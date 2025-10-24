Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 24, 2025, 12:13 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA (44½) Miami
at HOUSTON (41½) San Francisco
at BALTIMORE (49½) Chicago
at NEW ENGLAND 7 (40½) Cleveland
at PHILADELPHIA (43½) NY Giants
Buffalo (46½) at CAROLINA
at CINCINNATI (44½) NY Jets
Tampa Bay (46½) at NEW ORLEANS
at INDIANAPOLIS 12½ 14½ (46½) Tennessee
at DENVER (50½) Dallas
Green Bay 3 3 (45½) at PITTSBURGH

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY 11½ (47½) Washington

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas 27½ 26½ (60½) at CHARLOTTE
at VIRGINIA TECH (50½) Cal
Boise State 21½ 21½ (51½) at NEVADA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (58½) at MEMPHIS
at OLD DOMINION 13½ 13½ (61½) Appalachian State
Rutgers (58½) at PURDUE
Bowling Green (47½) at KENT STATE
Ohio 10½ 11½ (59½) at EASTERN MICHIGAN
at GEORGIA TECH 17½ 16½ (53½) Syracuse
Virginia 11½ 10½ (51½) at NORTH CAROLINA
SMU (53½) at WAKE FOREST
at OKLAHOMA (52½) Ole Miss
at INDIANA 24½ 25½ (53½) UCLA
at NEBRASKA (44½) Northwestern
at KANSAS (56½) Kansas State
at ARKANSAS (55½) Auburn
at BUFFALO (48½) Akron
UConn 10½ (48½) at RICE
at NEW MEXICO (61½) Utah State
at VANDERBILT (53½) Missouri
Temple (55½) at TULSA
Toledo (45½) at WASHINGTON STATE
at PITTSBURGH (55½) NC State
San Diego State (47½) at FRESNO STATE
at CENTRAL MICHIGAN 16½ 15½ (46½) UMass
at IOWA STATE (49½) BYU
at MIAMI (OH) (41½) Western Michigan
at IOWA (39½) Minnesota
at NORTHERN ILLINOIS (42½) Ball State
Alabama 13½ 11½ (47½) at SOUTH CAROLINA
at WASHINGTON (54½) Illinois
at SOUTHERN MISS 13½ 12½ (50½) UL Monroe
at NAVY 14½ 14½ (62½) Florida Atlantic
at CINCINNATI (67½) Baylor
at TEXAS TECH 36½ 36½ (54½) Oklahoma State
Texas (46½) at MISSISSIPPI STATE
TCU 14½ 16½ (55½) at WEST VIRGINIA
at ARKANSAS STATE (59½) Georgia Southern
at MIAMI (FL) 28½ 30½ (45½) Stanford
at TROY (48½) Louisiana
at OREGON 34½ 31½ (44½) Wisconsin
at LOUISVILLE 22½ 25½ (54½) Boston College
at WYOMING (46½) Colorado State
Michigan 12½ 14½ (47½) at MICHIGAN STATE
Texas A&M (49½) at LSU
Tennessee (54½) at KENTUCKY
at ARIZONA STATE (46½) Houston
at UTAH 13½ (48½) Colorado

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at TORONTO (231½) Milwaukee
at ORLANDO 5 (231½) Atlanta
at NEW YORK (228½) Boston
Cleveland 13½ (227½) at BROOKLYN
at MEMPHIS (233½) Miami
at HOUSTON 6 (225½) Detroit
San Antonio (230½) at NEW ORLEANS
at DALLAS 11 (228½) Washington
at SACRAMENTO 6 (231½) Utah
Minnesota 3 (225½) at LA LAKERS
Golden State 1 (226½) at PORTLAND
at LA CLIPPERS 10½ (225½) Phoenix

MLB

Friday

World Series

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -154 at TORONTO +130

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -360 San Jose +280
Toronto -118 at BUFFALO -102
at COLUMBUS OFF Washington OFF
at WINNIPEG -166 Calgary +138

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up