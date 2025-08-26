2026 N.Y. Mets Schedule

March 26 Pittsburgh
March 28 Pittsburgh
March 29 Pittsburgh
March 30 at St. Louis
March 31 at St. Louis
April 1 at St. Louis
April 2 at San Francisco
April 3 at San Francisco
April 4 at San Francisco
April 5 at San Francisco
April 7 Arizona
April 8 Arizona
April 9 Arizona
April 10 Athletics
April 11 Athletics
April 12 Athletics
April 13 at L.A. Dodgers
April 14 at L.A. Dodgers
April 15 at L.A. Dodgers
April 17 at Chicago Cubs
April 18 at Chicago Cubs
April 19 at Chicago Cubs
April 21 Minnesota
April 22 Minnesota
April 23 Minnesota
April 24 Colorado
April 25 Colorado
April 26 Colorado
April 28 Washington
April 29 Washington
April 30 Washington
May 1 at L.A. Angels
May 2 at L.A. Angels
May 3 at L.A. Angels
May 4 at Colorado
May 5 at Colorado
May 6 at Colorado
May 8 at Arizona
May 9 at Arizona
May 10 at Arizona
May 12 Detroit
May 13 Detroit
May 14 Detroit
May 15 N.Y. Yankees
May 16 N.Y. Yankees
May 17 N.Y. Yankees
May 18 at Washington
May 19 at Washington
May 20 at Washington
May 21 at Washington
May 22 at Miami
May 23 at Miami
May 24 at Miami
May 25 Cincinnati
May 26 Cincinnati
May 27 Cincinnati
May 29 Miami
May 30 Miami
May 31 Miami
June 1 at Seattle
June 2 at Seattle
June 3 at Seattle
June 5 at San Diego
June 6 at San Diego
June 7 at San Diego
June 9 St. Louis
June 10 St. Louis
June 11 St. Louis
June 12 Atlanta
June 13 Atlanta
June 14 Atlanta
June 15 at Cincinnati
June 16 at Cincinnati
June 17 at Cincinnati
June 18 at Philadelphia
June 20 at Philadelphia
June 21 at Philadelphia
June 22 Chicago Cubs
June 23 Chicago Cubs
June 24 Chicago Cubs
June 25 Chicago Cubs
June 26 Philadelphia
June 27 Philadelphia
June 28 Philadelphia
June 29 at Toronto
June 30 at Toronto
July 1 at Toronto
July 3 at Atlanta
July 4 at Atlanta
July 5 at Atlanta
July 6 at Atlanta
July 7 Kansas City
July 8 Kansas City
July 9 Kansas City
July 10 Boston
July 11 Boston
July 12 Boston
July 17 at Philadelphia
July 18 at Philadelphia
July 19 at Philadelphia
July 20 at Milwaukee
July 21 at Milwaukee
July 22 at Milwaukee
July 24 L.A. Dodgers
July 25 L.A. Dodgers
July 26 L.A. Dodgers
July 27 Atlanta
July 28 Atlanta
July 29 Atlanta
July 30 Miami
July 31 Miami
Aug. 1 Miami
Aug. 2 Miami
Aug. 4 at Cleveland
Aug. 5 at Cleveland
Aug. 6 at Cleveland
Aug. 7 at Pittsburgh
Aug. 8 at Pittsburgh
Aug. 9 at Pittsburgh
Aug. 10 at Atlanta
Aug. 11 at Atlanta
Aug. 12 at Atlanta
Aug. 14 Washington
Aug. 15 Washington
Aug. 16 Washington
Aug. 17 San Diego
Aug. 18 San Diego
Aug. 19 San Diego
Aug. 21 at Chicago White Sox
Aug. 22 at Chicago White Sox
Aug. 23 at Chicago White Sox
Aug. 25 Milwaukee
Aug. 26 Milwaukee
Aug. 27 Milwaukee
Aug. 28 Houston
Aug. 29 Houston
Aug. 30 Houston
Aug. 31 at Tampa Bay
Sept. 1 at Tampa Bay
Sept. 2 at Tampa Bay
Sept. 4 San Francisco
Sept. 5 San Francisco
Sept. 6 San Francisco
Sept. 7 at Miami
Sept. 8 at Miami
Sept. 9 at Miami
Sept. 11 at N.Y. Yankees
Sept. 12 at N.Y. Yankees
Sept. 13 at N.Y. Yankees
Sept. 14 Baltimore
Sept. 15 Baltimore
Sept. 16 Baltimore
Sept. 17 Philadelphia
Sept. 18 Philadelphia
Sept. 19 Philadelphia
Sept. 20 Philadelphia
Sept. 22 at Texas
Sept. 23 at Texas
Sept. 24 at Texas
Sept. 25 at Washington
Sept. 26 at Washington
Sept. 27 at Washington
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.