Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 20, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Atlanta (43½) at CAROLINA
at JACKSONVILLE (43½) Houston
Green Bay 7 (41½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (44½) LA Rams
at WASHINGTON 3 (43½) Las Vegas
at TAMPA BAY (43½) NY Jets
Indianapolis (43½) at TENNESSEE
Pittsburgh (44½) at NEW ENGLAND
at MINNESOTA 3 (42½) Cincinnati
at LA CHARGERS 3 (45½) Denver
at SEATTLE (41½) New Orleans
Dallas (50½) at CHICAGO
at SAN FRANCISCO 3 (44½) Arizona
Kansas City (44½) at NY GIANTS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE (52½) Detroit

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE 25½ 26½ (51½) Bowling Green
North Texas (50½) at ARMY
UNLV (49½) at MIAMI (OH)
at SOUTH FLORIDA 27½ 30½ (56½) South Carolina State
at UTAH (57½) Texas Tech
Arkansas (60½) at MEMPHIS
at TCU (63½) SMU
at CLEMSON 16½ 16½ (54½) Syracuse
at VIRGINIA TECH 28½ 34½ (48½) Wofford
at WISCONSIN 10½ (44½) Maryland
at TENNESSEE 43½ 39½ (69½) UAB
at CENTRAL MICHIGAN 28½ 28½ (45½) Wagner
at OREGON 34½ 34½ (56½) Oregon State
at OKLAHOMA (46½) Auburn
at OLE MISS 13½ 12½ (61½) Tulane
Toledo 12½ 13½ (48½) at WESTERN MICHIGAN
at UCF (46½) North Carolina
at FLORIDA STATE 44½ 44½ (55½) Kent State
at OHIO 21½ 25½ (51½) Gardner-Webb
Louisiana (50½) at EASTERN MICHIGAN
James Madison (46½) at LIBERTY
at NOTRE DAME 26½ 25½ (51½) Purdue
at BUFFALO (43½) Troy
at UCONN 20½ 20½ (52½) Ball State
Michigan (47½) at NEBRASKA
at DUKE (57½) NC State
at MISSISSIPPI STATE 22½ 22½ (48½) Northern Illinois
at GEORGIA TECH 22½ 24½ (52½) Temple
at SAN JOSE STATE 13½ (50½) Idaho
at FLORIDA INTERNATIONAL (54½) Delaware
Arkansas State (57½) at KENNESAW STATE
at AKRON (51½) Duquesne
at KANSAS 11½ 12½ (54½) West Virginia
Marshall (47½) at MIDDLE TENNESSEE
at JACKSONVILLE STATE 36½ 35½ (60½) Murray State
at MISSOURI (48½) South Carolina
at MISSOURI STATE 11½ 13½ (52½) UT Martin
at WESTERN KENTUCKY 11½ (53½) Nevada
at SOUTH ALABAMA 14½ 14½ (51½) Coastal Carolina
at GEORGIA SOUTHERN 26½ 23½ (55½) Maine
Boise State 10½ (51½) at AIR FORCE
at VIRGINIA 16½ 16½ (48½) Stanford
Washington 20½ 20½ (51½) at WASHINGTON STATE
at MIAMI (FL) (51½) Florida
at LOUISIANA TECH (50½) Southern Miss
at BAYLOR (60½) Arizona State
BYU (49½) at EAST CAROLINA
at INDIANA (52½) Illinois
at VANDERBILT 27½ 27½ (52½) Georgia State
at LSU 39½ 38½ (50½) SE Louisiana
at UTAH STATE 26½ 23½ (61½) McNeese
at TEXAS STATE 27½ 29½ (54½) Nicholls State
at TEXAS 41½ 39½ (51½) Sam Houston
at UTEP (46½) UL Monroe
UTSA (59½) at COLORADO STATE
at COLORADO 17½ 13½ (44½) Wyoming
Cal 12½ 14½ (47½) at SAN DIEGO STATE
at USC 12½ 18½ (55½) Michigan State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (46½) at HAWAII

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MINNESOTA -126 Cleveland +108
N.Y Yankees -196 at BALTIMORE +164
Boston -112 at TAMPA BAY -104
Toronto -144 at KANSAS CITY +122
Cleveland -112 at MINNESOTA -104
Seattle OFF at HOUSTON OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y METS -255 Washington +210
Chicago Cubs -116 at CINCINNATI -102
Milwaukee -138 at ST. LOUIS +118
Philadelphia -112 at ARIZONA -104
at LA DODGERS -235 San Francisco +194

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -118 at DETROIT +100
Athletics -112 at PITTSBURGH -104
at TEXAS -152 Miami +128
San Diego -172 at CHICAGO WHITE SOX +144
LA Angels -130 at COLORADO +110

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up