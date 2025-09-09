Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 9, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (48½) Washington

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo 7 (45½) at NY JETS
at PITTSBURGH (40½) Seattle
San Francisco (40½) at NEW ORLEANS
at DETROIT (47½) Chicago
at MIAMI (43½) New England
at CINCINNATI (49½) Jacksonville
at BALTIMORE 12½ 11½ (45½) Cleveland
at DALLAS 3 (44½) NY Giants
LA Rams (42½) at TENNESSEE
Denver 3 (42½) at INDIANAPOLIS
at ARIZONA (44½) Carolina
at KANSAS CITY (46½) Philadelphia
at MINNESOTA (45½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (43½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (46½) at LAS VEGAS

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (53½) at WAKE FOREST

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (43½) Colorado
at ARIZONA (54½) Kansas State
at UCLA 13½ 15½ (52½) New Mexico

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Memphis (50½) at TROY
at MICHIGAN 27½ 27½ (41½) Central Michigan
Oregon 28½ 27½ (49½) at NORTHWESTERN
Buffalo 22½ 21½ (48½) at KENT STATE
Oklahoma 27½ 24½ (51½) at TEMPLE
Clemson (53½) at GEORGIA TECH
at ALABAMA 18½ 20½ (46½) Wisconsin
at AUBURN 25½ 25½ (53½) South Alabama
UConn 10½ 10½ (52½) at DELAWARE
Pittsburgh (57½) at WEST VIRGINIA
Georgia (49½) at TENNESSEE
at NORTH TEXAS (58½) Washington State
at TEXAS TECH 22½ 23½ (60½) Oregon State
SMU 26½ 27½ (61½) at MISSOURI STATE
USC 20½ 21½ (57½) at PURDUE
at MISSOURI 24½ 27½ (48½) Louisiana
Iowa State 20½ 20½ (55½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS 41½ 41½ (51½) UTEP
at MIAMI (FL) 15½ 17½ (56½) South Florida
Liberty (51½) at BOWLING GREEN
at NEVADA (47½) Middle Tennessee
at FLORIDA INTERNATIONAL (58½) Florida Atlantic
Appalachian State (54½) at SOUTHERN MISS
at GEORGIA SOUTHERN (58½) Jacksonville State
at VIRGINIA TECH (50½) Old Dominion
at OHIO STATE 34½ 32½ (52½) Ohio
at ILLINOIS 28½ 27½ (51½) Western Michigan
at OLE MISS (62½) Arkansas
East Carolina (56½) at COASTAL CAROLINA
at NOTRE DAME (49½) Texas A&M
at KENTUCKY 25½ 25½ (45½) Eastern Michigan
at LSU (48½) Florida
at IOWA 34½ 35½ (43½) UMass
at LOUISIANA TECH (42½) New Mexico State
at SOUTH CAROLINA (47½) Vanderbilt
Utah 23½ 23½ (48½) at WYOMING
at TULANE (54½) Duke
Navy 13½ 13½ (53½) at TULSA
at UAB 10½ 12½ (55½) Akron
Air Force (50½) at UTAH STATE
at ARIZONA STATE 13½ 14½ (57½) Texas State
Minnesota (43½) at CAL
Boston College 10½ 11½ (44½) at STANFORD

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND -126 Kansas City +108
at N.Y YANKEES -156 Detroit +132
at TORONTO OFF Houston OFF
at CHICAGO WHITE SOX OFF Tampa Bay OFF
Minnesota -120 at LA ANGELS +102
Boston -110 at ATHLETICS -106

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MIAMI -134 Washington +114
at PHILADELPHIA -130 N.Y Mets +110
Chicago Cubs OFF at ATLANTA OFF
at SAN DIEGO -184 Cincinnati +154
at SAN FRANCISCO -148 Arizona +126
at LA DODGERS -310 Colorado +250

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -164 Pittsburgh +138
at TEXAS OFF Milwaukee OFF
at SEATTLE -210 St. Louis +176

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

