Sports Betting Line

The Associated Press

April 18, 2026, 11:41 AM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND (221½) Toronto
at DENVER (232) Minnesota
at NEW YORK (216½) Atlanta
Houston (208½) at LA LAKERS

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -164 Kansas City +138
at ATHLETICS -165 Chicago White Sox +138
Detroit -157 at BOSTON +132
at CLEVELAND -139 Baltimore +117
at SEATTLE -136 Texas +114

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Mets -117 at CHICAGO CUBS -102
San Francisco -116 at WASHINGTON -103
Milwaukee -112 at MIAMI -107
at PHILADELPHIA -127 Atlanta +107
LA Dodgers -299 at COLORADO +238

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MINNESOTA -138 Cincinnati +116
at PITTSBURGH -160 Tampa Bay +134
at HOUSTON -127 St. Louis +107
at ARIZONA -142 Toronto +119
San Diego -110 at LA ANGELS -109

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -151 Ottawa +126
at DALLAS -120 Minnesota +100
at PITTSBURGH -147 Philadelphia +123

Consensus odds provided by Sportradar

