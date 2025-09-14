NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at MIAMI 2½ 2½ (43½) New England at PITTSBURGH 2½ 3 (40½) Seattle…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(43½)
|New England
|at PITTSBURGH
|2½
|3
|(40½)
|Seattle
|Buffalo
|7½
|6½
|(47½)
|at NY JETS
|San Francisco
|7½
|3
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at BALTIMORE
|12½
|11½
|(45½)
|Cleveland
|at DALLAS
|3
|4½
|(44½)
|NY Giants
|LA Rams
|5½
|5½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|5½
|6½
|(47½)
|Chicago
|at CINCINNATI
|4½
|3½
|(49½)
|Jacksonville
|Denver
|3
|2½
|(43½)
|at INDIANAPOLIS
|at ARIZONA
|5½
|6½
|(44½)
|Carolina
|Philadelphia
|1½
|1½
|(46½)
|at KANSAS CITY
|at MINNESOTA
|4½
|3½
|(44½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|2½
|2½
|(42½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|3
|(46½)
|at LAS VEGAS
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Iowa
|1½
|1½
|(OFF)
|at RUTGERS
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARMY
|2½
|2½
|(54½)
|North Texas
|at CLEMSON
|16½
|16½
|(55½)
|Syracuse
|UNLV
|4½
|4½
|(51½)
|at MIAMI (OH)
|at UTAH
|4½
|4½
|(60½)
|Texas Tech
|at TCU
|4
|4
|(OFF)
|SMU
|at WISCONSIN
|6½
|6½
|(45½)
|Maryland
|at LOUISVILLE
|25½
|25½
|(51½)
|Bowling Green
|at OREGON
|27½
|26½
|(OFF)
|Oregon State
|at NOTRE DAME
|30½
|30½
|(OFF)
|Purdue
|James Madison
|6½
|10½
|(48½)
|at LIBERTY
|Michigan
|3½
|1½
|(45½)
|at NEBRASKA
|at FLORIDA STATE
|44½
|44½
|(58½)
|Kent State
|at OKLAHOMA
|3½
|5½
|(47½)
|Auburn
|at GEORGIA TECH
|22½
|22½
|(49½)
|Temple
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(OFF)
|Arizona State
|at INDIANA
|4½
|4½
|(54½)
|Illinois
|Washington
|20½
|20½
|(49½)
|at WASHINGTON STATE
|at USC
|12½
|13½
|(56½)
|Michigan State
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-192
|Baltimore
|+157
|at CLEVELAND
|-172
|Chicago White Sox
|+144
|at SEATTLE
|-235
|LA Angels
|+194
|at BOSTON
|-152
|N.Y Yankees
|+128
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Pittsburgh
|-112
|at WASHINGTON
|-104
|at MILWAUKEE
|-184
|St. Louis
|+154
|LA Dodgers
|-134
|at SAN FRANCISCO
|+114
|at SAN DIEGO
|-375
|Colorado
|+300
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Houston
|-142
|at ATLANTA
|+120
|at PHILADELPHIA
|-162
|Kansas City
|+136
|at N.Y METS
|-166
|Texas
|+140
|at MIAMI
|OFF
|Detroit
|OFF
|at MINNESOTA
|-130
|Arizona
|+110
|at CHICAGO CUBS
|OFF
|Tampa Bay
|OFF
|Cincinnati
|OFF
|at ATHLETICS
|OFF
