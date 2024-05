Mutua Madrid Open Results

Tuesday At Caja Magica Madrid Purse: €7,877,020 Surface: Red clay MADRID (AP) _ Results Tuesday from Mutua Madrid Open at…

Tuesday

At Caja Magica

Madrid

Purse: €7,877,020

Surface: Red clay

MADRID (AP) _ Results Tuesday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 16

Andrey Rublev (7), Russia, def. Tallon Griekspoor (24), Netherlands, 6-2, 6-4.

Daniil Medvedev (3), Russia, def. Alexander Bublik (17), Kazakhstan, 7-6 (3), 6-4.

Taylor Fritz (12), United States, def. Hubert Hurkacz (8), Poland, 7-6 (2), 6-4.

Francisco Cerundolo (21), Argentina, def. Alexander Zverev (4), Germany, 6-3, 6-4.

Jannik Sinner (1), Italy, def. Karen Khachanov (16), Russia, 5-7, 6-3, 6-3.

Carlos Alcaraz (2), Spain, def. Jan-Lennard Struff (23), Germany, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4).

Felix Auger-Aliassime, Canada, def. Casper Ruud (5), Norway, 6-4, 7-5.

Jiri Lehecka (30), Czech Republic, def. Rafael Nadal, Spain, 7-5, 6-4.

Women’s Singles

Quarterfinals

Iga Swiatek (1), Poland, def. Beatriz Haddad Maia (11), Brazil, 4-6, 6-0, 6-2.

Madison Keys (18), United States, def. Ons Jabeur (8), Tunisia, 0-6, 7-5, 6-1.

Men’s Doubles

Round of 32

Ariel Behar, Uruguay, and Adam Pavlasek, Czech Republic, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (10), El Salvador, 4-6, 6-2, 12-10.

Aslan Karatsev, Russia, and Zhang Zhizhen, China, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (5), Mexico, 4-6, 7-5, 10-3.

Benjamin Hassan, Germany, and Abdullah Shelbayh, Jordan, def. Ivan Dodig, Croatia, and Austin Krajicek (4), United States, 6-2, 7-6 (6).

Andres Molteni, Argentina, and John Peers (13), Australia, def. Nicolas Barrientos, Colombia, and Andreas Mies, Germany, 6-3, 6-7 (6), 10-5.

Neal Skupski and Joe Salisbury (3), Britain, def. Nicolas Mahut and Albano Olivetti, France, 6-4, 6-4.

Gonzalo Escobar, Ecuador, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, def. Rajeev Ram, United States, and Marcelo Melo (8), Brazil, 4-6, 6-3, 10-8.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (2), Argentina, def. Wesley Koolhof and Tallon Griekspoor, Netherlands, 6-3, 7-6 (6).

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Lloyd Glasspool (14), Britain, def. Alexei Popyrin and Alex de Minaur, Australia, 6-4, 6-7 (10), 11-9.

Sander Gille and Joran Vliegen (9), Belgium, def. Stefanos Tsitsipas and Petros Tsitsipas, Greece, 7-6 (3), 6-1.

Michael Venus, New Zealand, and Jamie Murray (11), Britain, def. Denis Shapovalov, Canada, and Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-3, 6-2.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski (7), Poland, def. Denys Molchanov, Ukraine, and John-Patrick Smith, Australia, 6-3, 6-4.

Fabien Reboul and Sadio Doumbia (16), France, def. Thiago Monteiro, Brazil, and Flavio Cobolli, Italy, 6-2, 6-3.

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (12), Italy, def. Tommy Paul, United States, and Daniil Medvedev, Russia, 6-2, 7-6 (5).

Kevin Krawietz and Tim Puetz (6), Germany, def. Fabrice Martin, France, and Robin Haase, Netherlands, 6-2, 6-2.

Jack Withrow and Nathaniel Lammons (15), United States, def. Pedro Cachin, Argentina, and Pavel Kotov, Russia, 6-4, 6-4.

Jordan Thompson, Australia, and Sebastian Korda, United States, def. Rohan Bopanna, India, and Matthew Ebden (1), Australia, 7-6 (4), 7-5.

Women’s Doubles

Quarterfinals

Anastasia Pavlyuchenkova and Anastasia Potapova, Russia, def. Desirae Krawczyk and Caroline Dolehide (7), United States, 6-3, 3-6, 10-3.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Elise Mertens (1), Belgium, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (5), Latvia, 6-7 (0), 6-2, 10-7.

