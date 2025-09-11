Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 11, 2025, 12:15 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (48½) Washington

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (46½) at NY JETS
at PITTSBURGH 3 (39½) Seattle
San Francisco 3 (40½) at NEW ORLEANS
at MIAMI (43½) New England
at BALTIMORE 12½ 11½ (45½) Cleveland
at DALLAS 3 (44½) NY Giants
LA Rams (41½) at TENNESSEE
at DETROIT (47½) Chicago
at CINCINNATI (49½) Jacksonville
Denver 3 (42½) at INDIANAPOLIS
at ARIZONA (43½) Carolina
Philadelphia (46½) at KANSAS CITY
at MINNESOTA (44½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (42½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (46½) at LAS VEGAS

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (52½) at WAKE FOREST

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANA 41½ 48½ (59½) Indiana State
at SYRACUSE 35½ 37½ (66½) Colgate
at HOUSTON (44½) Colorado
Kansas State (54½) at ARIZONA
at UCLA 13½ 15½ (52½) New Mexico

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 28½ 28½ (48½) at NORTHWESTERN
Buffalo 22½ 22½ (47½) at KENT STATE
Oklahoma 27½ 21½ (50½) at TEMPLE
Memphis (50½) at TROY
at MICHIGAN 27½ 27½ (43½) Central Michigan
at ALABAMA 18½ 20½ (46½) Wisconsin
Clemson (52½) at GEORGIA TECH
at BAYLOR 46½ 46½ (58½) Samford
at AUBURN 25½ 24½ (55½) South Alabama
UConn 10½ 10½ (52½) at DELAWARE
Pittsburgh (57½) at WEST VIRGINIA
at TEXAS TECH 22½ 24½ (61½) Oregon State
Georgia (49½) at TENNESSEE
at NORTH TEXAS (58½) Washington State
at NORTH CAROLINA 21½ 21½ (46½) Richmond
SMU 26½ 27½ (61½) at MISSOURI STATE
USC 20½ 21½ (58½) at PURDUE
at PENN STATE 48½ 48½ (55½) Villanova
at MISSOURI 24½ 27½ (47½) Louisiana
Iowa State 20½ 20½ (55½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS 41½ 41½ (51½) UTEP
at MIAMI (FL) 15½ 17½ (57½) South Florida
Liberty (51½) at BOWLING GREEN
at NEVADA (48½) Middle Tennessee
at FLORIDA INTERNATIONAL (58½) Florida Atlantic
at OHIO STATE 34½ 31½ (51½) Ohio
at GEORGIA SOUTHERN (58½) Jacksonville State
at VIRGINIA TECH (50½) Old Dominion
at OLE MISS (61½) Arkansas
at ILLINOIS 28½ 27½ (50½) Western Michigan
Appalachian State (56½) at SOUTHERN MISS
at IOWA 34½ 35½ (42½) UMass
at NOTRE DAME (49½) Texas A&M
at KENTUCKY 25½ 24½ (46½) Eastern Michigan
at LSU (47½) Florida
at LOUISIANA TECH (43½) New Mexico State
East Carolina (55½) at COASTAL CAROLINA
at SOUTH CAROLINA (48½) Vanderbilt
at TULANE (53½) Duke
Navy 13½ 14½ (53½) at TULSA
Utah 23½ 23½ (48½) at WYOMING
at TCU 36½ 36½ (56½) Abilene Christian
at UAB 10½ 11½ (56½) Akron
Air Force (50½) at UTAH STATE
Boston College 10½ 13½ (44½) at STANFORD
at ARIZONA STATE 13½ 15½ (59½) Texas State
Minnesota (42½) at CAL

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -142 at CHICAGO WHITE SOX +120
at TORONTO -162 Houston +136
at N.Y YANKEES OFF Detroit OFF
at CLEVELAND -134 Kansas City +114
at SEATTLE -174 LA Angels +146

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MIAMI -126 Washington +108
at PHILADELPHIA -142 N.Y Mets +120
at SAN DIEGO -235 Colorado +194

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -142 Pittsburgh +120

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up