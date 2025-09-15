Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 15, 2025, 12:14 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BUFFALO 12½ (49½) Miami

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (44½) at NEW ENGLAND
Green Bay 7 (42½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (45½) LA Rams
at WASHINGTON (47½) Las Vegas
at TAMPA BAY (44½) NY Jets
Indianapolis (43½) at TENNESSEE
Atlanta (44½) at CAROLINA
at MINNESOTA (44½) Cincinnati
at JACKSONVILLE (43½) Houston
at LA CHARGERS (45½) Denver
at SEATTLE 7 (41½) New Orleans
Arizona 3 (42½) at SAN FRANCISCO
at CHICAGO (48½) Dallas
Kansas City (42½) at NY GIANTS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE (51½) Detroit

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Rice (42½) at CHARLOTTE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA STATE 14½ 12½ (55½) Tulsa
Iowa (45½) at RUTGERS

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (49½) at MIAMI (OH)
at LOUISVILLE 25½ 26½ (51½) Bowling Green
Arkansas (62½) at MEMPHIS
at UTAH (56½) Texas Tech
at ARMY (52½) North Texas
at WISCONSIN (43½) Maryland
at TCU (63½) SMU
at CLEMSON 16½ 17½ (55½) Syracuse
at TENNESSEE 43½ 38½ (67½) UAB
at OREGON 34½ 34½ (56½) Oregon State
at OLE MISS 13½ 12½ (60½) Tulane
at NOTRE DAME 26½ 27½ (52½) Purdue
James Madison (48½) at LIBERTY
at BUFFALO (42½) Troy
Michigan (44½) at NEBRASKA
Louisiana (52½) at EASTERN MICHIGAN
at FLORIDA STATE 44½ 43½ (55½) Kent State
Toledo 12½ 14½ (50½) at WESTERN MICHIGAN
at OKLAHOMA (48½) Auburn
at UCONN 20½ 20½ (52½) Ball State
at UCF (49½) North Carolina
at DUKE (58½) NC State
at MISSISSIPPI STATE 22½ 22½ (49½) Northern Illinois
at GEORGIA TECH 22½ 24½ (52½) Temple
at FLORIDA INTERNATIONAL (54½) Delaware
at KANSAS 11½ 12½ (54½) West Virginia
Arkansas State (54½) at KENNESAW STATE
at WESTERN KENTUCKY 11½ 11½ (54½) Nevada
at MISSOURI 12½ (46½) South Carolina
Boise State (51½) at AIR FORCE
Marshall (47½) at MIDDLE TENNESSEE
at SOUTH ALABAMA 14½ 14½ (51½) Coastal Carolina
at INDIANA (52½) Illinois
at VANDERBILT 27½ 26½ (52½) Georgia State
at VIRGINIA 16½ 16½ (48½) Stanford
BYU (48½) at EAST CAROLINA
at LOUISIANA TECH (51½) Southern Miss
at BAYLOR (59½) Arizona State
Washington 20½ 20½ (52½) at WASHINGTON STATE
at MIAMI (FL) (52½) Florida
at TEXAS 41½ 41½ (51½) Sam Houston
at UTEP (47½) UL Monroe
UTSA (59½) at COLORADO STATE
at COLORADO 17½ 13½ (44½) Wyoming
Cal 12½ 12½ (48½) at SAN DIEGO STATE
at USC 12½ 15½ (55½) Michigan State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (47½) at HAWAII

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Toronto -126 at TAMPA BAY +108
Baltimore -146 at CHICAGO WHITE SOX +124
N.Y Yankees -194 at MINNESOTA +162
Texas -122 at HOUSTON +104

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago Cubs -130 at PITTSBURGH +110
Atlanta -154 at WASHINGTON +130
at ST. LOUIS -124 Cincinnati +106
at ARIZONA -142 San Francisco +120
at LA DODGERS -132 Philadelphia +112

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

