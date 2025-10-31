NHRA Nevada Nationals Qualifying

Friday
At The Strip at Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas
Qualifying
Top Fuel
1. Brittany Force, 3.697 seconds, 338.85 mph; 2. Doug Kalitta, 3.711, 337.24; 3. Shawn Langdon, 3.715, 336.57; 4. Shawn Reed, 3.737, 329.10; 5. Tony Stewart, 3.741, 330.72; 6. Justin Ashley, 3.744, 333.41; 7. Antron Brown, 3.750, 333.16; 8. Clay Millican, 3.771, 331.28; 9. Dan Mercier, 3.795, 326.95; 10. Josh Hart, 3.811, 329.26; 11. Rob Passey, 4.278, 227.46; 12. Tony Schumacher, 4.434, 181.06; 13. Kelly Harper, 4.684, 162.14.
Funny Car
1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.895, 334.48; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.897, 329.75; 3. Spencer Hyde, Ford Mustang, 3.917, 324.75; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.919, 329.91; 5. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.919, 329.02; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.930, 329.10; 7. Jack Beckman, Camaro, 3.937, 330.47; 8. Alexis DeJoria, Charger, 3.938, 328.78; 9. Paul Lee, Charger, 3.950, 327.66; 10. Bob Tasca III, Mustang, 3.962, 330.15; 11. Chad Green, Mustang, 3.974, 321.42; 12. Del Worsham, Toyota Supra, 3.980, 300.13; 13. Blake Alexander, Charger, 3.990, 314.90; 14. Cruz Pedregon, Charger, 4.014, 314.02; 15. Jason Rupert, Mustang, 4.025, 312.21; 16. Tim Gibbons, Mustang, 4.140, 271.46. Not Qualified: 17. Dylan Winefsky, 4.279, 279.50; 18. Dave Richards, 4.541, 193.40; 19. Jeff Diehl, 4.713, 178.54; 20. Buddy Hull, 5.042, 144.98; 21. Chris Morel, 7.890, 82.80.
Pro Stock
1. Cory Reed, Chevy Camaro, 6.597, 206.32; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.598, 206.23; 3. Erica Enders, Camaro, 6.606, 208.14; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.608, 207.88; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.611, 206.13; 6. Matt Latino, Camaro, 6.614, 206.39; 7. Greg Stanfield, Camaro, 6.616, 207.50; 8. Jeg Coughlin, Camaro, 6.618, 207.46; 9. Deric Kramer, Camaro, 6.619, 206.48; 10. Eric Latino, Camaro, 6.624, 205.38; 11. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.628, 206.54; 12. Matt Hartford, Camaro, 6.633, 207.18; 13. Dave Connolly, Camaro, 6.637, 206.48; 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.645, 207.11; 15. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.647, 206.89; 16. David Cuadra, Camaro, 6.650, 206.99. Not Qualified: 17. Chris McGaha, 6.657, 207.98; 18. Chris Vang, 6.660, 203.68; 19. Kenny Delco, 6.664, 205.38; 20. Mason McGaha, 6.665, 207.24; 21. Joey Grose, 6.779, 203.12.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.800, 199.17; 2. Angie Smith, Buell, 6.824, 198.82; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.834, 198.06; 4. John Hall, Beull, 6.836, 199.02; 5. Matt Smith, Buell, 6.855, 199.23; 6. Ryan Oehler, EBR, 6.872, 195.14; 7. Brayden Davis, Suzuki, 6.875, 198.50; 8.Jianna Evaristo, Buell, 6.887, 197.86; 9. Clayton Howey, Suzuki, 6.894, 195.53; 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.942, 195.76; 11. Kelly Clontz, Suzuki, 6.950, 195.59; 12. Chris Bostick, Suzuki, 6.975, 190.81; 13. Freddie Camarena, Suzuki, 6.995, 195.25; 14. Karen Stoffer, Suzuki, 7.016, 189.02; 15. Marc Ingwersen, EBR, 7.145, 190.27; 16. Kahea Woods, Suzuki, 7.188, 186.23. Not Qualified: 17. Steve Johnson, 7.901, 120.93.
