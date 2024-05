Internazionali BNL d’Italia Results

Tuesday At Foro Italico Rome Purse: €7,877,020 Surface: Red clay ROME (AP) _ Results Tuesday from Internazionali BNL d’Italia at…

Tuesday

At Foro Italico

Rome

Purse: €7,877,020

Surface: Red clay

ROME (AP) _ Results Tuesday from Internazionali BNL d’Italia at Foro Italico (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Qualification

Terence Atmane, France, def. Harold Mayot (19), France, 6-3, 2-6, 6-2.

Gregoire Barrere (16), France, def. Felipe Meligeni Alves, Brazil, 6-3, 7-6 (7).

Diego Schwartzman, Argentina, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 4-6, 6-2, 6-3.

Francesco Passaro, Italy, def. Duje Ajdukovic (24), Croatia, 7-6 (5), 6-7 (6), 7-6.

Thiago Monteiro (23), Brazil, def. Corentin Moutet (4), France, 6-3, 6-4.

Maximilian Marterer (9), Germany, def. Richard Gasquet (21), France, 6-3, 6-4.

Alexandre Muller (17), France, def. Radu Albot, Moldova, 7-5, 6-2.

Zizou Bergs (11), Belgium, def. Juncheng Shang (18), China, 6-4, 7-6 (5).

Hamad Medjedovic, Serbia, def. Jeffrey John Wolf (10), United States, 6-1, 6-4.

Botic Van de Zandschulp (20), Netherlands, def. Facundo Bagnis, Argentina, 6-3, 6-1.

Brandon Nakashima (1), United States, def. Jesper De Jong, Netherlands, 6-4, 4-6, 6-4.

Nicolas Moreno de Alboran, United States, def. Vit Kopriva, Czech Republic, 6-4, 3-6, 6-3.

Women’s Singles

Qualification

Rebecca Sramkova, Slovakia, def. Darja Semenistaja, Latvia, 6-3, 6-4.

Bernarda Pera (4), United States, def. Anna Bondar (16), Hungary, 3-6, 6-4, 6-2.

Rebeka Masarova (11), Spain, def. Laura Pigossi, Brazil, 6-7 (3), 6-3, 7-5.

Renata Zarazua (20), Mexico, def. Viktoriya Tomova (6), Bulgaria, 6-4, 2-6, 7-6 (5).

Clara Tauson (5), Denmark, def. Olga Danilovic, Serbia, 6-2, 6-0.

Maria Carle (7), Argentina, def. Taylah Preston, Australia, 4-6, 6-4, 6-1.

Varvara Gracheva (13), Russia, def. Jaqueline Adina Cristian (1), Romania, 3-6, 6-2, 6-3.

Aliaksandra Sasnovich (24), Belarus, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 7-5, 6-2.

Linda Fruhvirtova, Czech Republic, def. Viktorija Golubic (3), Switzerland, 6-1, 7-6 (4).

Laura Siegemund (8), Germany, def. Julia Riera (15), Argentina, 6-4, 6-4.

Brenda Fruhvirtova (22), Czech Republic, def. Oceane Dodin, France, 6-4, 6-3.

Katie Volynets (21), United States, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 4-6, 6-4, 6-4.

Women’s Singles

Round of 128

Shelby Rogers, United States, def. Lisa Pigato, Italy, 6-1, 6-0.

Paula Badosa, Spain, def. Mirra Andreeva, Russia, 6-2, 6-3.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Martina Trevisan, Italy, 6-3, 6-4.

Ana Bogdan, Romania, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 6-4, 6-1.

Camila Osorio, Colombia, def. Arantxa Rus, Netherlands, 4-6, 6-3, 6-4.

Lucrezia Stefanini, Italy, def. Vittoria Paganetti, Italy, 7-5, 6-3.

Wang Xinyu, China, def. Yuan Yue, China, 4-6, 6-1, 6-2.

Angelique Kerber, Germany, def. Lauren Davis, United States, 6-1, 6-0.

Diana Shnaider, Russia, def. Greet Minnen, Belgium, 6-2, 6-3.

Magdalena Frech, Poland, def. Ashlyn Krueger, United States, 7-6 (2), 6-3.

