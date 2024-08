Olympic Trampoline Results

Friday Women Qualification 1. Zhu Xueying, China, 56.720 (Q). 2. Viyaleta Bardzilouskaya, AIN, 56.340 (Q). 3. Hu Yicheng, China, 56.270…

Friday

Women

Qualification

1. Zhu Xueying, China, 56.720 (Q).

2. Viyaleta Bardzilouskaya, AIN, 56.340 (Q).

3. Hu Yicheng, China, 56.270 (Q).

4. Anzhela Bladtceva, AIN, 55.710 (Q).

5. Bryony Page, Britain, 55.620 (Q).

6. Hikaru Mori, Japan, 55.150 (Q).

7. Madaline Davidson, New Zealand, 54.740 (Q).

8. Sophiane Methot, Canada, 54.640 (Q).

9. Noemi Romero Rosario, Spain, 54.250 (R1).

10. Seljan Mahsudova, Azerbaijan, 53.750 (R2).

11. Luba Golovina, Georgia, 53.620.

12. Lea Labrousse, France, 53.220.

13. Jessica Stevens, United States, 53.170.

14. Isabelle Songhurst, Britain, 52.920.

15. Camilla Gomes, Brazil, 50.580.

16. Malak Hamza, Egypt, 9.650.

