Sports Betting Line

The Associated Press

September 30, 2025, 11:40 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA RAMS 3 (46½) San Francisco

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota 7 (36½) at CLEVELAND
at BALTIMORE (43½) Houston
at NEW ORLEANS (41½) NY Giants
at INDIANAPOLIS (47½) Las Vegas
at CAROLINA (44½) Miami
at PHILADELPHIA (44½) Denver
Dallas (47½) at NY JETS
at ARIZONA (41½) Tennessee
at SEATTLE 3 (44½) Tampa Bay
at LA CHARGERS 3 (48½) Washington
Detroit (48½) at CINCINNATI
at BUFFALO 10½ (50½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (46½) at JACKSONVILLE

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Sam Houston (52½) at NEW MEXICO STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH FLORIDA 26½ 27½ (54½) Charlotte
at DELAWARE (61½) Western Kentucky
at SAN JOSE STATE (58½) New Mexico
at SAN DIEGO STATE (39½) Colorado State
at BYU 18½ 18½ (47½) West Virginia

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson 12½ 14½ (46½) at NORTH CAROLINA
at BAYLOR (61½) Kansas State
at MICHIGAN 15½ 16½ (42½) Wisconsin
Ohio 19½ 14½ (51½) at BALL STATE
at PITTSBURGH (58½) Boston College
Army (57½) at UAB
Illinois 10½ (57½) at PURDUE
at CINCINNATI (53½) Iowa State
at GEORGIA 21½ 20½ (48½) Kentucky
at NAVY 11½ 11½ (49½) Air Force
at VIRGINIA TECH (50½) Wake Forest
UTSA (56½) at TEMPLE
at NC STATE 42½ 42½ (61½) Campbell
Western Michigan 10½ 12½ (45½) at UMASS
at ARIZONA 16½ 19½ (55½) Oklahoma State
Central Michigan (45½) at AKRON
Texas (41½) at FLORIDA
at NOTRE DAME 16½ 20½ (64½) Boise State
Penn State 27½ 25½ (50½) at UCLA
at UCONN (55½) Florida International
at LOUISVILLE (62½) Virginia
at APPALACHIAN STATE (53½) Oregon State
at ALABAMA 22½ 10½ (56½) Vanderbilt
at SMU 13½ 16½ (58½) Syracuse
at NORTHWESTERN 13½ 10½ (40½) UL Monroe
at BUFFALO (50½) Eastern Michigan
James Madison 17½ 19½ (54½) at GEORGIA STATE
Miami (OH) (37½) at NORTHERN ILLINOIS
Washington (52½) at MARYLAND
Texas State 11½ 13½ (64½) at ARKANSAS STATE
at OKLAHOMA 44½ 45½ (53½) Kent State
at NEBRASKA 11½ 10½ (49½) Michigan State
at OLD DOMINION 18½ 18½ (54½) Coastal Carolina
at RICE (52½) Florida Atlantic
UNLV (52½) at WYOMING
Texas Tech 11½ (49½) at HOUSTON
at TROY (46½) South Alabama
at TEXAS A&M 14½ 14½ (55½) Mississippi State
Miami (FL) (54½) at FLORIDA STATE
at TCU 12½ 13½ (58½) Colorado
Kansas (55½) at UCF
at OHIO STATE 21½ 23½ (44½) Minnesota
at MEMPHIS 20½ 19½ (56½) Tulsa
at FRESNO STATE 15½ 14½ (44½) Nevada
Duke (56½) at CAL

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Detroit -166 at CLEVELAND +140
at N.Y YANKEES -136 Boston +116

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -126 San Diego +108
at LA DODGERS -200 Cincinnati +168

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sports
