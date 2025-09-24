Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 24, 2025, 12:13 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (43½) at ARIZONA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (40½) at PITTSBURGH
Washington (45½) at ATLANTA
at NEW ENGLAND (43½) Carolina
at BUFFALO 14½ 16½ (48½) New Orleans
at DETROIT 10½ (44½) Cleveland
at HOUSTON (38½) Tennessee
Philadelphia (44½) at TAMPA BAY
LA Chargers (44½) at NY GIANTS
at LA RAMS (49½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO (46½) Jacksonville
at LAS VEGAS (47½) Chicago
Baltimore (48½) at KANSAS CITY
Green Bay (47½) at DALLAS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (44½) NY Jets
at DENVER 7 (43½) Cincinnati

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA (52½) Army

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (59½) at VIRGINIA
at ARIZONA STATE (55½) TCU
Houston 13½ (47½) at OREGON STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MINNESOTA (50½) Rutgers
Duke (60½) at SYRACUSE
at NORTH TEXAS 12½ 12½ (62½) South Alabama
at OHIO 12½ 10½ (50½) Bowling Green
Notre Dame (64½) at ARKANSAS
at KANSAS (55½) Cincinnati
USC (59½) at ILLINOIS
Georgia Tech 16½ 13½ (52½) at WAKE FOREST
Louisville (57½) at PITTSBURGH
at KANSAS STATE (49½) UCF
at VANDERBILT 22½ 22½ (59½) Utah State
at CENTRAL MICHIGAN (54½) Eastern Michigan
at JAMES MADISON 14½ 17½ (57½) Georgia Southern
at UL MONROE (54½) Arkansas State
Baylor 17½ 21½ (57½) at OKLAHOMA STATE
at MIAMI (OH) 20½ 20½ (49½) Lindenwood
at BOSTON COLLEGE (52½) Cal
at NAVY 14½ 14½ (44½) Rice
UConn (49½) at BUFFALO
at OLE MISS (55½) LSU
Indiana (48½) at IOWA
at TEXAS A&M (52½) Auburn
Ohio State 10½ (52½) at WASHINGTON
at TOLEDO 21½ 20½ (49½) Akron
at NORTHWESTERN (44½) UCLA
San Diego State (42½) at NORTHERN ILLINOIS
Utah 12½ 12½ (47½) at WEST VIRGINIA
at AIR FORCE (53½) Hawaii
Tulane 12½ 14½ (53½) at TULSA
at NEW MEXICO 13½ 13½ (53½) New Mexico State
Tennessee (62½) at MISSISSIPPI STATE
at OLD DOMINION 15½ 16½ (51½) Liberty
at KENNESAW STATE (53½) Middle Tennessee
at WESTERN MICHIGAN (47½) Rhode Island
at NC STATE 10½ 10½ (57½) Virginia Tech
at SOUTHERN MISS (55½) Jacksonville State
Western Kentucky (61½) at MISSOURI STATE
Memphis 15½ 13½ (62½) at FLORIDA ATLANTIC
at IOWA STATE (48½) Arizona
at MISSOURI 42½ 44½ (56½) UMass
at STANFORD (49½) San Jose State
at GEORGIA (52½) Alabama
at PENN STATE (52½) Oregon
at BOISE STATE 17½ 16½ (60½) Appalachian State
at COLORADO STATE (50½) Washington State
at SOUTH CAROLINA (46½) Kentucky
at LOUISIANA (46½) Marshall
Louisiana Tech (48½) at UTEP
BYU (46½) at COLORADO

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -116 at BALTIMORE -102
Detroit -120 at CLEVELAND +102
at N.Y YANKEES OFF Chicago White Sox OFF
Boston -142 at TORONTO +120
at TEXAS -200 Minnesota +168
at LA ANGELS OFF Kansas City OFF
at ATHLETICS OFF Houston OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ATLANTA -188 Washington +158
Milwaukee -120 at SAN DIEGO +102
Pittsburgh -118 at CINCINNATI +100
at PHILADELPHIA -198 Miami +166
at CHICAGO CUBS -126 N.Y Mets +108
LA Dodgers -158 at ARIZONA +134
at SAN FRANCISCO -130 St. Louis +110

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SEATTLE OFF Colorado OFF

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

