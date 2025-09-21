Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 21, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (44½) at NEW ENGLAND
at JACKSONVILLE (43½) Houston
at MINNESOTA 3 (42½) Cincinnati
Indianapolis (43½) at TENNESSEE
Atlanta (43½) at CAROLINA
Green Bay 7 (41½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (44½) LA Rams
at WASHINGTON 3 (43½) Las Vegas
at TAMPA BAY (43½) NY Jets
at LA CHARGERS 3 (45½) Denver
at SEATTLE (41½) New Orleans
Dallas (50½) at CHICAGO
at SAN FRANCISCO 3 (44½) Arizona
Kansas City (44½) at NY GIANTS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE (52½) Detroit

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (51½) at VIRGINIA
at ARIZONA STATE (55½) TCU
Houston 10½ (48½) at OREGON STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (56½) at ILLINOIS
Notre Dame (58½) at ARKANSAS
Duke (55½) at SYRACUSE
Georgia Tech 16½ 15½ (54½) at WAKE FOREST
Louisville (53½) at PITTSBURGH
LSU (55½) at OLE MISS
at TEXAS A&M (53½) Auburn
Ohio State 10½ (51½) at WASHINGTON
Indiana (48½) at IOWA
Tennessee (61½) at MISSISSIPPI STATE
at IOWA STATE (51½) Arizona
at PENN STATE (52½) Oregon
at GEORGIA (53½) Alabama

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Yankees -134 at BALTIMORE +114
Cleveland -124 at MINNESOTA +106
Toronto -116 at KANSAS CITY -102
Seattle -138 at HOUSTON +118
Boston -124 at TAMPA BAY +106

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago Cubs -112 at CINCINNATI -104
at N.Y METS -270 Washington +220
Milwaukee -136 at ST. LOUIS +116
at LA DODGERS -205 San Francisco +172
Philadelphia -112 at ARIZONA -104

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Athletics -112 at PITTSBURGH -104
Atlanta -120 at DETROIT +102
San Diego -188 at CHICAGO WHITE SOX +158
at TEXAS -131 Miami +109
LA Angels -124 at COLORADO +106

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

