|at MIAMI (OH)
|3½
|1½
|(41½)
|Western Michigan
|at IOWA
|7½
|8½
|(39½)
|Minnesota
|at NORTHERN ILLINOIS
|4½
|5½
|(42½)
|Ball State
|Alabama
|13½
|11½
|(47½)
|at SOUTH CAROLINA
|at WASHINGTON
|4½
|3½
|(54½)
|Illinois
|at SOUTHERN MISS
|13½
|12½
|(50½)
|UL Monroe
|at NAVY
|14½
|14½
|(62½)
|Florida Atlantic
|at CINCINNATI
|4½
|3½
|(67½)
|Baylor
|at TEXAS TECH
|36½
|36½
|(54½)
|Oklahoma State
|Texas
|6½
|7½
|(46½)
|at MISSISSIPPI STATE
|TCU
|14½
|16½
|(55½)
|at WEST VIRGINIA
|at ARKANSAS STATE
|2½
|1½
|(59½)
|Georgia Southern
|at MIAMI (FL)
|28½
|30½
|(45½)
|Stanford
|at TROY
|8½
|9½
|(48½)
|Louisiana
|at OREGON
|34½
|31½
|(44½)
|Wisconsin
|at LOUISVILLE
|22½
|25½
|(54½)
|Boston College
|at WYOMING
|5½
|4½
|(46½)
|Colorado State
|Michigan
|12½
|14½
|(47½)
|at MICHIGAN STATE
|Texas A&M
|5½
|2½
|(49½)
|at LSU
|Tennessee
|8½
|8½
|(54½)
|at KENTUCKY
|at ARIZONA STATE
|8½
|7½
|(46½)
|Houston
|at UTAH
|9½
|13½
|(48½)
|Colorado
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at TORONTO
|1½
|(231½)
|Milwaukee
|at ORLANDO
|5
|(231½)
|Atlanta
|at NEW YORK
|5½
|(228½)
|Boston
|Cleveland
|13½
|(227½)
|at BROOKLYN
|at MEMPHIS
|3½
|(233½)
|Miami
|at HOUSTON
|6
|(225½)
|Detroit
|San Antonio
|3½
|(230½)
|at NEW ORLEANS
|at DALLAS
|11
|(228½)
|Washington
|at SACRAMENTO
|6
|(231½)
|Utah
|Minnesota
|3
|(225½)
|at LA LAKERS
|Golden State
|1
|(226½)
|at PORTLAND
|at LA CLIPPERS
|10½
|(225½)
|Phoenix
MLB
Friday
World Series
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|LA Dodgers
|-154
|at TORONTO
|+130
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-360
|San Jose
|+280
|Toronto
|-118
|at BUFFALO
|-102
|at COLUMBUS
|OFF
|Washington
|OFF
|at WINNIPEG
|-166
|Calgary
|+138
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
