Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 22, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARIZONA (43½) Seattle

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (40½) at PITTSBURGH
Philadelphia 3 (46½) at TAMPA BAY
at BUFFALO 14½ 16½ (48½) New Orleans
Washington (45½) at ATLANTA
at DETROIT 10½ (45½) Cleveland
at HOUSTON (38½) Tennessee
LA Chargers (45½) at NY GIANTS
at NEW ENGLAND (43½) Carolina
at SAN FRANCISCO (45½) Jacksonville
at LA RAMS (47½) Indianapolis
at LAS VEGAS (47½) Chicago
Baltimore 3 (48½) at KANSAS CITY
Green Bay (48½) at DALLAS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (43½) NY Jets
at DENVER (44½) Cincinnati

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at EAST CAROLINA (53½) Army

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (57½) at VIRGINIA
at ARIZONA STATE (55½) TCU
Houston 11½ (48½) at OREGON STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (59½) at SYRACUSE
at OHIO 12½ 10½ (51½) Bowling Green
at NORTH TEXAS 12½ 12½ (63½) South Alabama
Georgia Tech 16½ 15½ (53½) at WAKE FOREST
Notre Dame (64½) at ARKANSAS
at KANSAS (55½) Cincinnati
USC (59½) at ILLINOIS
at MINNESOTA (51½) Rutgers
Louisville (55½) at PITTSBURGH
at KANSAS STATE (49½) UCF
at VANDERBILT 22½ 22½ (59½) Utah State
at CENTRAL MICHIGAN (54½) Eastern Michigan
at JAMES MADISON 14½ 15½ (53½) Georgia Southern
at UL MONROE (56½) Arkansas State
at BOSTON COLLEGE (51½) Cal
at NAVY 14½ 14½ (46½) Rice
Baylor 17½ 19½ (58½) at OKLAHOMA STATE
UConn (51½) at BUFFALO
at OLE MISS (54½) LSU
Indiana (49½) at IOWA
at TEXAS A&M (52½) Auburn
Ohio State 10½ (53½) at WASHINGTON
at TOLEDO 21½ 20½ (48½) Akron
at NORTHWESTERN (46½) UCLA
San Diego State (42½) at NORTHERN ILLINOIS
Utah 12½ 11½ (49½) at WEST VIRGINIA
Tulane 12½ 12½ (53½) at TULSA
at NEW MEXICO 13½ 13½ (54½) New Mexico State
at AIR FORCE (53½) Hawaii
Tennessee (62½) at MISSISSIPPI STATE
at KENNESAW STATE (50½) Middle Tennessee
at OLD DOMINION 15½ 15½ (51½) Liberty
at NC STATE 10½ 10½ (57½) Virginia Tech
at SOUTHERN MISS (56½) Jacksonville State
Western Kentucky (59½) at MISSOURI STATE
Memphis 15½ 13½ (62½) at FLORIDA ATLANTIC
at IOWA STATE (50½) Arizona
at GEORGIA (53½) Alabama
at MISSOURI 42½ 43½ (55½) UMass
at COLORADO STATE (50½) Washington State
at STANFORD (48½) San Jose State
at BOISE STATE 17½ 17½ (59½) Appalachian State
at PENN STATE (52½) Oregon
at SOUTH CAROLINA (46½) Kentucky
at LOUISIANA (46½) Marshall
Louisiana Tech (48½) at UTEP
BYU (46½) at COLORADO

MLB

Monday

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ATLANTA -255 Washington +210
at SAN DIEGO -130 Milwaukee +110
at SAN FRANCISCO -146 St. Louis +124

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up