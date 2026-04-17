RBC Heritage Scores

Friday
At Harbour Town Golf Links
Hilton Head, S.C.
Purse: $20 million
Yardage: 7,243; Par: 71
Second Round
|Matt Fitzpatrick
|65-63—128
|Viktor Hovland
|64-65—129
|Harris English
|64-68—132
|Ludvig Aberg
|63-70—133
|Patrick Cantlay
|69-64—133
|Sepp Straka
|66-67—133
|Keegan Bradley
|67-67—134
|Michael Brennan
|65-69—134
|Rickie Fowler
|65-69—134
|Si Woo Kim
|66-68—134
|Kurt Kitayama
|69-65—134
|Robert MacIntyre
|66-68—134
|Aldrich Potgieter
|67-67—134
|Joe Highsmith
|67-68—135
|Collin Morikawa
|67-68—135
|Scottie Scheffler
|68-67—135
|Sami Valimaki
|68-67—135
|Gary Woodland
|65-70—135
|Akshay Bhatia
|73-63—136
|Wyndham Clark
|68-68—136
|Corey Conners
|67-69—136
|Steven Fisk
|69-67—136
|Lucas Glover
|69-67—136
|Ben Griffin
|69-67—136
|Russell Henley
|68-68—136
|Andrew Novak
|65-71—136
|Sahith Theegala
|69-67—136
|Bud Cauley
|68-69—137
|Pierceson Coody
|69-68—137
|Ryan Fox
|65-72—137
|Brian Harman
|71-66—137
|Patrick Rodgers
|69-68—137
|Xander Schauffele
|69-68—137
|Karl Vilips
|70-67—137
|Sungjae Im
|66-72—138
|J.J. Spaun
|69-69—138
|Michael Thorbjornsen
|70-68—138
|Cameron Young
|71-67—138
|Sam Burns
|70-69—139
|Harry Hall
|70-69—139
|John Keefer
|69-70—139
|Shane Lowry
|70-69—139
|Andrew Putnam
|71-68—139
|Sam Stevens
|70-69—139
|Nick Taylor
|69-70—139
|Daniel Berger
|66-74—140
|Jacob Bridgeman
|75-65—140
|Brian Campbell
|68-72—140
|Max Homa
|70-70—140
|Min Woo Lee
|70-70—140
|Matthew McCarty
|69-71—140
|Sudarshan Yellamaraju
|74-66—140
|Garrick Higgo
|72-69—141
|Tom Hoge
|71-70—141
|Nicolai Hojgaard
|73-68—141
|Maverick McNealy
|74-67—141
|William Mouw
|68-73—141
|Jordan L. Smith
|69-72—141
|Jordan Spieth
|69-72—141
|Matt Wallace
|69-72—141
|Chandler Blanchet
|71-71—142
|Ricky Castillo
|72-70—142
|Jason Day
|70-72—142
|Chris Gotterup
|70-72—142
|Michael Kim
|69-73—142
|Adam Schenk
|74-68—142
|Tommy Fleetwood
|76-67—143
|David Lipsky
|72-71—143
|Ryo Hisatsune
|75-69—144
|Denny McCarthy
|74-70—144
|J.T. Poston
|71-73—144
|Nicolas Echavarria
|75-70—145
|Ryan Gerard
|73-72—145
|Jake Knapp
|71-75—146
|Alex Noren
|73-73—146
|Marco Penge
|73-73—146
|Jhonattan Vegas
|77-69—146
|Billy Horschel
|71-76—147
|Austin Smotherman
|74-73—147
|Taylor Pendrith
|74-75—149
|Tony Finau
|75-75—150
|Justin Thomas
|76-75—151
