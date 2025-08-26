Live Radio
2026 L.A. Dodgers Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:17 PM

March 26 Arizona

March 27 Arizona

March 28 Arizona

March 30 Cleveland

March 31 Cleveland

April 1 Cleveland

April 3 at Washington

April 4 at Washington

April 5 at Washington

April 6 at Toronto

April 7 at Toronto

April 8 at Toronto

April 10 Texas

April 11 Texas

April 12 Texas

April 13 N.Y. Mets

April 14 N.Y. Mets

April 15 N.Y. Mets

April 17 at Colorado

April 18 at Colorado

April 19 at Colorado

April 20 at Colorado

April 21 at San Francisco

April 22 at San Francisco

April 23 at San Francisco

April 24 Chicago Cubs

April 25 Chicago Cubs

April 26 Chicago Cubs

April 27 Miami

April 28 Miami

April 29 Miami

May 1 at St. Louis

May 2 at St. Louis

May 3 at St. Louis

May 4 at Houston

May 5 at Houston

May 6 at Houston

May 8 Atlanta

May 9 Atlanta

May 10 Atlanta

May 11 San Francisco

May 12 San Francisco

May 13 San Francisco

May 14 San Francisco

May 15 at L.A. Angels

May 16 at L.A. Angels

May 17 at L.A. Angels

May 18 at San Diego

May 19 at San Diego

May 20 at San Diego

May 22 at Milwaukee

May 23 at Milwaukee

May 24 at Milwaukee

May 25 Colorado

May 26 Colorado

May 27 Colorado

May 29 Philadelphia

May 30 Philadelphia

May 31 Philadelphia

June 1 at Arizona

June 2 at Arizona

June 3 at Arizona

June 4 at Arizona

June 5 L.A. Angels

June 6 L.A. Angels

June 7 L.A. Angels

June 9 at Pittsburgh

June 10 at Pittsburgh

June 11 at Pittsburgh

June 12 at Chicago White Sox

June 13 at Chicago White Sox

June 14 at Chicago White Sox

June 15 Tampa Bay

June 16 Tampa Bay

June 17 Tampa Bay

June 19 Baltimore

June 20 Baltimore

June 21 Baltimore

June 22 at Minnesota

June 23 at Minnesota

June 24 at Minnesota

June 26 at San Diego

June 27 at San Diego

June 28 at San Diego

June 29 at Athletics

June 30 at Athletics

July 1 at Athletics

July 2 San Diego

July 3 San Diego

July 4 San Diego

July 5 San Diego

July 6 Colorado

July 7 Colorado

July 8 Colorado

July 10 Arizona

July 11 Arizona

July 12 Arizona

July 17 at N.Y. Yankees

July 18 at N.Y. Yankees

July 19 at N.Y. Yankees

July 20 at Philadelphia

July 21 at Philadelphia

July 22 at Philadelphia

July 24 at N.Y. Mets

July 25 at N.Y. Mets

July 26 at N.Y. Mets

July 28 Seattle

July 29 Seattle

July 30 Seattle

July 31 Boston

Aug. 1 Boston

Aug. 2 Boston

Aug. 3 at Chicago Cubs

Aug. 4 at Chicago Cubs

Aug. 5 at Chicago Cubs

Aug. 7 at Arizona

Aug. 8 at Arizona

Aug. 9 at Arizona

Aug. 10 Kansas City

Aug. 11 Kansas City

Aug. 12 Kansas City

Aug. 13 Milwaukee

Aug. 14 Milwaukee

Aug. 15 Milwaukee

Aug. 16 Milwaukee

Aug. 17 at Colorado

Aug. 18 at Colorado

Aug. 19 at Colorado

Aug. 21 Pittsburgh

Aug. 22 Pittsburgh

Aug. 23 Pittsburgh

Aug. 25 at Atlanta

Aug. 26 at Atlanta

Aug. 27 at Atlanta

Aug. 28 at Detroit

Aug. 29 at Detroit

Aug. 30 at Detroit

Sept. 1 St. Louis

Sept. 2 St. Louis

Sept. 3 St. Louis

Sept. 4 Washington

Sept. 5 Washington

Sept. 6 Washington

Sept. 7 Cincinnati

Sept. 8 Cincinnati

Sept. 9 Cincinnati

Sept. 11 at Miami

Sept. 12 at Miami

Sept. 13 at Miami

Sept. 14 at Cincinnati

Sept. 15 at Cincinnati

Sept. 16 at Cincinnati

Sept. 17 at Cincinnati

Sept. 18 San Francisco

Sept. 19 San Francisco

Sept. 20 San Francisco

Sept. 22 San Diego

Sept. 23 San Diego

Sept. 24 San Diego

Sept. 25 at San Francisco

Sept. 26 at San Francisco

Sept. 27 at San Francisco

