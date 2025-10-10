Live Radio
Open de Espana presented by Madrid Par Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 1:56 PM

Friday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

Second Round

Marco Penge, England 66-67—133 -9
Aaron Cockerill, Canada 67-67—134 -8
Joel Girrbach, Switzerland 69-65—134 -8
Jeff Winther, Denmark 70-64—134 -8
Daniel Brown, England 69-66—135 -7
Julien Guerrier, France 68-67—135 -7
Joakim Lagergren, Sweden 71-64—135 -7
Alexander Levy, France 67-68—135 -7
Patrick Reed, United States 68-67—135 -7
Bernd Wiesberger, Austria 66-69—135 -7
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-69—136 -6
Dan Bradbury, England 67-69—136 -6
Daniel Hillier, New Zealand 70-66—136 -6
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-65—136 -6
Thorbjorn Olesen, Denmark 68-68—136 -6
Andrew Wilson, England 70-66—136 -6
Joost Luiten, Netherlands 71-66—137 -5
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69—138 -4
Ugo Coussaud, France 65-73—138 -4
Alex Fitzpatrick, England 71-67—138 -4
Grant Forrest, Scotland 67-71—138 -4
Frederic Lacroix, France 66-72—138 -4
Francesco Laporta, Italy 68-70—138 -4
Mikael Lindberg, Sweden 68-70—138 -4
Luis Masaveu, Spain 70-68—138 -4
David Micheluzzi, Australia 70-68—138 -4
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-70—138 -4
David Puig, Spain 69-69—138 -4
Jon Rahm, Spain 72-66—138 -4
Kristoffer Reitan, Norway 71-67—138 -4
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69—138 -4
Tom Vaillant, France 68-70—138 -4
Sam Bairstow, England 65-74—139 -3
Joe Dean, England 68-71—139 -3
Nacho Elvira, Spain 68-71—139 -3
Ewen Ferguson, Scotland 70-69—139 -3
Ryggs Johnston, United States 70-69—139 -3
Matthew Jordan, England 69-70—139 -3
Thriston Lawrence, South Africa 70-69—139 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 70-69—139 -3
Benjamin Schmidt, England 68-71—139 -3
Josele Ballester, Spain 70-70—140 -2
Sean Crocker, United States 71-69—140 -2
Jens Dantorp, Sweden 72-68—140 -2
Thomas Detry, Belgium 73-67—140 -2
Darren Fichardt, South Africa 74-66—140 -2
Simon Forsstrom, Sweden 68-72—140 -2
Marcel Schneider, Germany 74-66—140 -2
Marcel Siem, Germany 71-69—140 -2
Jordan L. Smith, England 74-66—140 -2
Callum Tarren, England 71-69—140 -2
Darius Van Driel, Netherlands 69-71—140 -2
Todd Clements, England 70-71—141 -1
Ross Fisher, England 72-69—141 -1
Sergio Garcia, Spain 71-70—141 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 68-73—141 -1
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-70—141 -1
Oliver Lindell, Finland 74-67—141 -1
John Parry, England 74-67—141 -1
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-70—141 -1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72-70—142 E
Alejandro Del Rey, Spain 70-72—142 E
Dylan Frittelli, South Africa 72-70—142 E
Calum Hill, Scotland 73-69—142 E
Nathan Kimsey, England 73-69—142 E
Joaquin Niemann, Chile 73-69—142 E
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-70—142 E
Yannik Paul, Germany 75-67—142 E
Richie Ramsay, Scotland 73-69—142 E
Jason Scrivener, Australia 73-69—142 E
Shubhankar Sharma, India 73-69—142 E
Dale Whitnell, England 75-67—142 E
Brandon Wu, United States 72-70—142 E
Jorge Campillo, Spain 72-71—143 +1
Martin Couvra, France 69-74—143 +1
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-75—143 +1
Benjamin Hebert, France 73-70—143 +1
Marcus Kinhult, Sweden 78-65—143 +1
Shane Lowry, Ireland 75-68—143 +1
Clement Sordet, France 74-69—143 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-72—144 +2
Wenyi Ding, China 70-74—144 +2
Jordan Gumberg, United States 72-72—144 +2
Romain Langasque, France 72-72—144 +2
Hao-Tong Li, China 71-73—144 +2
Guido Migliozzi, Italy 72-72—144 +2
Andrea Pavan, Italy 69-75—144 +2
Sebastian Soderberg, Sweden 71-73—144 +2
Martin Trainer, France 74-70—144 +2
Danny Willett, England 72-72—144 +2
Robin Williams, South Africa 75-69—144 +2
Ashun Wu, China 73-71—144 +2
Thomas Aiken, South Africa 75-70—145 +3
Gavin Green, Malaysia 73-72—145 +3
Angel Hidalgo, Spain 70-75—145 +3
Rikuya Hoshino, Japan 73-72—145 +3
Maximilian Kieffer, Germany 73-72—145 +3
Niklas Lemke, Sweden 74-71—145 +3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-71—145 +3
Dylan Naidoo, South Africa 71-74—145 +3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 73-72—145 +3
Brandon Stone, South Africa 76-69—145 +3
Matthew Baldwin, England 74-72—146 +4
Hamish Brown, Denmark 76-70—146 +4
Scott Jamieson, Scotland 73-73—146 +4
Jeong-Weon Ko, France 74-72—146 +4
Zander Lombard, South Africa 69-77—146 +4
Jack Senior, England 70-76—146 +4
Callum Shinkwin, England 74-72—146 +4
Richard Sterne, South Africa 72-74—146 +4
Andy Sullivan, England 73-73—146 +4
Alexander Knappe, Germany 74-73—147 +5
David Ravetto, France 77-70—147 +5
Juan Salama Monsalve, Spain 72-75—147 +5
Freddy Schott, Germany 71-76—147 +5
Matthias Schwab, Austria 72-75—147 +5
Connor Syme, Scotland 75-72—147 +5
Jannik De Bruyn, Germany 74-74—148 +6
Manuel Elvira, Spain 77-71—148 +6
Pablo Larrazabal, Spain 72-76—148 +6
Santiago Tarrio, Spain 75-73—148 +6
Laurie Canter, England 76-73—149 +7
Kazuma Kobori, New Zealand 73-76—149 +7
Joel Moscatel, Spain 73-76—149 +7
Richard Mansell, England 74-76—150 +8
Alvaro Morales, Spain 75-75—150 +8
Johannes Veerman, United States 76-74—150 +8
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 77-73—150 +8
Ignacio Mateo Fraga, Spain 77-74—151 +9
Sebastian Desoisa, Great Britain 76-76—152 +10
Casey Jarvis, South Africa 74-78—152 +10
Conor Purcell, Ireland 81-WD

