Sports Betting Line

The Associated Press

September 26, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (40½) at PITTSBURGH
LA Chargers (43½) at NY GIANTS
at NEW ENGLAND (43½) Carolina
Philadelphia (44½) at TAMPA BAY
at HOUSTON (38½) Tennessee
at DETROIT 10½ (44½) Cleveland
Washington (45½) at ATLANTA
at BUFFALO 14½ 15½ (48½) New Orleans
at LA RAMS (49½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO (46½) Jacksonville
Baltimore (48½) at KANSAS CITY
at LAS VEGAS (47½) Chicago
Green Bay (47½) at DALLAS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (44½) NY Jets
at DENVER (43½) Cincinnati

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (59½) at VIRGINIA
at ARIZONA STATE (54½) TCU
Houston 13½ (47½) at OREGON STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (57½) at PITTSBURGH
at KANSAS STATE (49½) UCF
Duke (60½) at SYRACUSE
at OHIO 12½ (50½) Bowling Green
Georgia Tech 16½ 13½ (51½) at WAKE FOREST
at KANSAS (57½) Cincinnati
USC (60½) at ILLINOIS
at MINNESOTA (51½) Rutgers
at NORTH TEXAS 12½ 12½ (62½) South Alabama
Notre Dame (63½) at ARKANSAS
at VANDERBILT 22½ 22½ (58½) Utah State
at CENTRAL MICHIGAN (54½) Eastern Michigan
at JAMES MADISON 14½ 17½ (56½) Georgia Southern
at UL MONROE (54½) Arkansas State
Ohio State 10½ (52½) at WASHINGTON
at MIAMI (OH) 20½ 20½ (49½) Lindenwood
at OLE MISS (56½) LSU
Indiana (48½) at IOWA
at BOSTON COLLEGE (53½) Cal
San Diego State (43½) at NORTHERN ILLINOIS
at NAVY 14½ 13½ (45½) Rice
at TEXAS A&M (52½) Auburn
Baylor 17½ 20½ (58½) at OKLAHOMA STATE
at NORTHWESTERN (45½) UCLA
at TOLEDO 21½ 20½ (48½) Akron
Utah 12½ 12½ (47½) at WEST VIRGINIA
UConn (50½) at BUFFALO
Tulane 12½ 14½ (51½) at TULSA
at NEW MEXICO 13½ 14½ (53½) New Mexico State
at AIR FORCE (53½) Hawaii
Tennessee (63½) at MISSISSIPPI STATE
at KENNESAW STATE (53½) Middle Tennessee
at OLD DOMINION 15½ 15½ (52½) Liberty
at WESTERN MICHIGAN (43½) Rhode Island
at NC STATE 10½ 10½ (57½) Virginia Tech
at SOUTHERN MISS (55½) Jacksonville State
Western Kentucky (61½) at MISSOURI STATE
at IOWA STATE (48½) Arizona
Memphis 15½ 13½ (62½) at FLORIDA ATLANTIC
at PENN STATE (52½) Oregon
at GEORGIA (53½) Alabama
at BOISE STATE 17½ 15½ (60½) Appalachian State
at COLORADO STATE (49½) Washington State
at MISSOURI 42½ 44½ (55½) UMass
at STANFORD (49½) San Jose State
at SOUTH CAROLINA (47½) Kentucky
Marshall (47½) at LOUISIANA
Louisiana Tech (48½) at UTEP
BYU (49½) at COLORADO

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -146 Baltimore +124
at TORONTO -180 Tampa Bay +152
Detroit -118 at BOSTON +100
at CLEVELAND -148 Texas +126
Houston -154 at LA ANGELS +130
at ATHLETICS OFF Kansas City OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS OFF St. Louis OFF
N.Y Mets -132 at MIAMI +112
at ATLANTA -156 Pittsburgh +132
at MILWAUKEE -164 Cincinnati +138
at SAN DIEGO -144 Arizona +122
at SAN FRANCISCO -230 Colorado +190

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -130 Chicago White Sox +110
at PHILADELPHIA -166 Minnesota +140
at SEATTLE OFF LA Dodgers OFF

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

