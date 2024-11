Friday, Nov. 15 EAST Canisius 48, St. Francis (Pa.) 46 Rutgers 81, Iona 53 SOUTH Richmond 92, Gardner-Webb 44 MIDWEST…

Friday, Nov. 15

EAST

Canisius 48, St. Francis (Pa.) 46

Rutgers 81, Iona 53

SOUTH

Richmond 92, Gardner-Webb 44

MIDWEST

Lindenwood (Mo.) 87, Harris-Stowe 61

Wright St. 77, Tennessee St. 65

___

