NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Minnesota 2½ 2½ (40½) at PITTSBURGH LA Chargers 5½ 6½ (43½) at NY…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|2½
|2½
|(40½)
|at PITTSBURGH
|LA Chargers
|5½
|6½
|(43½)
|at NY GIANTS
|at NEW ENGLAND
|5½
|5½
|(43½)
|Carolina
|Philadelphia
|3½
|3½
|(44½)
|at TAMPA BAY
|at HOUSTON
|7½
|7½
|(38½)
|Tennessee
|at DETROIT
|10½
|9½
|(44½)
|Cleveland
|Washington
|2½
|1½
|(45½)
|at ATLANTA
|at BUFFALO
|14½
|15½
|(48½)
|New Orleans
|at LA RAMS
|5½
|3½
|(49½)
|Indianapolis
|at SAN FRANCISCO
|2½
|3½
|(46½)
|Jacksonville
|Baltimore
|2½
|2½
|(48½)
|at KANSAS CITY
|at LAS VEGAS
|2½
|1½
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|5½
|6½
|(47½)
|at DALLAS
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(44½)
|NY Jets
|at DENVER
|6½
|7½
|(43½)
|Cincinnati
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Florida State
|9½
|6½
|(59½)
|at VIRGINIA
|at ARIZONA STATE
|1½
|2½
|(54½)
|TCU
|Houston
|9½
|13½
|(47½)
|at OREGON STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|6½
|4½
|(57½)
|at PITTSBURGH
|at KANSAS STATE
|5½
|5½
|(49½)
|UCF
|Duke
|3½
|4½
|(60½)
|at SYRACUSE
|at OHIO
|12½
|8½
|(50½)
|Bowling Green
|Georgia Tech
|16½
|13½
|(51½)
|at WAKE FOREST
|at KANSAS
|3½
|4½
|(57½)
|Cincinnati
|USC
|2½
|6½
|(60½)
|at ILLINOIS
|at MINNESOTA
|5½
|5½
|(51½)
|Rutgers
|at NORTH TEXAS
|12½
|12½
|(62½)
|South Alabama
|Notre Dame
|6½
|4½
|(63½)
|at ARKANSAS
|at VANDERBILT
|22½
|22½
|(58½)
|Utah State
|at CENTRAL MICHIGAN
|6½
|4½
|(54½)
|Eastern Michigan
|at JAMES MADISON
|14½
|17½
|(56½)
|Georgia Southern
|at UL MONROE
|2½
|1½
|(54½)
|Arkansas State
|Ohio State
|10½
|8½
|(52½)
|at WASHINGTON
|at MIAMI (OH)
|20½
|20½
|(49½)
|Lindenwood
|at OLE MISS
|1½
|1½
|(56½)
|LSU
|Indiana
|2½
|7½
|(48½)
|at IOWA
|at BOSTON COLLEGE
|4½
|6½
|(53½)
|Cal
|San Diego State
|3½
|2½
|(43½)
|at NORTHERN ILLINOIS
|at NAVY
|14½
|13½
|(45½)
|Rice
|at TEXAS A&M
|7½
|6½
|(52½)
|Auburn
|Baylor
|17½
|20½
|(58½)
|at OKLAHOMA STATE
|at NORTHWESTERN
|7½
|6½
|(45½)
|UCLA
|at TOLEDO
|21½
|20½
|(48½)
|Akron
|Utah
|12½
|12½
|(47½)
|at WEST VIRGINIA
|UConn
|2½
|3½
|(50½)
|at BUFFALO
|Tulane
|12½
|14½
|(51½)
|at TULSA
|at NEW MEXICO
|13½
|14½
|(53½)
|New Mexico State
|at AIR FORCE
|4½
|6½
|(53½)
|Hawaii
|Tennessee
|9½
|7½
|(63½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at KENNESAW STATE
|6½
|7½
|(53½)
|Middle Tennessee
|at OLD DOMINION
|15½
|15½
|(52½)
|Liberty
|at WESTERN MICHIGAN
|7½
|7½
|(43½)
|Rhode Island
|at NC STATE
|10½
|10½
|(57½)
|Virginia Tech
|at SOUTHERN MISS
|3½
|3½
|(55½)
|Jacksonville State
|Western Kentucky
|5½
|3½
|(61½)
|at MISSOURI STATE
|at IOWA STATE
|7½
|6½
|(48½)
|Arizona
|Memphis
|15½
|13½
|(62½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|at PENN STATE
|3½
|3½
|(52½)
|Oregon
|at GEORGIA
|4½
|2½
|(53½)
|Alabama
|at BOISE STATE
|17½
|15½
|(60½)
|Appalachian State
|at COLORADO STATE
|4½
|5½
|(49½)
|Washington State
|at MISSOURI
|42½
|44½
|(55½)
|UMass
|at STANFORD
|1½
|3½
|(49½)
|San Jose State
|at SOUTH CAROLINA
|3½
|5½
|(47½)
|Kentucky
|Marshall
|2½
|1½
|(47½)
|at LOUISIANA
|Louisiana Tech
|3½
|3½
|(48½)
|at UTEP
|BYU
|4½
|6½
|(49½)
|at COLORADO
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|-146
|Baltimore
|+124
|at TORONTO
|-180
|Tampa Bay
|+152
|Detroit
|-118
|at BOSTON
|+100
|at CLEVELAND
|-148
|Texas
|+126
|Houston
|-154
|at LA ANGELS
|+130
|at ATHLETICS
|OFF
|Kansas City
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO CUBS
|OFF
|St. Louis
|OFF
|N.Y Mets
|-132
|at MIAMI
|+112
|at ATLANTA
|-156
|Pittsburgh
|+132
|at MILWAUKEE
|-164
|Cincinnati
|+138
|at SAN DIEGO
|-144
|Arizona
|+122
|at SAN FRANCISCO
|-230
|Colorado
|+190
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-130
|Chicago White Sox
|+110
|at PHILADELPHIA
|-166
|Minnesota
|+140
|at SEATTLE
|OFF
|LA Dodgers
|OFF
