FREED GROUP Women’s Scottish Open Par Scores

Thursday At Dundonald Links Troon, United Kingdom Purse: $2 million Yardage: 6,494; Par: 72 First Round Hinako Shibuno 33-31—64 -8…

Thursday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,494; Par: 72

First Round

Hinako Shibuno 33-31—64 -8 Madelene Sagstrom 34-32—66 -6 Nicole Broch Estrup 34-34—68 -4 Caroline Hedwall 34-34—68 -4 Caroline Inglis 34-34—68 -4 Celine Boutier 34-35—69 -3 Lydia Hall 38-31—69 -3 Sarah Kemp 36-33—69 -3 Maja Stark 35-34—69 -3 Perrine Delacour 35-35—70 -2 Ally Ewing 33-37—70 -2 Agathe Sauzon 36-34—70 -2 Jenny Shin 37-33—70 -2 Linnea Strom 36-34—70 -2 Maddie Szeryk 34-36—70 -2 Na Rin An 34-37—71 -1 Louise Duncan 36-35—71 -1 Linn Grant 36-35—71 -1 Hyo Joo Kim 35-36—71 -1 Nanna Koerstz Madsen 36-35—71 -1 Mi Hyang Lee 36-35—71 -1 Annie Park 37-34—71 -1 Mel Reid 36-35—71 -1 Casandra Alexander 38-34—72 E Nasa Hataoka 36-36—72 E Esther Henseleit 36-36—72 E Minami Katsu 36-36—72 E Megan Khang 38-34—72 E Jennifer Kupcho 36-36—72 E Andrea Lee 35-37—72 E Jeongeun Lee6 34-38—72 E Yu Liu 37-35—72 E Ana Pelaez Trivino 36-36—72 E Pauline Roussin 37-35—72 E Magdalena Simmermacher 36-36—72 E Klara Spilkova 37-35—72 E Patty Tavatanakit 35-37—72 E Lilia Vu 37-35—72 E Aditi Ashok 38-35—73 +1 Virginia Elena Carta 35-38—73 +1 Lauren Coughlin 37-36—73 +1 Amanda Doherty 37-36—73 +1 Gemma Dryburgh 35-38—73 +1 Charley Hull 34-39—73 +1 Eun-Hee Ji 36-37—73 +1 In-Kyung Kim 36-37—73 +1 A Lim Kim 35-38—73 +1 Stephanie Meadow 35-38—73 +1 Morgane Metraux 36-37—73 +1 Paula Reto 37-36—73 +1 Marissa Steen 35-38—73 +1 Arpichaya Yubol 35-38—73 +1 Weiwei Zhang 37-36—73 +1 Elin Arvidsson 38-36—74 +2 Hannah Burke 38-36—74 +2 In Gee Chun 36-38—74 +2 Ayaka Furue 34-40—74 +2 Eleanor Givens 35-39—74 +2 Frida Kinhult 37-37—74 +2 Alison Lee 36-38—74 +2 Lucy Li 39-35—74 +2 Meghan MacLaren 37-37—74 +2 Kim Metraux 37-37—74 +2 Lee-Anne Pace 37-37—74 +2 Emily Pedersen 36-38—74 +2 Bailey Tardy 40-34—74 +2 Chloe Williams 38-36—74 +2 Angel Yin 39-35—74 +2 Ruoning Yin 36-38—74 +2 Jaravee Boonchant 38-37—75 +3 Matilda Castren 37-38—75 +3 Hye Jin Choi 36-39—75 +3 Olivia Cowan 39-36—75 +3 Ginnie Ding 38-37—75 +3 Kylie Henry 38-37—75 +3 Celine Herbin 37-38—75 +3 Soo Bin Joo 38-37—75 +3 Ariya Jutanugarn 38-37—75 +3 Moriya Jutanugarn 40-35—75 +3 Cheyenne Knight 39-36—75 +3 Xiyu Lin 38-37—75 +3 Pernilla Lindberg 40-35—75 +3 Anne-Charlotte Mora 40-35—75 +3 Anna Nordqvist 37-38—75 +3 Lisa Pettersson 37-38—75 +3 Pamela Pretswell Asher 37-38—75 +3 Sarah Schmelzel 39-36—75 +3 Lindsey Weaver-Wright 38-37—75 +3 Ursula Wikstrom 37-38—75 +3 Cholcheva Wongras 38-37—75 +3 Amy Yang 41-34—75 +3 Ashleigh Buhai 36-40—76 +4 Tiffany Chan 40-36—76 +4 Peiyun Chien 38-38—76 +4 Daniela Darquea 39-37—76 +4 Cara Gainer 39-37—76 +4 Leonie Harm 37-39—76 +4 Lauren Hartlage 41-35—76 +4 Stephanie Kyriacou 39-37—76 +4 Bronte Law 38-38—76 +4 Min Lee 37-39—76 +4 Jana Melichova 36-40—76 +4 Kristyna Napoleaova 38-38—76 +4 Yuna Nishimura 36-40—76 +4 Patricia Isabel Schmidt 37-39—76 +4 Jasmine Suwannapura 37-39—76 +4 Marina Alex 40-37—77 +5 Laura Beveridge 40-37—77 +5 Allisen Corpuz 41-36—77 +5 Lindy Duncan 39-38—77 +5 Emma Grechi 37-40—77 +5 Alice Hewson 38-39—77 +5 Wei-Ling Hsu 41-36—77 +5 Lily May Humphreys 39-38—77 +5 Michele Thomson 40-37—77 +5 Christine Wolf 39-38—77 +5 Karis Davidson 42-36—78 +6 Nicole Garcia 39-39—78 +6 Johanna Gustavsson 38-40—78 +6 Felicity Johnson 38-40—78 +6 Tiia Koivisto 40-38—78 +6 Gaby Lopez 37-41—78 +6 Sarah Schober 40-38—78 +6 Celine Borge 37-42—79 +7 Becky Brewerton 42-37—79 +7 Diksha Dagar 41-38—79 +7 Manon De Roey 38-41—79 +7 Katharina Muehlbauer 37-42—79 +7 Chiara Noja 38-41—79 +7 Atthaya Thitikul 42-37—79 +7 Liz Young 38-41—79 +7 Gabriella Cowley 37-43—80 +8 Maria Fassi 40-40—80 +8 Dani Holmqvist 41-39—80 +8 Minjee Lee 38-42—80 +8 Heather MacRae 40-40—80 +8 Carmen Alonso 40-41—81 +9 Alisa Inprasit 43-39—82 +10 Sophie Witt 41-41—82 +10 Alexandra Forsterling 44-39—83 +11 Ines Laklalech 41-42—83 +11 Rosie Davies 43-42—85 +13 Laura Davies 39-46—85 +13 Pia Babnik 47-44—91 +19 Laura Fuenfstueck WD

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.