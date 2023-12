College Football National Signings

Alabama Jeremiah Beaman, dl, 6-4, 265, Parker, Birmingham, Ala. Zabien Brown, cb, 6-0, 180, Mater Dei, Santa Ana, Calif. Sterling…

Alabama

Jeremiah Beaman, dl, 6-4, 265, Parker, Birmingham, Ala.

Zabien Brown, cb, 6-0, 180, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Sterling Dixon, edge, 6-3, 211, Spanish Fort, Spanish Fort, Ala.

Isaia Faga, dl, 6-2, 275, Central, Phenix City, Ala.

Jameer Grimsley, cb, 6-3, 185, Tampa Catholic, Tampa, Fla.

Aeryn Hampton, ath, 5-10, 175, Daingerfield, Daingerfield, Texas

Joseph Ionata, ol, 6-4.5, 294, Calvary Christian, Clearwater, Fla.

Amari Jefferson, wr, 6-0, 200, Baylor School, Chattanooga, Tenn.

Cayden Jones, lb, 6-4, 210, Christ School, Arden, N.C.

Dre Kirkpatrick Jr., s, 6-0, 192, Gadsden City, Gadsden, Ala.

Jay Lindsey, te, 6-5, 235, Patrician Academy, Butler, Ala.

Jaylen Mbakwe, ath, 5-11, 170, Clay-Chalkville, Pinson, Ala.

Steve Mboumoua, dl, 6-4, 260, Notre Dame de Foy, Canada

Rydarrius Morgan, s, 6-0, 175, Central, Phenix City, Ala.

Caleb Odom, te, 6-5, 215, Carrollton, Carrollton, Ga.

Justin Okoronkwo, lb, 6-3, 215, Munich, Germany

Casey Poe, ol, 6-4.5, 290, Lindale, Lindale, Texas

Kevin Riley, rb, 5-11, 195, Tuscaloosa County, Northport, Ala.

William Sanders, ol, 6-3, 290, Brookwood, Brookwood, Ala.

Julian Sayin, qb, 6-1, 195, Carlsbad, Carlsbad, Calif.

Rico Scott, wr, 6-0, 185, Bishop McDevitt, Harrisburg, Pa.

Peyton Woodyard, s, 6-2, 188, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Arizona

Sefo Akuila, ath, 6-3, 227, Fremont Senior, Oakland, Calif.

Stacy Bey, ath, 6-1, 200, Rancho Cucamonga, Rancho Cucamonga, Calif.

Bryce Butler, dt, 6-5, 295, Garden City CC, Toronto

Rahshawn Clark, ath, 6-0, 180, Garfield, Seattle, Wash.

Charlie Crowell, te, 6-5, 230, Summit, Bend, Ore.

Audric Harris, wr, 6-0, 175, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Justin Hylkema, ol, 6-8, 315, Adrian Wilcox, Santa Clara, Calif.

Matthew Lado, ol, 6-6, 260, Apollo, Glendale, Ariz.

Adam Mohammed, rb, 6-0, 180, Apollo, Glendale, Ariz.

Eduwa Okundaye, edge, 6-3, 220, Tompkins, Katy, Texas

Brandon Phelps, wr, 6-3, 190, American Leadership Academy Gilbert North, Gilbert, Ariz.

Michael Salgado-Medina, K, 6-3, 190, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Dylan Tapley, ath, 6-4, 205, Desert Mountain, Scottsdale, Ariz.

Kaho Tuihalamaka, dl, 6-4, 340, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Jordan Washington, rb, 5-10, 170, Jordan, Long Beach, Calif.

Michael Watkins, ol, 6-3, 282, Apollo, Glendale, Ariz.

Demond Williams, qb, 5-11, 180, Basha, Chandler, Ariz.

Turran Williams, s, 6-3, 190, John Muir, Pasadena, Calif.

Rahim Wright, s, 6-0, 175, Rancho Cucamonga, Rancho Cucamonga, Calif.

Arizona St.

Elijah Baesa, wr, 5-11, 170, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Rodney Bimage, cb, 6-0, 170, Dickinson, Dickinson, Texas

Jason Brown, rb, 5-10, 205, O’Dea, Seattle, Wash.

Cullen Charles, wr, 5-11, 175, St. Martinville Senior, Saint Martinville, La.

Kanyon Floyd, P, 6-0, 165, Horizon, Scottsdale, Ariz.

Jayden Fortier, te, 6-5, 220, Tualatin, Tualatin, Ore.

James Giggey, de, 6-3, 240, Bradshaw Mountain HS, Prescott Valley, Ariz.

Martell Hughes, s, 6-2, 180, Madison, San Diego, Calif.

Plas Johnson, wr, 6-1, 165, Chaparral, Scottsdale, Ariz.

Chris Johnson Jr., cb, 6-1, 180, Aledo, Aledo, Texas

Terrell Kim, ol, 6-3, 328, North Medford, Medford, Ore.

Salesi Manu, edge, 6-3, 240, Bishop Manogue, Reno, Nev.

Tony-Louis Nkuba, cb, 6-0, 170, Lewisville, Lewisville, Texas

Filiva’a Saluni, ol, 6-5, 272, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Zechariah Sample, wr, 5-9, 160, Katy Jordan, Fulshear, Texas

Albert Smith, lb, 6-0.5, 210, Ponchatoula, Ponchatoula, La.

Semisi Tonga, ol, 6-4, 310, West, Salt Lake City, Utah

Champ Westbrooks, ol, 6-4, 265, Loyola, Los Angeles, Calif.

Arkansas

Jaden Allen, cb, 5-10, 155, Aledo, Aledo, Texas

Kobe Branham, ol, 6-6, 335, Southside, Fort Smith, Ark.

Selman Bridges, cb, 6-3, 170, Lake Belton, Temple, Texas

CJ Brown, wr, 6-0, 185, Bentonville, Bentonville, Ark.

Charleston Collins, dl, 6-5, 270, Wilbur D. Mills, Little Rock, Ark.

Kavion Henderson, dl, 6-2, 240, Leeds, Leeds, Ala.

KJ Jackson, qb, 6-3, 215, St James School, Montgomery, Ala.

Ahkhari Johnson, ath, 5-11, 175, Pleasant Grove, Texarkana, Texas

Krosse Johnson, wr, 5-10, 179, Holy Cross, New Orleans, La.

Justin Logan, lb, 6-2, 205, Kell, Marietta, Ga.

Zuri Madison, ol, 6-5, 315, Frederick Douglass, Lexington, Ky.

Tevis Metcalf, cb, 5-10, 186, Clay-Chalkville, Pinson, Ala.

Juju Pope, lb, 6-0, 195, South Panola, Batesville, Miss.

Braylen Russell, rb, 6-1, 230, Benton, Benton, Ark.

Wyatt Simmons, lb,LB, 6-3, 215, Harding Academy, Searcy, Ark.

Auburn

D.J. Barber, lb, 6-0, 221, Clay-Chalkville, Birmingham, Ala.

Malik Blocton, dl, 6-4, 275, Pike Road, Pike Road, Ala.

Bryce Cain, wr, 5-11, 170, Baker, Mobile, Ala.

Dre Carter, ol, 6-4, 340, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Cam Coleman, wr, 6-3, 180, Central, Phenix City, Ala.

Jay Crawford, cb, 6-0, 180, Parkview, Lilburn, Ga.

Joe Phillips, edge, 6-2, 250, Booker T Washington, Tuskegee, Ala.

Laquan Robinson, db, 6-3, 195, Greenville-Holmes CC, Greenville, Ala.

Perry Thompson, wr, 6-3, 202, Foley, Foley, Ala.

Walker White, qb, 6-3, 215, Little Rock Christian Academy, Little Rock, Ark.

Amaris Williams, dl, 6-3, 270, Clinton, Clinton, N.C.

Baylor

Kyler Beaty, cb, 6-0, 170, Comanche, Comanche, Texas

Nate Bennett, qb, 6-1, 160, Oaks Christian, Westlake Village, Calif.

Joseph Dodds, rb, 5-11.5, 205, Tidehaven, Elmaton, Texas

Mason Dossett, ath, 6-0, 180, Ridge Point, Missouri City, Texas

Alex Foster, dl, 6-5, 250, St Joseph, Greenville, Miss.

Brock Jackson, edge, 6-3, 245, Lumberton, Lumberton, Texas

Tonga Lolohea, dt, 6-4, 322, Tyler Junior College

Jadon Porter, ath, 5-11.5, 190, Lorena, Lorena, Texas

Kyland Reed, lb, 6-2, 210, Mansfield Summit, Arlington, Texas

Tristan Santoro, ol, 6-6, 275, Evangel Christian Academy, Shreveport, La.

Koltin Sieracki, ol, 6-3, 300, The Woodlands, The Woodlands, Texas

Keaton Thomas, lb, 6-2, 230, Northeast Mississippi CC

Kris Wokomah, s, 5-11, 180, Bowie, Arlington, Texas

Boston College

Charlie Comella, ath, 6-1, 175, Xaverian Brothers, Westwood, Mass.

Kemori Dixon, s, 6-1, 200, George Washington, Danville, Va.

Jayzen Flint, edge, 6-3, 225, West Catholic Prep High School, Philadelphia, Pa.

Johnathan Montague Jr, qb, 6-2, 205, Clayton, N.C.

Jadon Lafontant, ol, 6-3, 285, Brunswick School, Greenwich, Conn.

Cedric Lott Jr., wr, 6-5, 200, Horn, Mesquite, Texas

Ashton McShane, cb, 5-11, 165, McKinney, McKinney, Texas

Pape Abdoulaye Su, ol, 6-6, 295, NFL Academy London, England

Judah Pruitt, ol, 6-5, 315, Malcolm X Shabazz, Newark, N.J.

Turbo Richard, rb, 5-10, 207, Northwestern, Rock Hill, S.C.

Ryan Boultwood, te, 6-4, 225, Mt. San Antonio College, Walnut Calif.

Syair Torrence, wr, 5-11, 195, Christian Brothers Academy, Syracuse, N.Y.

BYU

Therrian Alexander III, cb, 6-2.5, 162, Southwest DeKalb, Decatur, Ga.

Ephraim Asiata, cb, 6-2, 215, Herriman HS, Herriman, Utah

Siosefa Brown, edge, 6-5, 205, Highland, Salt Lake City, Utah

Dallin Johnson, dl, 6-3, 285, Springville, Springville, Utah

Jonathan Kabeya, cb, 5-10, 170, Byron Nelson, Trophy Club, Texas

Brody Laga, K, 6-0, 170, Mountain Ridge HS, Herriman, Utah

Matthias Leach, s, 6-1, 170, Chisholm Trail HS, Fort Worth, Texas

Blake Lowe, lb, 6-3, 195, Chaparral, Temecula, Calif.

Noah Lugo, qb, 6-1.5, 180, Eaton, Haslet, Texas

Tei Nacua, wr, 6-2, 175, Timpview HS, Provo, Utah

Jett Nelson, te, 6-5, 210, American Fork, American Fork, Utah

Thomas Prassas, s, 6-2, 190, Basha, Chandler, Ariz.

Adney Reid, lb, 6-5, 215, Spanish Fork, Spanish Fork, Utah

Danny Saili, dt, 6-2, 350, Hutchison CC, Topeka, Kan.

Cannon Skidmore, LS, 6-2, 205, Red Mountain HS, Mesa, Ariz.

Carson Suesue, ath, 6-5, 200, Granger, Salt Lake City, Utah

Ryner Swanson, te, 6-4.5, 240, Laguna Beach, Laguna Beach, Calif.

Luke Toomalatai, dt, 6-2, 295, Long Beach City College, Henderson, Nev.

Sani Tuala, de, 6-4, 255, Citrus College

Devoux Tuataga, edge, 6-4, 240, Cedar Valley, Eagle Mountain, Utah

Ikinasio Tupou, ol, 6-6, 290, Palo Alto, Palo Alto, Calif.

Enoch Watson, qb, 6-3, 200, American Leadership Academy, Flagstaff, Ariz.

California

Dayton Aupiu, s, 6-3, 166, Pacifica, Oxnard, Calif.

EJ Caminong, qb, 6-2, 195, Garfield, Seattle, Wash.

BJ Canady, dl, 6-4.5, 265, Topeka, Topeka, Kan.

Brooklyn Cheek, s, 6-2, 180, Central Catholic, Modesto, Calif.

Syris Corley, ol, 6-4, 290, Taylor HS, Taylor, Texas

Isaiah Crosby, s, 5-10, 180, Trinity Valley CC, Willow Park, Texas

Luke Ferrelli, lb, 6-3, 215, Calsbad HS, Carlsbad, Calif.

Camden Jones, te, 6-6, 225, Maranatha, Pasadena, Calif.

Legend Journey, dl, 6-2, 250, Mansfield Summit, Arlington, Texas

Tyler Knape, ol, 6-4, 275, Westlake, Austin, Texas

Josiah Martin, wr, 5-11, 165, Guyer, Denton, Texas

Aiden Newbill, ol, 6-8, 280, Connally HS, Austin, Texas

Michael-Anthony Okwura, dl, 6-2, 255, St. Thomas, Houston, Texas

Eze Osondu, lb, 6-1, 215, Byron Nelson, Trophy Club, Texas

Trevor Rogers, wr, 6-3, 200, Acalanes, Lafayette, Calif.

Ja’ir Smith, cb, 6-1, 185, College of San Mateo, Charlotte, N.C.

Jamaal Wiley, rb, 6-0, 215, Stafford, Stafford, Texas

MORE

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.