NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at BUFFALO 9½ 12½ (49½) Miami Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Pittsburgh…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BUFFALO
|9½
|12½
|(49½)
|Miami
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|1½
|1½
|(44½)
|at NEW ENGLAND
|Green Bay
|7
|8½
|(42½)
|at CLEVELAND
|at PHILADELPHIA
|4½
|4½
|(45½)
|LA Rams
|at WASHINGTON
|5½
|5½
|(47½)
|Las Vegas
|at TAMPA BAY
|5½
|6½
|(44½)
|NY Jets
|Indianapolis
|1½
|3½
|(43½)
|at TENNESSEE
|Atlanta
|2½
|3½
|(44½)
|at CAROLINA
|at MINNESOTA
|1½
|4½
|(44½)
|Cincinnati
|at JACKSONVILLE
|1½
|1½
|(43½)
|Houston
|at LA CHARGERS
|1½
|2½
|(45½)
|Denver
|at SEATTLE
|6½
|7
|(41½)
|New Orleans
|Arizona
|3
|1½
|(42½)
|at SAN FRANCISCO
|at CHICAGO
|2½
|1½
|(48½)
|Dallas
|Kansas City
|6½
|5½
|(42½)
|at NY GIANTS
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BALTIMORE
|5½
|5½
|(51½)
|Detroit
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Rice
|6½
|3½
|(42½)
|at CHARLOTTE
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OKLAHOMA STATE
|14½
|12½
|(55½)
|Tulsa
|Iowa
|1½
|1½
|(45½)
|at RUTGERS
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|4½
|3½
|(49½)
|at MIAMI (OH)
|at LOUISVILLE
|25½
|26½
|(51½)
|Bowling Green
|Arkansas
|3½
|6½
|(62½)
|at MEMPHIS
|at UTAH
|4½
|3½
|(56½)
|Texas Tech
|at ARMY
|2½
|1½
|(52½)
|North Texas
|at WISCONSIN
|6½
|7½
|(43½)
|Maryland
|at TCU
|4½
|6½
|(63½)
|SMU
|at CLEMSON
|16½
|17½
|(55½)
|Syracuse
|at TENNESSEE
|43½
|38½
|(67½)
|UAB
|at OREGON
|34½
|34½
|(56½)
|Oregon State
|at OLE MISS
|13½
|12½
|(60½)
|Tulane
|at NOTRE DAME
|26½
|27½
|(52½)
|Purdue
|James Madison
|6½
|9½
|(48½)
|at LIBERTY
|at BUFFALO
|7½
|6½
|(42½)
|Troy
|Michigan
|3½
|1½
|(44½)
|at NEBRASKA
|Louisiana
|2½
|2½
|(52½)
|at EASTERN MICHIGAN
|at FLORIDA STATE
|44½
|43½
|(55½)
|Kent State
|Toledo
|12½
|14½
|(50½)
|at WESTERN MICHIGAN
|at OKLAHOMA
|3½
|5½
|(48½)
|Auburn
|at UCONN
|20½
|20½
|(52½)
|Ball State
|at UCF
|3½
|6½
|(49½)
|North Carolina
|at DUKE
|2½
|2½
|(58½)
|NC State
|at MISSISSIPPI STATE
|22½
|22½
|(49½)
|Northern Illinois
|at GEORGIA TECH
|22½
|24½
|(52½)
|Temple
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|4½
|4½
|(54½)
|Delaware
|at KANSAS
|11½
|12½
|(54½)
|West Virginia
|Arkansas State
|6½
|6½
|(54½)
|at KENNESAW STATE
|at WESTERN KENTUCKY
|11½
|11½
|(54½)
|Nevada
|at MISSOURI
|3½
|12½
|(46½)
|South Carolina
|Boise State
|9½
|8½
|(51½)
|at AIR FORCE
|Marshall
|3½
|2½
|(47½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|at SOUTH ALABAMA
|14½
|14½
|(51½)
|Coastal Carolina
|at INDIANA
|4½
|4½
|(52½)
|Illinois
|at VANDERBILT
|27½
|26½
|(52½)
|Georgia State
|at VIRGINIA
|16½
|16½
|(48½)
|Stanford
|BYU
|7½
|6½
|(48½)
|at EAST CAROLINA
|at LOUISIANA TECH
|2½
|2½
|(51½)
|Southern Miss
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(59½)
|Arizona State
|Washington
|20½
|20½
|(52½)
|at WASHINGTON STATE
|at MIAMI (FL)
|6½
|7½
|(52½)
|Florida
|at TEXAS
|41½
|41½
|(51½)
|Sam Houston
|at UTEP
|4½
|4½
|(47½)
|UL Monroe
|UTSA
|4½
|4½
|(59½)
|at COLORADO STATE
|at COLORADO
|17½
|13½
|(44½)
|Wyoming
|Cal
|12½
|12½
|(48½)
|at SAN DIEGO STATE
|at USC
|12½
|15½
|(55½)
|Michigan State
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|3½
|(47½)
|at HAWAII
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Toronto
|-126
|at TAMPA BAY
|+108
|Baltimore
|-146
|at CHICAGO WHITE SOX
|+124
|N.Y Yankees
|-194
|at MINNESOTA
|+162
|Texas
|-122
|at HOUSTON
|+104
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Chicago Cubs
|-130
|at PITTSBURGH
|+110
|Atlanta
|-154
|at WASHINGTON
|+130
|at ST. LOUIS
|-124
|Cincinnati
|+106
|at ARIZONA
|-142
|San Francisco
|+120
|at LA DODGERS
|-132
|Philadelphia
|+112
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.