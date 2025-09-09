NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at GREEN BAY 3 3½ (48½) Washington Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|3½
|(48½)
|Washington
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|7½
|7
|(45½)
|at NY JETS
|at PITTSBURGH
|2½
|2½
|(40½)
|Seattle
|San Francisco
|7½
|4½
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at DETROIT
|5½
|4½
|(47½)
|Chicago
|at MIAMI
|2½
|1½
|(43½)
|New England
|at CINCINNATI
|4½
|3½
|(49½)
|Jacksonville
|at BALTIMORE
|12½
|11½
|(45½)
|Cleveland
|at DALLAS
|3
|5½
|(44½)
|NY Giants
|LA Rams
|5½
|5½
|(42½)
|at TENNESSEE
|Denver
|3
|2½
|(42½)
|at INDIANAPOLIS
|at ARIZONA
|5½
|6½
|(44½)
|Carolina
|at KANSAS CITY
|1½
|1½
|(46½)
|Philadelphia
|at MINNESOTA
|4½
|4½
|(45½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|2½
|2½
|(43½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|3
|(46½)
|at LAS VEGAS
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|6½
|7½
|(53½)
|at WAKE FOREST
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|2½
|5½
|(43½)
|Colorado
|at ARIZONA
|1½
|1½
|(54½)
|Kansas State
|at UCLA
|13½
|15½
|(52½)
|New Mexico
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Memphis
|6½
|5½
|(50½)
|at TROY
|at MICHIGAN
|27½
|27½
|(41½)
|Central Michigan
|Oregon
|28½
|27½
|(49½)
|at NORTHWESTERN
|Buffalo
|22½
|21½
|(48½)
|at KENT STATE
|Oklahoma
|27½
|24½
|(51½)
|at TEMPLE
|Clemson
|9½
|3½
|(53½)
|at GEORGIA TECH
|at ALABAMA
|18½
|20½
|(46½)
|Wisconsin
|at AUBURN
|25½
|25½
|(53½)
|South Alabama
|UConn
|10½
|10½
|(52½)
|at DELAWARE
|Pittsburgh
|1½
|6½
|(57½)
|at WEST VIRGINIA
|Georgia
|7½
|3½
|(49½)
|at TENNESSEE
|at NORTH TEXAS
|5½
|4½
|(58½)
|Washington State
|at TEXAS TECH
|22½
|23½
|(60½)
|Oregon State
|SMU
|26½
|27½
|(61½)
|at MISSOURI STATE
|USC
|20½
|21½
|(57½)
|at PURDUE
|at MISSOURI
|24½
|27½
|(48½)
|Louisiana
|Iowa State
|20½
|20½
|(55½)
|at ARKANSAS STATE
|at TEXAS
|41½
|41½
|(51½)
|UTEP
|at MIAMI (FL)
|15½
|17½
|(56½)
|South Florida
|Liberty
|5½
|5½
|(51½)
|at BOWLING GREEN
|at NEVADA
|7½
|8½
|(47½)
|Middle Tennessee
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|3½
|2½
|(58½)
|Florida Atlantic
|Appalachian State
|2½
|1½
|(54½)
|at SOUTHERN MISS
|at GEORGIA SOUTHERN
|4½
|3½
|(58½)
|Jacksonville State
|at VIRGINIA TECH
|8½
|7½
|(50½)
|Old Dominion
|at OHIO STATE
|34½
|32½
|(52½)
|Ohio
|at ILLINOIS
|28½
|27½
|(51½)
|Western Michigan
|at OLE MISS
|9½
|8½
|(62½)
|Arkansas
|East Carolina
|7½
|7½
|(56½)
|at COASTAL CAROLINA
|at NOTRE DAME
|7½
|6½
|(49½)
|Texas A&M
|at KENTUCKY
|25½
|25½
|(45½)
|Eastern Michigan
|at LSU
|6½
|8½
|(48½)
|Florida
|at IOWA
|34½
|35½
|(43½)
|UMass
|at LOUISIANA TECH
|9½
|9½
|(42½)
|New Mexico State
|at SOUTH CAROLINA
|9½
|5½
|(47½)
|Vanderbilt
|Utah
|23½
|23½
|(48½)
|at WYOMING
|at TULANE
|4½
|2½
|(54½)
|Duke
|Navy
|13½
|13½
|(53½)
|at TULSA
|at UAB
|10½
|12½
|(55½)
|Akron
|Air Force
|4½
|3½
|(50½)
|at UTAH STATE
|at ARIZONA STATE
|13½
|14½
|(57½)
|Texas State
|Minnesota
|4½
|2½
|(43½)
|at CAL
|Boston College
|10½
|11½
|(44½)
|at STANFORD
MLB
Tuesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CLEVELAND
|-126
|Kansas City
|+108
|at N.Y YANKEES
|-156
|Detroit
|+132
|at TORONTO
|OFF
|Houston
|OFF
|at CHICAGO WHITE SOX
|OFF
|Tampa Bay
|OFF
|Minnesota
|-120
|at LA ANGELS
|+102
|Boston
|-110
|at ATHLETICS
|-106
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MIAMI
|-134
|Washington
|+114
|at PHILADELPHIA
|-130
|N.Y Mets
|+110
|Chicago Cubs
|OFF
|at ATLANTA
|OFF
|at SAN DIEGO
|-184
|Cincinnati
|+154
|at SAN FRANCISCO
|-148
|Arizona
|+126
|at LA DODGERS
|-310
|Colorado
|+250
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|-164
|Pittsburgh
|+138
|at TEXAS
|OFF
|Milwaukee
|OFF
|at SEATTLE
|-210
|St. Louis
|+176
