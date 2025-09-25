Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 25, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (43½) at ARIZONA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (40½) at PITTSBURGH
Washington (45½) at ATLANTA
at NEW ENGLAND (43½) Carolina
at BUFFALO 14½ 15½ (48½) New Orleans
at DETROIT 10½ (44½) Cleveland
at HOUSTON (38½) Tennessee
Philadelphia (44½) at TAMPA BAY
LA Chargers (44½) at NY GIANTS
at LA RAMS (49½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO (46½) Jacksonville
at LAS VEGAS (47½) Chicago
Baltimore (48½) at KANSAS CITY
Green Bay (47½) at DALLAS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (44½) NY Jets
at DENVER (43½) Cincinnati

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA (52½) Army

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (59½) at VIRGINIA
at ARIZONA STATE (54½) TCU
Houston 13½ (47½) at OREGON STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS STATE (49½) UCF
at MINNESOTA (51½) Rutgers
Duke (60½) at SYRACUSE
Louisville (57½) at PITTSBURGH
Notre Dame (64½) at ARKANSAS
at OHIO 12½ (51½) Bowling Green
at NORTH TEXAS 12½ 12½ (62½) South Alabama
USC (60½) at ILLINOIS
Georgia Tech 16½ 13½ (50½) at WAKE FOREST
at KANSAS (56½) Cincinnati
at VANDERBILT 22½ 22½ (59½) Utah State
at CENTRAL MICHIGAN (54½) Eastern Michigan
at JAMES MADISON 14½ 17½ (57½) Georgia Southern
at UL MONROE (54½) Arkansas State
San Diego State (43½) at NORTHERN ILLINOIS
at NAVY 14½ 14½ (44½) Rice
at OLE MISS (54½) LSU
Indiana (47½) at IOWA
at TOLEDO 21½ 21½ (48½) Akron
Utah 12½ 12½ (47½) at WEST VIRGINIA
at TEXAS A&M (52½) Auburn
UConn (48½) at BUFFALO
Baylor 17½ 20½ (57½) at OKLAHOMA STATE
at BOSTON COLLEGE (52½) Cal
at MIAMI (OH) 20½ 20½ (49½) Lindenwood
Ohio State 10½ (52½) at WASHINGTON
at NORTHWESTERN (44½) UCLA
Tulane 12½ 14½ (51½) at TULSA
at AIR FORCE (53½) Hawaii
at NEW MEXICO 13½ 13½ (53½) New Mexico State
Tennessee (63½) at MISSISSIPPI STATE
at KENNESAW STATE (53½) Middle Tennessee
at OLD DOMINION 15½ 16½ (51½) Liberty
at WESTERN MICHIGAN (47½) Rhode Island
Memphis 15½ 13½ (63½) at FLORIDA ATLANTIC
at SOUTHERN MISS (55½) Jacksonville State
at IOWA STATE (48½) Arizona
at NC STATE 10½ 10½ (57½) Virginia Tech
Western Kentucky (61½) at MISSOURI STATE
at STANFORD (49½) San Jose State
at GEORGIA (53½) Alabama
at MISSOURI 42½ 44½ (56½) UMass
at COLORADO STATE (50½) Washington State
at BOISE STATE 17½ 16½ (61½) Appalachian State
at PENN STATE (51½) Oregon
at SOUTH CAROLINA (46½) Kentucky
at LOUISIANA (46½) Marshall
Louisiana Tech (48½) at UTEP
BYU (47½) at COLORADO

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -126 at BALTIMORE +108
at TEXAS -180 Minnesota +152
Houston -132 at ATHLETICS +112
at CLEVELAND OFF Detroit OFF
at N.Y YANKEES -300 Chicago White Sox +245
at TORONTO -138 Boston +118
Kansas City OFF at LA ANGELS OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -164 Pittsburgh +138
LA Dodgers -154 at ARIZONA +130
at PHILADELPHIA -168 Miami +142
N.Y Mets -112 at CHICAGO CUBS -104

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SEATTLE OFF Colorado OFF

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up