NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Pittsburgh 1½ 1½ (44½) at NEW ENGLAND at JACKSONVILLE 1½ 1½ (43½) Houston…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|1½
|1½
|(44½)
|at NEW ENGLAND
|at JACKSONVILLE
|1½
|1½
|(43½)
|Houston
|at MINNESOTA
|1½
|3
|(42½)
|Cincinnati
|Indianapolis
|1½
|4½
|(43½)
|at TENNESSEE
|Atlanta
|2½
|5½
|(43½)
|at CAROLINA
|Green Bay
|7
|7½
|(41½)
|at CLEVELAND
|at PHILADELPHIA
|4½
|3½
|(44½)
|LA Rams
|at WASHINGTON
|5½
|3
|(43½)
|Las Vegas
|at TAMPA BAY
|5½
|6½
|(43½)
|NY Jets
|at LA CHARGERS
|1½
|3
|(45½)
|Denver
|at SEATTLE
|6½
|7½
|(41½)
|New Orleans
|Dallas
|2½
|1½
|(50½)
|at CHICAGO
|at SAN FRANCISCO
|3
|2½
|(44½)
|Arizona
|Kansas City
|6½
|5½
|(44½)
|at NY GIANTS
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BALTIMORE
|5½
|5½
|(52½)
|Detroit
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Florida State
|9½
|7½
|(51½)
|at VIRGINIA
|at ARIZONA STATE
|1½
|1½
|(55½)
|TCU
|Houston
|9½
|10½
|(48½)
|at OREGON STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|2½
|2½
|(56½)
|at ILLINOIS
|Notre Dame
|6½
|6½
|(58½)
|at ARKANSAS
|Duke
|3½
|6½
|(55½)
|at SYRACUSE
|Georgia Tech
|16½
|15½
|(54½)
|at WAKE FOREST
|Louisville
|6½
|6½
|(53½)
|at PITTSBURGH
|LSU
|1½
|1½
|(55½)
|at OLE MISS
|at TEXAS A&M
|7½
|7½
|(53½)
|Auburn
|Ohio State
|10½
|9½
|(51½)
|at WASHINGTON
|Indiana
|2½
|2½
|(48½)
|at IOWA
|Tennessee
|9½
|9½
|(61½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at IOWA STATE
|7½
|6½
|(51½)
|Arizona
|at PENN STATE
|3½
|3½
|(52½)
|Oregon
|at GEORGIA
|4½
|3½
|(53½)
|Alabama
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|N.Y Yankees
|-134
|at BALTIMORE
|+114
|Cleveland
|-124
|at MINNESOTA
|+106
|Toronto
|-116
|at KANSAS CITY
|-102
|Seattle
|-138
|at HOUSTON
|+118
|Boston
|-124
|at TAMPA BAY
|+106
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Chicago Cubs
|-112
|at CINCINNATI
|-104
|at N.Y METS
|-270
|Washington
|+220
|Milwaukee
|-136
|at ST. LOUIS
|+116
|at LA DODGERS
|-205
|San Francisco
|+172
|Philadelphia
|-112
|at ARIZONA
|-104
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Athletics
|-112
|at PITTSBURGH
|-104
|Atlanta
|-120
|at DETROIT
|+102
|San Diego
|-188
|at CHICAGO WHITE SOX
|+158
|at TEXAS
|-131
|Miami
|+109
|LA Angels
|-124
|at COLORADO
|+106
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
