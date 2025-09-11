NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at GREEN BAY 3 3½ (48½) Washington Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|3½
|(48½)
|Washington
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|7½
|6½
|(46½)
|at NY JETS
|at PITTSBURGH
|2½
|3
|(39½)
|Seattle
|San Francisco
|7½
|3
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at MIAMI
|2½
|1½
|(43½)
|New England
|at BALTIMORE
|12½
|11½
|(45½)
|Cleveland
|at DALLAS
|3
|5½
|(44½)
|NY Giants
|LA Rams
|5½
|5½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|5½
|6½
|(47½)
|Chicago
|at CINCINNATI
|4½
|3½
|(49½)
|Jacksonville
|Denver
|3
|2½
|(42½)
|at INDIANAPOLIS
|at ARIZONA
|5½
|6½
|(43½)
|Carolina
|Philadelphia
|1½
|1½
|(46½)
|at KANSAS CITY
|at MINNESOTA
|4½
|3½
|(44½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|2½
|2½
|(42½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|3
|(46½)
|at LAS VEGAS
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|6½
|7½
|(52½)
|at WAKE FOREST
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANA
|41½
|48½
|(59½)
|Indiana State
|at SYRACUSE
|35½
|37½
|(66½)
|Colgate
|at HOUSTON
|2½
|4½
|(44½)
|Colorado
|Kansas State
|1½
|1½
|(54½)
|at ARIZONA
|at UCLA
|13½
|15½
|(52½)
|New Mexico
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|28½
|28½
|(48½)
|at NORTHWESTERN
|Buffalo
|22½
|22½
|(47½)
|at KENT STATE
|Oklahoma
|27½
|21½
|(50½)
|at TEMPLE
|Memphis
|6½
|3½
|(50½)
|at TROY
|at MICHIGAN
|27½
|27½
|(43½)
|Central Michigan
|at ALABAMA
|18½
|20½
|(46½)
|Wisconsin
|Clemson
|9½
|2½
|(52½)
|at GEORGIA TECH
|at BAYLOR
|46½
|46½
|(58½)
|Samford
|at AUBURN
|25½
|24½
|(55½)
|South Alabama
|UConn
|10½
|10½
|(52½)
|at DELAWARE
|Pittsburgh
|1½
|7½
|(57½)
|at WEST VIRGINIA
|at TEXAS TECH
|22½
|24½
|(61½)
|Oregon State
|Georgia
|7½
|4½
|(49½)
|at TENNESSEE
|at NORTH TEXAS
|5½
|6½
|(58½)
|Washington State
|at NORTH CAROLINA
|21½
|21½
|(46½)
|Richmond
|SMU
|26½
|27½
|(61½)
|at MISSOURI STATE
|USC
|20½
|21½
|(58½)
|at PURDUE
|at PENN STATE
|48½
|48½
|(55½)
|Villanova
|at MISSOURI
|24½
|27½
|(47½)
|Louisiana
|Iowa State
|20½
|20½
|(55½)
|at ARKANSAS STATE
|at TEXAS
|41½
|41½
|(51½)
|UTEP
|at MIAMI (FL)
|15½
|17½
|(57½)
|South Florida
|Liberty
|5½
|6½
|(51½)
|at BOWLING GREEN
|at NEVADA
|7½
|8½
|(48½)
|Middle Tennessee
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|3½
|2½
|(58½)
|Florida Atlantic
|at OHIO STATE
|34½
|31½
|(51½)
|Ohio
|at GEORGIA SOUTHERN
|4½
|3½
|(58½)
|Jacksonville State
|at VIRGINIA TECH
|8½
|6½
|(50½)
|Old Dominion
|at OLE MISS
|9½
|7½
|(61½)
|Arkansas
|at ILLINOIS
|28½
|27½
|(50½)
|Western Michigan
|Appalachian State
|2½
|2½
|(56½)
|at SOUTHERN MISS
|at IOWA
|34½
|35½
|(42½)
|UMass
|at NOTRE DAME
|7½
|6½
|(49½)
|Texas A&M
|at KENTUCKY
|25½
|24½
|(46½)
|Eastern Michigan
|at LSU
|6½
|7½
|(47½)
|Florida
|at LOUISIANA TECH
|9½
|9½
|(43½)
|New Mexico State
|East Carolina
|7½
|7½
|(55½)
|at COASTAL CAROLINA
|at SOUTH CAROLINA
|9½
|4½
|(48½)
|Vanderbilt
|at TULANE
|4½
|1½
|(53½)
|Duke
|Navy
|13½
|14½
|(53½)
|at TULSA
|Utah
|23½
|23½
|(48½)
|at WYOMING
|at TCU
|36½
|36½
|(56½)
|Abilene Christian
|at UAB
|10½
|11½
|(56½)
|Akron
|Air Force
|4½
|4½
|(50½)
|at UTAH STATE
|Boston College
|10½
|13½
|(44½)
|at STANFORD
|at ARIZONA STATE
|13½
|15½
|(59½)
|Texas State
|Minnesota
|4½
|2½
|(42½)
|at CAL
MLB
Thursday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-142
|at CHICAGO WHITE SOX
|+120
|at TORONTO
|-162
|Houston
|+136
|at N.Y YANKEES
|OFF
|Detroit
|OFF
|at CLEVELAND
|-134
|Kansas City
|+114
|at SEATTLE
|-174
|LA Angels
|+146
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MIAMI
|-126
|Washington
|+108
|at PHILADELPHIA
|-142
|N.Y Mets
|+120
|at SAN DIEGO
|-235
|Colorado
|+194
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|-142
|Pittsburgh
|+120
