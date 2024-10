Alfred Dunhill Links Championship Scores

Friday Glasgow, United Kingdom a-Old Course (Host Course) 7,318 yards; Par 72 b-Carnoustie Golf Links 7,394 yards; Par 72 c-Kingsbarns…

Friday

Glasgow, United Kingdom

a-Old Course (Host Course)

7,318 yards; Par 72

b-Carnoustie Golf Links

7,394 yards; Par 72

c-Kingsbarns Golf Links

7,227 yards; Par 72

Purse: $5.5 million

Second Round

Note: Tournament is played on three courses.

Nicolas Colsaerts, Belgium 65a-65b—130 Cameron John, Australia 62c-68a—130 Darren Fichardt, South Africa 61c-70a—131 David Law, Scotland 64c-67a—131 Jens Dantorp, Sweden 64c-68a—132 Daniel Hillier, New Zealand 63a-69b—132 Joost Luiten, Netherlands 67c-65a—132 Robin Williams, South Africa 66c-66a—132 James Ashfield, Wales 64a-69b—133 Tommy Fleetwood, England 68b-65c—133 Tyrrell Hatton, England 65b-68c—133 Tom Vaillant, France 64a-69b—133 Matthis Besard, Belgium 67c-67a—134 Jorge Campillo, Spain 67c-67a—134 Francesco Laporta, Italy 66c-68a—134 Richard Mansell, England 69c-65a—134 David Micheluzzi, Australia 64c-70a—134 Yannik Paul, Germany 68c-66a—134 Yurav Premlall, South Africa 66c-68a—134 Connor Syme, Scotland 67c-67a—134 Peter Uihlein, United States 69a-65b—134 Branden Grace, South Africa 67a-68b—135 Rasmus Hojgaard, Denmark 70b-65c—135 Scott Jamieson, Scotland 63c-72a—135 Brooks Koepka, United States 71b-64c—135 Adrien Saddier, France 65a-70b—135 Jordan L. Smith, England 68b-67c—135 Matthew Southgate, England 64c-71a—135 Matthew Baldwin, England 67a-69b—136 Hao-Tong Li, China 67a-69b—136 Adrian Otaegui, Spain 67a-69b—136 John Parry, England 65a-71b—136 Andrew Putnam, United States 67c-69a—136 Jon Rahm, Spain 65b-71c—136 Max Rottluff, Germany 69c-67a—136 Fabrizio Zanotti, Paraguay 69c-67a—136 Daniel Brown, England 67a-70b—137 Dean Burmester, South Africa 69b-68c—137 Todd Clements, England 66c-71a—137 Brett Coletta, Australia 69c-68a—137 Sean Crocker, United States 67b-70c—137 Will Enefer, England 69c-68a—137 Ross Fisher, England 67c-70a—137 Alex Fitzpatrick, England 70b-67c—137 Grant Forrest, Scotland 69c-68a—137 Padraig Harrington, Ireland 67b-70c—137 Thorbjorn Olesen, Denmark 67c-70a—137 Matt Wallace, England 71b-66c—137 Adri Arnaus, Spain 67a-71b—138 Filippo Celli, Italy 65a-73b—138 Simon Forsstrom, Sweden 66c-72a—138 Jordan Gumberg, United States 67c-71a—138 Chase Hanna, United States 70b-68c—138 Billy Horschel, United States 70b-68c—138 Samuel Jones, New Zealand 67a-71b—138 Matthew Jordan, England 68a-70b—138 Sung Kang, South Korea 68c-70a—138 Maximilian Kieffer, Germany 66c-72a—138 Thriston Lawrence, South Africa 68b-70c—138 Shane Lowry, Ireland 68b-70c—138 Kade McBride, Australia 69c-69a—138 Rory McIlroy, Northern Ireland 69b-69c—138 Tom McKibbin, Northern Ireland 70a-68b—138 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68a-70b—138 David Puig, Spain 68a-70b—138 Patrick Reed, United States 70a-68b—138 Lorenzo Scalise, Italy 69a-69b—138 Jayden Trey Schaper, South Africa 71b-67c—138 Jesper Svensson, Sweden 68b-70c—138 Thomas Aiken, South Africa 72b-67c—139 Louis Albertse, South Africa 71a-68b—139 Marcus Armitage, England 69a-70b—139 MJ Daffue, South Africa 68a-71b—139 Matt Fitzpatrick, England 68b-71c—139 Sebastian Friedrichsen, Denmark 69c-70a—139 Justin Harding, South Africa 69b-70c—139 Calum Hill, Scotland 73b-66c—139 Robert Macintyre, Scotland 67b-72c—139 James Nicholas, United States 68a-71b—139 Wilco Nienaber, South Africa 69a-70b—139 Matthieu Pavon, France 70b-69c—139 Matthias Schwab, Austria 68c-71a—139 Sebastian Soderberg, Sweden 68a-71b—139 Justin Walters, South Africa 71b-68c—139 Gunner Wiebe, United States 68c-71a—139 Jordan Zunic, Australia 70c-69a—139 Louis De Jager, South Africa 70b-70c—140 Jens Fahrbring, Sweden 68a-72b—140 Soren Kjeldsen, Denmark 67c-73a—140 Kazuma Kobori, New Zealand 70b-70c—140 Stuart Manley, Wales 69c-71a—140 Robert Rock, England 72b-68c—140 Freddy Schott, Germany 69c-71a—140 Andrew Wilson, England 63c-77a—140 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 66a-75b—141 Kyle Barker, South Africa 68a-73b—141 Oliver Bekker, South Africa 68c-73a—141 Dan Bradbury, England 70c-71a—141 Joe Dean, England 70b-71c—141 Stephen Gallacher, Scotland 71c-70a—141 Talor Gooch, United States 67b-74c—141 Angel Hidalgo, Spain 73a-68b—141 Nicolai Hojgaard, Denmark 70b-71c—141 Tom Lewis, England 66a-75b—141 Steve Lewton, England 71c-70a—141 Louis Oosthuizen, South Africa 72b-69c—141 Callum Shinkwin, England 70a-71b—141 Dale Whitnell, England 66a-75b—141 Oliver Wilson, England 68a-73b—141 Jeff Winther, Denmark 69c-72a—141 Sam Bairstow, England 67a-75b—142 Rafa Cabrera Bello, Spain 71a-71b—142 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72a-70b—142 Guxin Chen, China 70a-72b—142 Jannik De Bruyn, Germany 72b-70c—142 Nacho Elvira, Spain 74b-68c—142 Dylan Frittelli, South Africa 70a-72b—142 Daniel Gale, Australia 68a-74b—142 David Howell, England 70c-72a—142 Daan Huizing, Netherlands 73a-69b—142 Matt Jones, Australia 72b-70c—142 Rupert Kaminski, South Africa 68b-74c—142 Jacques Kruyswijk, South Africa 72b-70c—142 Richard T. Lee, Canada 70a-72b—142 Hurly Long, Germany 69c-73a—142 Niklas Norgaard Moller, Denmark 70b-72c—142 Alex Noren, Sweden 71b-71c—142 Eddie Pepperell, England 68b-74c—142 Jaco Prinsloo, South Africa 69b-73c—142 Antoine Rozner, France 68c-74a—142 Clement Sordet, France 70b-72c—142 Brandon Stone, South Africa 69a-73b—142 Santiago Tarrio, Spain 70c-72a—142 Danny Willett, England 70b-72c—142 Daniel Gavins, England 73a-70b—143 Nikhil Rama, South Africa 69c-74a—143 Darius Van Driel, Netherlands 72a-71b—143 Ryan Van Velzen, South Africa 73a-70b—143 Lachlan Barker, Australia 76b-68c—144 Barclay Brown, England 70a-74b—144 Greg Dalziel, Scotland 70c-74a—144 Jack Davidson, Wales 71a-73b—144 Jacques De Villiers, South Africa 71c-73a—144 Thomas Detry, Belgium 74b-70c—144 Casey Jarvis, South Africa 73b-71c—144 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73b-71c—144 Guido Migliozzi, Italy 73a-71b—144 James Morrison, England 69c-75a—144 Renato Paratore, Italy 72a-72b—144 Marco Penge, England 75b-69c—144 Shubhankar Sharma, India 72b-72c—144 Caleb Surratt, United States 67a-77b—144 Alex Maguire, Ireland 74b-71c—145 Denwit Boriboonsub, Thailand 73b-73c—146 Om Prakash Chouhan, India 71c-75a—146 George Coetzee, South Africa 71c-75a—146 Ricardo Gouveia, Portugal 73b-73c—146 Barend Botha, South Africa 76b-71c—147 Manuel Elvira, Spain 71c-76a—147 Pablo Larrazabal, Spain 72a-75b—147 Matthew Griffin, Australia 76a-73b—149 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 74c-76a—150 Joel Girrbach, Switzerland 76b-74c—150 Hudson Swafford, United States 77a-73b—150 Sampson-yunhe Zheng, China 74a-76b—150 Nick Bachem, Germany 73c-79a—152 Joakim Lagergren, Sweden 75b-77c—152 Jak Carter, Australia 75b-78c—153

