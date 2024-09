NHRA Midwest Nationals Pairings

Saturday At World Wide Technology Raceway, Madison, Ill, Sunday’s First Round Pairings TOP FUEL: 1. T.J. Zizzo, 3.714 seconds, 327.66…

Saturday At World Wide Technology Raceway, Madison, Ill, Sunday’s First Round Pairings

TOP FUEL:

1. T.J. Zizzo, 3.714 seconds, 327.66 mph vs. 16. Billy Torrence, 3.795, 322.27; 2. Tony Schumacher, 3.718, 325.22 vs. 15. Julie Nataas, 3.791, 318.92; 3. Brittany Force, 3.722, 314.39 vs. 14. Josh Hart, 3.787, 324.98; 4. Clay Millican, 3.729, 324.20 vs. 13. Justin Ashley, 3.784, 321.96; 5. Shawn Langdon, 3.738, 320.13 vs. 12. Doug Kalitta, 3.779, 312.93; 6. Shawn Reed, 3.740, 325.61 vs. 11. Tony Stewart, 3.779, 320.13; 7. Jasmine Salinas, 3.745, 320.81 vs. 10. Antron Brown, 3.764, 324.90; 8. Steve Torrence, 3.752, 320.20 vs. 9. Ida Zetterstrom, 3.760, 319.37.

Did Not Qualify: 17. Kyle Wurtzel, 3.824, 302.21; 18. Scott Palmer, 3.896, 296.76; 19. Jacob Opatrny, 5.058, 145.72.

FUNNY CAR:

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.836, 330.72 vs. Bye; 2. Chad Green, Ford Mustang, 3.876, 325.77 vs. 15. Dale Creasy Jr., Dodge Charger, 5.199, 144.71; 3. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.878, 333.33 vs. 14. Buddy Hull, Charger, 4.985, 161.69; 4. Jack Beckman, Camaro, 3.888, 325.77 vs. 13. J.R. Todd, GR Supra, 4.230, 219.47; 5. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.894, 319.75 vs. 12. Alexis DeJoria, GR Supra, 4.074, 260.86; 6. Bobby Bode, Mustang, 3.910, 324.36 vs. 11. Dave Richards, Mustang, 4.045, 311.41; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.915, 325.61 vs. 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.972, 309.77; 8. Bob Tasca III, Mustang, 3.915, 316.38 vs. 9. Matt Hagan, Charger, 3.921, 300.00.

PRO STOCK:

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.565, 208.46 vs. 16. Chris McGaha, Camaro, 6.645, 207.53; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.570, 207.66 vs. 15. Camrie Caruso, Camaro, 6.621, 206.39; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.578, 208.36 vs. 14. Cory Reed, Camaro, 6.615, 206.67; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.584, 207.66 vs. 13. David Cuadra, Camaro, 6.613, 206.61; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.587, 207.66 vs. 12. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.611, 207.72; 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.590, 207.46 vs. 11. Jerry Tucker, Camaro, 6.601, 207.50; 7. Mason McGaha, Camaro, 6.591, 208.04 vs. 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.599, 207.88; 8. Eric Latino, Camaro, 6.593, 206.39 vs. 9. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.596, 206.80.

Did Not Qualify: 17. Val Smeland, 6.676, 205.10; 18. Kenny Delco, 6.696, 204.98; 19. Robert River, 7.062, 194.38.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.796, 197.74 vs. Bye; 2. Matt Smith, Buell, 6.807, 198.12 vs. 15. Wesley Wells, Suzuki, 7.328, 180.00; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.840, 195.28 vs. 14. Lance Bonham, Buell, 7.282, 185.49; 4. Angie Smith, Buell, 6.841, 198.29 vs. 13. Ryan Oehler, EBR, 7.026, 191.67; 5. Hector Arana Jr, EBR, 6.853, 196.39 vs. 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.923, 191.16; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.862, 195.90 vs. 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.920, 193.02; 7. Jianna Evaristo, Buell, 6.880, 196.73 vs. 10. Geno Scali, Suzuki, 6.917, 194.69; 8. John Hall, Beull, 6.889, 196.93 vs. 9. Marc Ingwersen, EBR, 6.894, 195.85.

