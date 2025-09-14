Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 14, 2025, 12:14 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (43½) New England
at PITTSBURGH 3 (40½) Seattle
Buffalo (47½) at NY JETS
San Francisco 3 (40½) at NEW ORLEANS
at BALTIMORE 12½ 11½ (45½) Cleveland
at DALLAS 3 (44½) NY Giants
LA Rams (41½) at TENNESSEE
at DETROIT (47½) Chicago
at CINCINNATI (49½) Jacksonville
Denver 3 (43½) at INDIANAPOLIS
at ARIZONA (44½) Carolina
Philadelphia (46½) at KANSAS CITY
at MINNESOTA (44½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (42½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (46½) at LAS VEGAS

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Iowa (OFF) at RUTGERS

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARMY (54½) North Texas
at CLEMSON 16½ 16½ (55½) Syracuse
UNLV (51½) at MIAMI (OH)
at UTAH (60½) Texas Tech
at TCU 4 4 (OFF) SMU
at WISCONSIN (45½) Maryland
at LOUISVILLE 25½ 25½ (51½) Bowling Green
at OREGON 27½ 26½ (OFF) Oregon State
at NOTRE DAME 30½ 30½ (OFF) Purdue
James Madison 10½ (48½) at LIBERTY
Michigan (45½) at NEBRASKA
at FLORIDA STATE 44½ 44½ (58½) Kent State
at OKLAHOMA (47½) Auburn
at GEORGIA TECH 22½ 22½ (49½) Temple
at BAYLOR (OFF) Arizona State
at INDIANA (54½) Illinois
Washington 20½ 20½ (49½) at WASHINGTON STATE
at USC 12½ 13½ (56½) Michigan State

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -192 Baltimore +157
at CLEVELAND -172 Chicago White Sox +144
at SEATTLE -235 LA Angels +194
at BOSTON -152 N.Y Yankees +128

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Pittsburgh -112 at WASHINGTON -104
at MILWAUKEE -184 St. Louis +154
LA Dodgers -134 at SAN FRANCISCO +114
at SAN DIEGO -375 Colorado +300

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Houston -142 at ATLANTA +120
at PHILADELPHIA -162 Kansas City +136
at N.Y METS -166 Texas +140
at MIAMI OFF Detroit OFF
at MINNESOTA -130 Arizona +110
at CHICAGO CUBS OFF Tampa Bay OFF
Cincinnati OFF at ATHLETICS OFF

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up