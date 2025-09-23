Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 23, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARIZONA (43½) Seattle

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (40½) at PITTSBURGH
Washington (45½) at ATLANTA
at NEW ENGLAND (43½) Carolina
at BUFFALO 14½ 16½ (48½) New Orleans
at DETROIT 10½ (45½) Cleveland
at HOUSTON (38½) Tennessee
Philadelphia (44½) at TAMPA BAY
LA Chargers (43½) at NY GIANTS
at LA RAMS (48½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO (46½) Jacksonville
at LAS VEGAS (47½) Chicago
Baltimore (48½) at KANSAS CITY
Green Bay (47½) at DALLAS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (44½) NY Jets
at DENVER (43½) Cincinnati

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA (52½) Army

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (57½) at VIRGINIA
at ARIZONA STATE (54½) TCU
Houston 12½ (47½) at OREGON STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OHIO 12½ 10½ (51½) Bowling Green
at NORTH TEXAS 12½ 12½ (64½) South Alabama
Notre Dame (64½) at ARKANSAS
at KANSAS (55½) Cincinnati
USC (58½) at ILLINOIS
Duke (59½) at SYRACUSE
Georgia Tech 16½ 13½ (52½) at WAKE FOREST
Louisville (57½) at PITTSBURGH
at KANSAS STATE (49½) UCF
at MINNESOTA (51½) Rutgers
at VANDERBILT 22½ 22½ (59½) Utah State
at CENTRAL MICHIGAN (53½) Eastern Michigan
at JAMES MADISON 14½ 16½ (57½) Georgia Southern
at UL MONROE (55½) Arkansas State
Indiana (48½) at IOWA
at BOSTON COLLEGE (51½) Cal
at NAVY 14½ 14½ (45½) Rice
Baylor 17½ 20½ (58½) at OKLAHOMA STATE
UConn (51½) at BUFFALO
at OLE MISS (54½) LSU
at TEXAS A&M (52½) Auburn
Ohio State 10½ (52½) at WASHINGTON
at TOLEDO 21½ 20½ (48½) Akron
at NORTHWESTERN (44½) UCLA
San Diego State (42½) at NORTHERN ILLINOIS
Utah 12½ 11½ (49½) at WEST VIRGINIA
Tulane 12½ 14½ (53½) at TULSA
at NEW MEXICO 13½ 13½ (54½) New Mexico State
at AIR FORCE (53½) Hawaii
Tennessee (62½) at MISSISSIPPI STATE
at KENNESAW STATE (50½) Middle Tennessee
at OLD DOMINION 15½ 16½ (51½) Liberty
at IOWA STATE (48½) Arizona
at SOUTHERN MISS (56½) Jacksonville State
Western Kentucky (59½) at MISSOURI STATE
Memphis 15½ 13½ (61½) at FLORIDA ATLANTIC
at NC STATE 10½ 10½ (57½) Virginia Tech
at COLORADO STATE (50½) Washington State
at MISSOURI 42½ 44½ (56½) UMass
at STANFORD (49½) San Jose State
at GEORGIA (52½) Alabama
at PENN STATE (52½) Oregon
at BOISE STATE 17½ 16½ (60½) Appalachian State
at SOUTH CAROLINA (46½) Kentucky
at LOUISIANA (46½) Marshall
Louisiana Tech (48½) at UTEP
BYU (46½) at COLORADO

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -118 at BALTIMORE +100
Detroit -164 at CLEVELAND +138
at N.Y YANKEES -250 Chicago White Sox +205
at TORONTO -162 Boston +136
at TEXAS -142 Minnesota +120
Kansas City -152 at LA ANGELS +128
Houston -112 at ATHLETICS -104

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -154 Pittsburgh +130
at PHILADELPHIA -215 Miami +180
at ATLANTA -196 Washington +164
at CHICAGO CUBS -122 N.Y Mets +104
LA Dodgers -172 at ARIZONA +144
at SAN DIEGO OFF Milwaukee OFF
at SAN FRANCISCO -198 St. Louis +166

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SEATTLE OFF Colorado OFF

