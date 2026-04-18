NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|8½
|(221½)
|Toronto
|at DENVER
|6½
|(232)
|Minnesota
|at NEW YORK
|5½
|(216½)
|Atlanta
|Houston
|5½
|(208½)
|at LA LAKERS
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|-164
|Kansas City
|+138
|at ATHLETICS
|-165
|Chicago White Sox
|+138
|Detroit
|-157
|at BOSTON
|+132
|at CLEVELAND
|-139
|Baltimore
|+117
|at SEATTLE
|-136
|Texas
|+114
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|N.Y Mets
|-117
|at CHICAGO CUBS
|-102
|San Francisco
|-116
|at WASHINGTON
|-103
|Milwaukee
|-112
|at MIAMI
|-107
|at PHILADELPHIA
|-127
|Atlanta
|+107
|LA Dodgers
|-299
|at COLORADO
|+238
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MINNESOTA
|-138
|Cincinnati
|+116
|at PITTSBURGH
|-160
|Tampa Bay
|+134
|at HOUSTON
|-127
|St. Louis
|+107
|at ARIZONA
|-142
|Toronto
|+119
|San Diego
|-110
|at LA ANGELS
|-109
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|-151
|Ottawa
|+126
|at DALLAS
|-120
|Minnesota
|+100
|at PITTSBURGH
|-147
|Philadelphia
|+123
Consensus odds provided by Sportradar
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.