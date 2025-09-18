Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 18, 2025, 11:41 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BUFFALO 11½ (49½) Miami

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Green Bay 7 (41½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (44½) LA Rams
Atlanta (43½) at CAROLINA
at JACKSONVILLE (44½) Houston
at WASHINGTON 3 (44½) Las Vegas
at TAMPA BAY (44½) NY Jets
Indianapolis (43½) at TENNESSEE
Pittsburgh (44½) at NEW ENGLAND
at MINNESOTA 3 (41½) Cincinnati
at LA CHARGERS (45½) Denver
at SEATTLE (41½) New Orleans
at CHICAGO (50½) Dallas
at SAN FRANCISCO 3 (44½) Arizona
Kansas City (44½) at NY GIANTS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE (52½) Detroit

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Rice (42½) at CHARLOTTE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA STATE 14½ 11½ (54½) Tulsa
Iowa (46½) at RUTGERS

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH FLORIDA 27½ 27½ (56½) South Carolina State
at TCU (64½) SMU
at UTAH (58½) Texas Tech
at VIRGINIA TECH 28½ 35½ (48½) Wofford
at CLEMSON 16½ 17½ (55½) Syracuse
at WISCONSIN 10½ (44½) Maryland
Arkansas (61½) at MEMPHIS
at LOUISVILLE 25½ 26½ (52½) Bowling Green
North Texas (50½) at ARMY
UNLV (50½) at MIAMI (OH)
at TENNESSEE 43½ 38½ (69½) UAB
at CENTRAL MICHIGAN 28½ 28½ (45½) Wagner
at OREGON 34½ 35½ (56½) Oregon State
at OLE MISS 13½ 12½ (61½) Tulane
at NOTRE DAME 26½ 25½ (54½) Purdue
James Madison (46½) at LIBERTY
at BUFFALO (42½) Troy
Michigan (46½) at NEBRASKA
Louisiana (50½) at EASTERN MICHIGAN
at FLORIDA STATE 44½ 45½ (55½) Kent State
Toledo 12½ 14½ (50½) at WESTERN MICHIGAN
at OKLAHOMA (47½) Auburn
at UCONN 20½ 21½ (52½) Ball State
at OHIO 21½ 22½ (51½) Gardner-Webb
at UCF (47½) North Carolina
at DUKE (58½) NC State
at MISSISSIPPI STATE 22½ 21½ (49½) Northern Illinois
at GEORGIA TECH 22½ 23½ (51½) Temple
at SAN JOSE STATE 14½ (50½) Idaho
at FLORIDA INTERNATIONAL (55½) Delaware
at AKRON (51½) Duquesne
at KANSAS 11½ 12½ (55½) West Virginia
Arkansas State (56½) at KENNESAW STATE
Marshall (46½) at MIDDLE TENNESSEE
at WESTERN KENTUCKY 11½ 10½ (54½) Nevada
at SOUTH ALABAMA 14½ 14½ (51½) Coastal Carolina
at MISSOURI 10½ (48½) South Carolina
at JACKSONVILLE STATE 36½ 35½ (60½) Murray State
Boise State 10½ (51½) at AIR FORCE
at GEORGIA SOUTHERN 26½ 26½ (55½) Maine
at MISSOURI STATE 11½ 13½ (52½) UT Martin
Washington 20½ 19½ (53½) at WASHINGTON STATE
at VIRGINIA 16½ 15½ (49½) Stanford
at MIAMI (FL) (51½) Florida
at LOUISIANA TECH (50½) Southern Miss
at BAYLOR (59½) Arizona State
BYU (49½) at EAST CAROLINA
at INDIANA (52½) Illinois
at VANDERBILT 27½ 27½ (53½) Georgia State
at LSU 39½ 39½ (51½) SE Louisiana
at UTAH STATE 26½ 26½ (61½) McNeese
at TEXAS 41½ 39½ (51½) Sam Houston
at TEXAS STATE 27½ 28½ (54½) Nicholls State
at UTEP (46½) UL Monroe
UTSA (59½) at COLORADO STATE
at COLORADO 17½ 13½ (44½) Wyoming
Cal 12½ 12½ (47½) at SAN DIEGO STATE
at USC 12½ 18½ (56½) Michigan State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (47½) at HAWAII

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -240 Cleveland +198
Toronto -126 at TAMPA BAY +108
at BOSTON -148 Athletics +126
Seattle -126 at KANSAS CITY +108
N.Y Yankees -210 at BALTIMORE +176

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y METS -142 San Diego +120
Miami -152 at COLORADO +128
at CINCINNATI -142 Chicago Cubs +120
at LA DODGERS -166 San Francisco +140

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -198 LA Angels +166

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up