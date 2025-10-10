Open de Espana presented by Madrid Par Scores

Friday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $3.3 million
Yardage: 7,154; Par: 71
Second Round
|Marco Penge, England
|66-67—133
|-9
|Aaron Cockerill, Canada
|67-67—134
|-8
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-65—134
|-8
|Jeff Winther, Denmark
|70-64—134
|-8
|Daniel Brown, England
|69-66—135
|-7
|Julien Guerrier, France
|68-67—135
|-7
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-64—135
|-7
|Alexander Levy, France
|67-68—135
|-7
|Patrick Reed, United States
|68-67—135
|-7
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-69—135
|-7
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|67-69—136
|-6
|Dan Bradbury, England
|67-69—136
|-6
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-66—136
|-6
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|71-65—136
|-6
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|68-68—136
|-6
|Andrew Wilson, England
|70-66—136
|-6
|Joost Luiten, Netherlands
|71-66—137
|-5
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-69—138
|-4
|Ugo Coussaud, France
|65-73—138
|-4
|Alex Fitzpatrick, England
|71-67—138
|-4
|Grant Forrest, Scotland
|67-71—138
|-4
|Frederic Lacroix, France
|66-72—138
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|68-70—138
|-4
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-70—138
|-4
|Luis Masaveu, Spain
|70-68—138
|-4
|David Micheluzzi, Australia
|70-68—138
|-4
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-70—138
|-4
|David Puig, Spain
|69-69—138
|-4
|Jon Rahm, Spain
|72-66—138
|-4
|Kristoffer Reitan, Norway
|71-67—138
|-4
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-69—138
|-4
|Tom Vaillant, France
|68-70—138
|-4
|Sam Bairstow, England
|65-74—139
|-3
|Joe Dean, England
|68-71—139
|-3
|Nacho Elvira, Spain
|68-71—139
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69—139
|-3
|Ryggs Johnston, United States
|70-69—139
|-3
|Matthew Jordan, England
|69-70—139
|-3
|Thriston Lawrence, South Africa
|70-69—139
|-3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-69—139
|-3
|Benjamin Schmidt, England
|68-71—139
|-3
|Josele Ballester, Spain
|70-70—140
|-2
|Sean Crocker, United States
|71-69—140
|-2
|Jens Dantorp, Sweden
|72-68—140
|-2
|Thomas Detry, Belgium
|73-67—140
|-2
|Darren Fichardt, South Africa
|74-66—140
|-2
|Simon Forsstrom, Sweden
|68-72—140
|-2
|Marcel Schneider, Germany
|74-66—140
|-2
|Marcel Siem, Germany
|71-69—140
|-2
|Jordan L. Smith, England
|74-66—140
|-2
|Callum Tarren, England
|71-69—140
|-2
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-71—140
|-2
|Todd Clements, England
|70-71—141
|-1
|Ross Fisher, England
|72-69—141
|-1
|Sergio Garcia, Spain
|71-70—141
|-1
|Ricardo Gouveia, Portugal
|68-73—141
|-1
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-70—141
|-1
|Oliver Lindell, Finland
|74-67—141
|-1
|John Parry, England
|74-67—141
|-1
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-70—141
|-1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|72-70—142
|E
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-72—142
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-70—142
|E
|Calum Hill, Scotland
|73-69—142
|E
|Nathan Kimsey, England
|73-69—142
|E
|Joaquin Niemann, Chile
|73-69—142
|E
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72-70—142
|E
|Yannik Paul, Germany
|75-67—142
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|73-69—142
|E
|Jason Scrivener, Australia
|73-69—142
|E
|Shubhankar Sharma, India
|73-69—142
|E
|Dale Whitnell, England
|75-67—142
|E
|Brandon Wu, United States
|72-70—142
|E
|Jorge Campillo, Spain
|72-71—143
|+1
|Martin Couvra, France
|69-74—143
|+1
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-75—143
|+1
|Benjamin Hebert, France
|73-70—143
|+1
|Marcus Kinhult, Sweden
|78-65—143
|+1
|Shane Lowry, Ireland
|75-68—143
|+1
|Clement Sordet, France
|74-69—143
|+1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-72—144
|+2
|Wenyi Ding, China
|70-74—144
|+2
|Jordan Gumberg, United States
|72-72—144
|+2
|Romain Langasque, France
|72-72—144
|+2
|Hao-Tong Li, China
|71-73—144
|+2
|Guido Migliozzi, Italy
|72-72—144
|+2
|Andrea Pavan, Italy
|69-75—144
|+2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|71-73—144
|+2
|Martin Trainer, France
|74-70—144
|+2
|Danny Willett, England
|72-72—144
|+2
|Robin Williams, South Africa
|75-69—144
|+2
|Ashun Wu, China
|73-71—144
|+2
|Thomas Aiken, South Africa
|75-70—145
|+3
|Gavin Green, Malaysia
|73-72—145
|+3
|Angel Hidalgo, Spain
|70-75—145
|+3
|Rikuya Hoshino, Japan
|73-72—145
|+3
|Maximilian Kieffer, Germany
|73-72—145
|+3
|Niklas Lemke, Sweden
|74-71—145
|+3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|74-71—145
|+3
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-74—145
|+3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|73-72—145
|+3
|Brandon Stone, South Africa
|76-69—145
|+3
|Matthew Baldwin, England
|74-72—146
|+4
|Hamish Brown, Denmark
|76-70—146
|+4
|Scott Jamieson, Scotland
|73-73—146
|+4
|Jeong-Weon Ko, France
|74-72—146
|+4
|Zander Lombard, South Africa
|69-77—146
|+4
|Jack Senior, England
|70-76—146
|+4
|Callum Shinkwin, England
|74-72—146
|+4
|Richard Sterne, South Africa
|72-74—146
|+4
|Andy Sullivan, England
|73-73—146
|+4
|Alexander Knappe, Germany
|74-73—147
|+5
|David Ravetto, France
|77-70—147
|+5
|Juan Salama Monsalve, Spain
|72-75—147
|+5
|Freddy Schott, Germany
|71-76—147
|+5
|Matthias Schwab, Austria
|72-75—147
|+5
|Connor Syme, Scotland
|75-72—147
|+5
|Jannik De Bruyn, Germany
|74-74—148
|+6
|Manuel Elvira, Spain
|77-71—148
|+6
|Pablo Larrazabal, Spain
|72-76—148
|+6
|Santiago Tarrio, Spain
|75-73—148
|+6
|Laurie Canter, England
|76-73—149
|+7
|Kazuma Kobori, New Zealand
|73-76—149
|+7
|Joel Moscatel, Spain
|73-76—149
|+7
|Richard Mansell, England
|74-76—150
|+8
|Alvaro Morales, Spain
|75-75—150
|+8
|Johannes Veerman, United States
|76-74—150
|+8
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|77-73—150
|+8
|Ignacio Mateo Fraga, Spain
|77-74—151
|+9
|Sebastian Desoisa, Great Britain
|76-76—152
|+10
|Casey Jarvis, South Africa
|74-78—152
|+10
|Conor Purcell, Ireland
|81-WD
