French Open Results

Friday At Stade Roland Garros Paris Purse: €19,280,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Friday from French Open at…

Listen now to WTOP News

Friday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €19,280,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Friday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Third Round

Matteo Arnaldi, Italy, def. Andrey Rublev (6), Russia, 7-6 (6), 6-2, 6-4.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Pavel Kotov, Russia, 6-4, 6-4, 6-4.

Stefanos Tsitsipas (9), Greece, def. Zhang Zhizhen, China, 6-3, 6-3, 6-1.

Carlos Alcaraz (3), Spain, def. Sebastian Korda (27), United States, 6-4, 7-6 (5), 6-3.

Corentin Moutet, France, def. Sebastian Ofner, Austria, 3-6, 6-4, 6-4, 6-1.

Women’s Singles

Third Round

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Liudmila Samsonova (17), Russia, 7-6 (4), 6-2.

Coco Gauff (3), United States, def. Dayana Yastremska (30), Ukraine, 6-2, 6-4.

Olga Danilovic, Serbia, def. Donna Vekic, Croatia, 0-6, 7-5, 7-6 (8).

Clara Tauson, Denmark, def. Sofia Kenin, United States, 6-2, 7-5.

Ons Jabeur (8), Tunisia, def. Leylah Annie Fernandez (31), Canada, 6-4, 7-6 (5).

Iga Swiatek (1), Poland, def. Marie Bouzkova, Czechia, 6-4, 6-2.

Marketa Vondrousova (5), Czechia, def. Chloe Paquet, France, 6-1, 6-3.

Anastasia Potapova, Russia, def. Wang Xinyu, China, 7-5, 6-7 (6), 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Lucas Pouille and Gregoire Barrere, France, def. Titouan Droguet and Giovanni Mpetshi Perricard, France, 6-4, 6-2.

Robin Haase and Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Alexandre Muller and Luca Sanchez, France, 6-2, 6-4.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (3), Britain, def. Ariel Behar, Uruguay, and Adam Pavlasek, Czechia, 6-3, 6-4.

Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and N. Sriram Balaji, India, def. Reese Stalder, United States, and Sem Verbeek, Netherlands, 6-3, 6-4.

Evan King and Christopher Eubanks, United States, def. Marcos Giron, United States, and Constant Lestienne, France, 7-5, 6-1.

Kevin Krawietz and Tim Puetz (6), Germany, def. Diego Hidalgo, Ecuador, and Alejandro Tabilo, Chile, 6-1, 6-4.

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (11), Italy, def. Fernando Romboli, Brazil, and Fabian Marozsan, Hungary, 6-4, 6-0.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Fabrice Martin and Adrian Mannarino, France, 6-2, 6-2.

Guido Andreozzi, Argentina, and Rinky Hijikata, Australia, def. Nicolas Barrientos, Colombia, and Francisco Cabral, Portugal, 7-6 (5), 6-4.

Lucas Miedler and Alexander Erler, Austria, def. Nicolas Mahut and Quentin Halys, France, 6-4, 6-4.

Maximo Gonzalez and Andres Molteni (8), Argentina, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Lloyd Glasspool, Britain, 7-6 (3), 6-3.

Jordan Thompson and Max Purcell, Australia, def. David Pel, Netherlands, and Andre Goransson, Sweden, 6-7 (7), 6-3, 6-4.

Marcelo Melo and Rafael Matos, Brazil, def. Hendrik Jebens and Constantin Frantzen, Germany, 7-6 (4), 4-6, 7-6 (9).

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten, Britain, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (5), Mexico, 6-3, 5-7, 6-4.

Gonzalo Escobar, Ecuador, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, def. Pablo Carreno Busta and Sergio Martos Gornes, Spain, 7-6 (3), 6-4.

Dan Added and Theo Arribage, France, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia (16), France, 2-6, 7-6 (3), 6-4.

John Peers, Australia, and Roman Safiullin, Russia, def. Yuki Bhambri, India, and Albano Olivetti, France, 6-3, 7-6 (5).

Marcus Daniell, New Zealand, and Mackenzie McDonald, United States, def. Dustin Brown, Jamaica, and Frances Tiafoe, United States, 7-6 (3), 6-3.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski (15), Poland, def. Victor Vlad Cornea, Romania, and Luciano Darderi, Italy, 6-7 (7), 7-5, 6-4.

Michael Venus, New Zealand, and Jamie Murray (13), Britain, def. Pedro Martinez and Jaume Munar, Spain, 6-1, 6-2.

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (19), El Salvador, def. Roberto Carballes Baena, Spain, and Mariano Navone, Argentina, 6-2, 6-2.

Ivan Dodig, Croatia, and Austin Krajicek (4), United States, def. Julian Cash, Britain, and Robert Galloway, United States, 6-4, 5-7, 6-3.

Sander Gille and Joran Vliegen (10), Belgium, def. Luis David Martinez, Venezuela, and Petr Nouza, Czechia, 7-6 (6), 3-6, 6-4.

Thiago Seyboth Wild, Brazil, and Sebastian Baez, Argentina, def. Andy Murray and Daniel Evans, Britain, 7-6 (6), 7-6 (3).

Alexander Bublik, Kazakhstan, and Alexander Shevchenko, Russia, def. Dusan Lajovic and Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-4, 1-6, 6-3.

Yannick Hanfmann and Dominik Koepfer, Germany, def. Cristian Rodriguez, Colombia, and Flavio Cobolli, Italy, 6-2, 2-6, 7-6 (4).

Women’s Doubles

First Round

Wang Yafan, China, and Maia Lumsden, Britain, def. Zhu Lin, China, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-2, 6-2.

Alexandra Panova, Russia, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-4, 6-3.

Laura Siegemund, Germany, and Barbora Krejcikova (4), Czechia, def. Katarzyna Piter, Poland, and Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 6-4, 6-0.

Yuan Yue and Wang Xiyu, China, def. Jessika Ponchet and Leolia Jeanjean, France, 7-6 (7), 7-5.

Makoto Ninomiya and Eri Hozumi, Japan, def. Kimberley Zimmermann, Belgium, and Lucia Bronzetti, Italy, 7-6 (4), 2-6, 6-3.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Elise Mertens (1), Belgium, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Shuko Aoyama, Japan, 6-1, 7-6 (3).

Arantxa Rus, Netherlands, and Anna Blinkova, Russia, def. Alize Cornet and Fiona Ferro, France, 7-6 (6), 3-6, 7-6 (3).

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (2), Australia, def. Ingrid Gamarra Martins, Brazil, and Olivia Nicholls, Britain, 5-7, 6-2, 6-1.

Ulrikke Eikeri, Norway, and Ingrid Neel (13), Estonia, def. Greet Minnen, Belgium, and Anna Bondar, Hungary, 6-3, 6-2.

Monica Niculescu, Romania, and Cristina Bucsa, Spain, def. Lauren Davis and Sabrina Santamaria, United States, 6-2, 6-1.

Vera Zvonareva and Mirra Andreeva, Russia, def. Emeline Dartron and Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, France, 6-1, 6-4.

Hao-Ching Chan, Taiwan, and Veronika Kudermetova (12), Russia, def. Heather Watson and Katie Boulter, Britain, 6-1, 3-6, 7-5.

Miriam Kolodziejova and Anna Siskova, Czechia, def. Anastasia Pavlyuchenkova and Ekaterina Alexandrova, Russia, 6-4, 7-6 (6).

Emma Navarro, United States, and Diana Shnaider, Russia, def. Zhang Shuai, China, and Peyton Stearns, United States, 6-4, 6-4.

Katarzyna Kawa, Poland, and Nao Hibino, Japan, def. Irina-Camelia Begu, Romania, and Nadia Podoroska, Argentina, 6-2, 6-2.

Camila Osorio, Colombia, and Elina Avanesyan, Russia, def. Estelle Cascino and Carole Monnet, France, 6-3, 6-0.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (6), Latvia, def. Sloane Stephens and Ashlyn Krueger, United States, 6-2, 6-2.

Elena Vesnina and Anna Kalinskaya, Russia, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Kamilla Rakhimova, Russia, 6-3, 6-0.

Sara Errani and Jasmine Paolini (11), Italy, def. Timea Babos, Hungary, and Irina Khromacheva, Russia, 6-3, 6-1.

Mixed Doubles

Second Round

Hugo Gaston and Clara Burel, France, def. Diane Parry and Harold Mayot, France, 6-3, 7-5.

Matthew Ebden and Ellen Perez (1), Australia, def. Tessah Andrianjafitrimo and Ugo Humbert, France, 6-2, 6-4.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.