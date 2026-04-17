RBC Heritage Scores

The Associated Press

April 17, 2026, 6:24 PM

Friday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,243; Par: 71

Second Round

Matt Fitzpatrick 65-63—128
Viktor Hovland 64-65—129
Harris English 64-68—132
Ludvig Aberg 63-70—133
Patrick Cantlay 69-64—133
Sepp Straka 66-67—133
Keegan Bradley 67-67—134
Michael Brennan 65-69—134
Rickie Fowler 65-69—134
Si Woo Kim 66-68—134
Kurt Kitayama 69-65—134
Robert MacIntyre 66-68—134
Aldrich Potgieter 67-67—134
Joe Highsmith 67-68—135
Collin Morikawa 67-68—135
Scottie Scheffler 68-67—135
Sami Valimaki 68-67—135
Gary Woodland 65-70—135
Akshay Bhatia 73-63—136
Wyndham Clark 68-68—136
Corey Conners 67-69—136
Steven Fisk 69-67—136
Lucas Glover 69-67—136
Ben Griffin 69-67—136
Russell Henley 68-68—136
Andrew Novak 65-71—136
Sahith Theegala 69-67—136
Bud Cauley 68-69—137
Pierceson Coody 69-68—137
Ryan Fox 65-72—137
Brian Harman 71-66—137
Patrick Rodgers 69-68—137
Xander Schauffele 69-68—137
Karl Vilips 70-67—137
Sungjae Im 66-72—138
J.J. Spaun 69-69—138
Michael Thorbjornsen 70-68—138
Cameron Young 71-67—138
Sam Burns 70-69—139
Harry Hall 70-69—139
John Keefer 69-70—139
Shane Lowry 70-69—139
Andrew Putnam 71-68—139
Sam Stevens 70-69—139
Nick Taylor 69-70—139
Daniel Berger 66-74—140
Jacob Bridgeman 75-65—140
Brian Campbell 68-72—140
Max Homa 70-70—140
Min Woo Lee 70-70—140
Matthew McCarty 69-71—140
Sudarshan Yellamaraju 74-66—140
Garrick Higgo 72-69—141
Tom Hoge 71-70—141
Nicolai Hojgaard 73-68—141
Maverick McNealy 74-67—141
William Mouw 68-73—141
Jordan L. Smith 69-72—141
Jordan Spieth 69-72—141
Matt Wallace 69-72—141
Chandler Blanchet 71-71—142
Ricky Castillo 72-70—142
Jason Day 70-72—142
Chris Gotterup 70-72—142
Michael Kim 69-73—142
Adam Schenk 74-68—142
Tommy Fleetwood 76-67—143
David Lipsky 72-71—143
Ryo Hisatsune 75-69—144
Denny McCarthy 74-70—144
J.T. Poston 71-73—144
Nicolas Echavarria 75-70—145
Ryan Gerard 73-72—145
Jake Knapp 71-75—146
Alex Noren 73-73—146
Marco Penge 73-73—146
Jhonattan Vegas 77-69—146
Billy Horschel 71-76—147
Austin Smotherman 74-73—147
Taylor Pendrith 74-75—149
Tony Finau 75-75—150
Justin Thomas 76-75—151

Related News

Recommended

