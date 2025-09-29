Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 29, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA RAMS 3 (46½) San Francisco

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota 7 (37½) at CLEVELAND
Dallas (45½) at NY JETS
NY Giants (41½) at NEW ORLEANS
Miami (44½) at CAROLINA
at INDIANAPOLIS (48½) Las Vegas
at PHILADELPHIA (44½) Denver
at BALTIMORE (45½) Houston
at SEATTLE (44½) Tampa Bay
at ARIZONA (40½) Tennessee
Detroit (49½) at CINCINNATI
at LA CHARGERS 3 3 (49½) Washington
at BUFFALO 10½ (49½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (44½) at JACKSONVILLE

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Sam Houston (53½) at NEW MEXICO STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DELAWARE (61½) Western Kentucky
at SOUTH FLORIDA 26½ 27½ (55½) Charlotte
at SAN JOSE STATE (57½) New Mexico
at BYU 18½ 19½ (48½) West Virginia
at SAN DIEGO STATE (39½) Colorado State

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Illinois 10½ (55½) at PURDUE
Ohio 19½ 16½ (51½) at BALL STATE
at MICHIGAN 15½ 16½ (41½) Wisconsin
at PITTSBURGH (57½) Boston College
Clemson 12½ 13½ (45½) at NORTH CAROLINA
at NAVY 11½ 10½ (49½) Air Force
at GEORGIA 21½ 20½ (48½) Kentucky
at BAYLOR (61½) Kansas State
at CINCINNATI (52½) Iowa State
Army (58½) at UAB
UTSA (58½) at TEMPLE
at VIRGINIA TECH (50½) Wake Forest
Western Michigan 10½ 11½ (45½) at UMASS
at ARIZONA 16½ 19½ (55½) Oklahoma State
Oregon State (54½) at APPALACHIAN STATE
at NOTRE DAME 16½ 17½ (64½) Boise State
Penn State 27½ 26½ (50½) at UCLA
at UCONN (54½) Florida International
at LOUISVILLE (62½) Virginia
at ALABAMA 22½ 11½ (56½) Vanderbilt
at SMU 13½ 16½ (58½) Syracuse
at NORTHWESTERN 13½ 11½ (40½) UL Monroe
at BUFFALO 10½ (48½) Eastern Michigan
Central Michigan (45½) at AKRON
James Madison 17½ 19½ (53½) at GEORGIA STATE
Miami (OH) (38½) at NORTHERN ILLINOIS
Washington (52½) at MARYLAND
Texas (43½) at FLORIDA
at NEBRASKA 11½ 10½ (53½) Michigan State
Texas State 11½ 12½ (64½) at ARKANSAS STATE
at OKLAHOMA 44½ 45½ (52½) Kent State
at OLD DOMINION 18½ 18½ (54½) Coastal Carolina
UNLV (52½) at WYOMING
at RICE (52½) Florida Atlantic
Texas Tech 12½ (50½) at HOUSTON
at TROY (46½) South Alabama
Kansas (56½) at UCF
at TEXAS A&M 14½ 14½ (58½) Mississippi State
at TCU 12½ 14½ (58½) Colorado
at OHIO STATE 21½ 23½ (44½) Minnesota
Miami (FL) (54½) at FLORIDA STATE
at MEMPHIS 20½ 20½ (56½) Tulsa
at FRESNO STATE 15½ 13½ (44½) Nevada
Duke (56½) at CAL

