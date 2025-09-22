NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at ARIZONA 2½ 1½ (43½) Seattle Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Minnesota…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARIZONA
|2½
|1½
|(43½)
|Seattle
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|2½
|1½
|(40½)
|at PITTSBURGH
|Philadelphia
|3½
|3
|(46½)
|at TAMPA BAY
|at BUFFALO
|14½
|16½
|(48½)
|New Orleans
|Washington
|2½
|2½
|(45½)
|at ATLANTA
|at DETROIT
|10½
|8½
|(45½)
|Cleveland
|at HOUSTON
|7½
|7½
|(38½)
|Tennessee
|LA Chargers
|5½
|5½
|(45½)
|at NY GIANTS
|at NEW ENGLAND
|5½
|4½
|(43½)
|Carolina
|at SAN FRANCISCO
|2½
|3½
|(45½)
|Jacksonville
|at LA RAMS
|5½
|3½
|(47½)
|Indianapolis
|at LAS VEGAS
|2½
|1½
|(47½)
|Chicago
|Baltimore
|2½
|3
|(48½)
|at KANSAS CITY
|Green Bay
|5½
|5½
|(48½)
|at DALLAS
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(43½)
|NY Jets
|at DENVER
|6½
|7½
|(44½)
|Cincinnati
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at EAST CAROLINA
|3½
|3½
|(53½)
|Army
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Florida State
|9½
|6½
|(57½)
|at VIRGINIA
|at ARIZONA STATE
|1½
|2½
|(55½)
|TCU
|Houston
|9½
|11½
|(48½)
|at OREGON STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|3½
|5½
|(59½)
|at SYRACUSE
|at OHIO
|12½
|10½
|(51½)
|Bowling Green
|at NORTH TEXAS
|12½
|12½
|(63½)
|South Alabama
|Georgia Tech
|16½
|15½
|(53½)
|at WAKE FOREST
|Notre Dame
|6½
|5½
|(64½)
|at ARKANSAS
|at KANSAS
|3½
|6½
|(55½)
|Cincinnati
|USC
|2½
|6½
|(59½)
|at ILLINOIS
|at MINNESOTA
|5½
|5½
|(51½)
|Rutgers
|Louisville
|6½
|3½
|(55½)
|at PITTSBURGH
|at KANSAS STATE
|5½
|5½
|(49½)
|UCF
|at VANDERBILT
|22½
|22½
|(59½)
|Utah State
|at CENTRAL MICHIGAN
|6½
|5½
|(54½)
|Eastern Michigan
|at JAMES MADISON
|14½
|15½
|(53½)
|Georgia Southern
|at UL MONROE
|2½
|3½
|(56½)
|Arkansas State
|at BOSTON COLLEGE
|4½
|6½
|(51½)
|Cal
|at NAVY
|14½
|14½
|(46½)
|Rice
|Baylor
|17½
|19½
|(58½)
|at OKLAHOMA STATE
|UConn
|2½
|2½
|(51½)
|at BUFFALO
|at OLE MISS
|1½
|1½
|(54½)
|LSU
|Indiana
|2½
|6½
|(49½)
|at IOWA
|at TEXAS A&M
|7½
|6½
|(52½)
|Auburn
|Ohio State
|10½
|8½
|(53½)
|at WASHINGTON
|at TOLEDO
|21½
|20½
|(48½)
|Akron
|at NORTHWESTERN
|7½
|6½
|(46½)
|UCLA
|San Diego State
|3½
|3½
|(42½)
|at NORTHERN ILLINOIS
|Utah
|12½
|11½
|(49½)
|at WEST VIRGINIA
|Tulane
|12½
|12½
|(53½)
|at TULSA
|at NEW MEXICO
|13½
|13½
|(54½)
|New Mexico State
|at AIR FORCE
|4½
|4½
|(53½)
|Hawaii
|Tennessee
|9½
|8½
|(62½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at KENNESAW STATE
|6½
|6½
|(50½)
|Middle Tennessee
|at OLD DOMINION
|15½
|15½
|(51½)
|Liberty
|at NC STATE
|10½
|10½
|(57½)
|Virginia Tech
|at SOUTHERN MISS
|3½
|3½
|(56½)
|Jacksonville State
|Western Kentucky
|5½
|5½
|(59½)
|at MISSOURI STATE
|Memphis
|15½
|13½
|(62½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|at IOWA STATE
|7½
|6½
|(50½)
|Arizona
|at GEORGIA
|4½
|3½
|(53½)
|Alabama
|at MISSOURI
|42½
|43½
|(55½)
|UMass
|at COLORADO STATE
|4½
|4½
|(50½)
|Washington State
|at STANFORD
|1½
|1½
|(48½)
|San Jose State
|at BOISE STATE
|17½
|17½
|(59½)
|Appalachian State
|at PENN STATE
|3½
|3½
|(52½)
|Oregon
|at SOUTH CAROLINA
|3½
|6½
|(46½)
|Kentucky
|at LOUISIANA
|2½
|2½
|(46½)
|Marshall
|Louisiana Tech
|3½
|3½
|(48½)
|at UTEP
|BYU
|4½
|6½
|(46½)
|at COLORADO
MLB
Monday
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at ATLANTA
|-255
|Washington
|+210
|at SAN DIEGO
|-130
|Milwaukee
|+110
|at SAN FRANCISCO
|-146
|St. Louis
|+124
