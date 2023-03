College Football National Signings

TCU Jordyn Bailey, wr, 5-9, 160, Ryan, Denton, Texas Jonathan Bax, edge, 6-2, 230, Edna Karr, New Orleans, La. Max…

TCU

Jordyn Bailey, wr, 5-9, 160, Ryan, Denton, Texas

Jonathan Bax, edge, 6-2, 230, Edna Karr, New Orleans, La.

Max Carroll, ath, 6-3, 205, Briarcrest Christian, Memphis, Tenn.

Avion Carter, dl, 6-4, 260, Tascosa, Amarillo, Texas

Zachary Chapman, dl, 6-5, 250, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Cameron Cook, rb, 5-10, 180, Stony Point, Round Rock, Texas

Markis Deal, dl, 6-4, 290, Naaman Forest, Garland, Texas

Rohan Fluellen, ath, 6-0, 170, Gilmer, Gilmer, Texas

Randon Fontenette, s, 6-1, 190, Brazosport, Freeport, Texas

Vernon Glover Jr., cb, 5-11, 170, Dickinson, Dickinson, Texas

Keviyan Huddleston, edge, 6-4, 235, Chapel Hill, Tyler, Texas

Jamel Johnson, s, 6-1, 185, Seguin, Arlington, Texas

Lafayette Kaiuway, te, 6-5, 245, Sam Houston, Arlington, Texas

Jordan Lester, s, 6-2, 181, Horn, Mesquite, Texas

Cooper Powers, ol, 6-5, 280, De La Salle, Concord, Calif.

Brione Ramsey-Brooks, ol, 6-4, 380, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Cordale Russell, wr, 6-2, 200, North Mesquite, Mesquite, Texas

Kylan Salter, lb, 6-1, 210, Cedar Hill, Cedar Hill, Texas

Narado Stoker, ol, 6-5, 310, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Benjamin Whitfield, ol, 6-5, 270, Duncanville, Duncanville, Texas

Javeon Wilcox, s, 6-0, 185, Lake Belton, Temple, Texas

Tennessee

DeSean Bishop, rb, 5-10, 196, Karns, Knoxville, Tenn.

Chandavian Bradley, edge, 6-4, 209, Platte County, Platte City, Mo.

Ayden Bussell, ol, 6-5, 287, Mount Juliet, Mount Juliet, Tenn.

Arion Carter, lb, 6-1, 215, Smyrna, Smyrna, Tenn.

Cristian Conyer, cb, 6-1, 170, South Warren, Bowling Green, Ky.

Ethan Davis, te, 6-5, 230, Collins Hill, Suwanee, Ga.

Trevor Duncan, ath, 6-5, 277, Knoxville Catholic, Knoxville, Tenn.

Rickey Gibson III, cb, 6-0, 171, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.

Caleb Herring, edge, 6-5, 206, Riverdale, Murfreesboro, Tenn.

Daevin Hobbs, dl, 6-4, 277, Jay M Robinson, Concord, N.C.

Nico Iamaleava, qb, 6-5, 195, Warren, Downey, Calif.

Khalifa Keith, rb, 6-0, 235, Parker, Birmingham, Ala.

Vysen Lang, ol, 6-4, 335, Pike Road, Pike Road, Ala.

Nathan Leacock, wr, 6-3, 200, Millbrook, Raleigh, N.C.

Jack Luttrell, s, 6-1, 187, Colquitt County, Moultrie, Ga.

Jordan Matthews, cb, 6-1, 184, Woodlawn, Baton Rouge, La.

Nathan Robinson, edge, 6-5, 272, Greenbrier, Greenbrier, Tenn.

Cameron Seldon, ath, 6-1, 210, Northumberland, Heathsville, Va.

John Slaughter, s, 6-1, 194, Southaven, Southaven, Miss.

Jalen Smith, lb, 6-0, 213, Grayson, Loganville, Ga.

Nate Spillman, wr, 6-1, 194, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Jeremiah Telander, lb, 6-2, 217, Gainesville, Gainesville, Ga.

Shamurad Umarov, ol, 6-5, 317, Denmark, Alpharetta, Ga.

Tyree Weathersby, dl, 6-4, 251, New Manchester, Douglasville, Ga.

Texas

Tausili Akana, lb, 6-4, 225, Skyridge, Lehi, Utah

Cedric Baxter Jr., rb, 6-1, 215, Edgewater, Orlando, Fla.

S’Maje Burrell, lb, 6-0, 215, North Crowley, Fort Worth, Texas

Jaydon Chatman, ol, 6-4, 300, Harker Heights, Harker Heights, Texas

Andre Cojoe, ol, 6-6, 345, Mansfield Timberview, Arlington, Texas

Johntay Cook II, wr, 6-0, 175, DeSoto, DeSoto, Texas

Trevor Goosby, ol, 6-6, 280, Melissa, Melissa, Texas

Derion Gullette, edge, 6-2, 220, Teague, Teague, Texas

Anthony Hill, lb, 6-2, 225, Ryan, Denton, Texas

Payton Kirkland, ol, 6-5, 360, Dr. Phillips, Orlando, Fla.

Liona Lefau, lb, 6-1, 210, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Arch Manning, qb, 6-4, 215, Isidore Newman, New Orleans, La.

Jelani McDonald, ath, 6-2, 197, Connally, Waco, Texas

Sydir Mitchell, dl, 6-5, 335, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

DeAndre Moore Jr., wr, 6-0, 185, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Malik Muhammad, cb, 5-11, 175, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Ryan Niblett, wr, 5-10, 170, Aldine Eisenhower, Houston, Texas

Will Randle, te, 6-3, 220, Isidore Newman, New Orleans, La.

Spencer Shannon, te, 6-7, 240, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Connor Stroh, ol, 6-6, 345, Wakeland, Frisco, Texas

Colton Vasek, edge, 6-5, 225, Westlake, Austin, Texas

Billy Walton, edge, 6-2, 215, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Derek Williams, s, 6-2, 185, Westgate, New Iberia, La.

Tre Wisner, rb, 5-11, 180, DeSoto, DeSoto, Texas

Texas A&M

Naquil Betrand, ol, 6-6, 350, Northeast, Philadelphia, Pa.

Chase Bisontis, ol, 6-5, 290, Don Bosco Prep, Ramsey, N.J.

Dalton Brooks, ath, 6-1, 187, Shiner, Shiner, Texas

Raymond Cottrell, wr, 6-2, 203, Milton, Milton, Fla.

David Hicks, dl, 6-4, 290, Paetow, Katy, Texas

Chantz Johnson, lb, 6-0, 210, College Station, College Station, Texas

Rylan Kennedy, edge, 6-4, 210, Lake Ridge, Mansfield, Texas

Rueben Owens, rb, 5-11, 190, El Campo, El Campo, Texas

Jaden Platt, te, 6-4, 235, Eaton, Haslet, Texas

Marcel Reed, qb, 6-1, 175, Montgomery Bell Academy, Nashville, Tenn.

Bravion Rogers, cb, 5-10, 185, La Grange, La Grange, Texas

Daymion Sanford, edge, 6-2, 210, Paetow, Katy, Texas

TJ Shanahan, ol, 6-4, 310, Westlake, Austin, Texas

Samu Taumanupepe, dl, 6-3, 380, Atascocita, Humble, Texas

Micah Tease, ath, 5-11, 180, Booker T. Washington, Tulsa, Okla.

Jayvon Thomas, cb, 5-11, 170, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Colton Thomasson, ol, 6-8, 325, Smithson Valley, Spring Branch, Texas

Tyler White, P, 6-3, 202, Southlake Carroll, Southlake, Texas

Taurean York, lb, 6-0, 217, Temple, Temple, Texas

Texas Tech

Tre’Darius Brown, dl, 6-3, 300, Natchitoches Central, Natchitoches, La.

Kaden Carr, ol, 6-5, 320, Lubbock-Cooper, Lubbock, Texas

Jayden Cofield, dl, 6-3, 325, Manor, Manor, Texas

Isaiah Crawford, edge, 6-4, 210, Post, Post, Texas

Demarion Crest-Daniels, wr, 6-3, 185, Parkland, El Paso, Texas

John Curry, lb, 6-2, 195, Coronado, Lubbock, Texas

Jmaury Davis, ath, 6-2, 190, Clarendon, Clarendon, Texas

Miquel Dingle Jr., lb, 6-1, 215, Byrnes, Duncan, S.C.

Nick Fattig, ol, 6-4, 275, Clear Springs, League City, Texas

Justin Horne, lb, 6-1, 200, John Curtis, New Orleans, La.

Brenden Jordan, s, 6-0, 200, Mansfield, Mansfield, Texas

Chapman Lewis, s, 6-1, 170, Centennial, Burleson, Texas

Ansel Nedore, dl, 6-2, 245, Round Rock, Round Rock, Texas

Marcus Ramon-Edwards, ath, 6-3, 200, Trinity Christian School, Lubbock, Texas

Braylon Rigsby, dl, 6-2, 287, Woodville, Woodville, Texas

Jordan Sanford, s, 5-11, 185, Mansfield Timberview, Arlington, Texas

Dylan Shaw, ol, 6-4, 300, Flour Bluff, Corpus Christi, Texas

Daniel Sill, ol, 6-5, 290, A&M Consolidated, College Station, Texas

Dylan Spencer, dl, 6-4, 240, C.E. King, Houston, Texas

Marquez Stevenson, cb, 6-0, 170, Captain Shreve, Shreveport, La.

Jake Strong, qb, 6-2, 200, Northwest, Justin, Texas

Kelby Valsin, wr, 6-1, 180, Bowie, Arlington, Texas

Amier Washington, dl, 6-2, 245, Little Cypress-Mauriceville, Orange, Texas

Tyrone West, wr, 6-1, 190, Humble, Humble, Texas

Anquan Willis, ath, 6-0, 220, Rider, Wichita Falls, Texas

UCF

Kaven Call, edge, 6-2, 230, Apopka, Apopka, Fla.

Johnathan Cline, ol, 6-4, 295, Cartersville, Cartersville, Ga.

Keyon Cox, ol, 6-5, 275, Central, Phenix City, Ala.

Jason Duclona, ath, 6-1, 175, Estero, Estero, Fla.

Troy Ford, edge, 6-1, 235, Calvary Day School, Savannah, Ga.

Andrew Harris, lb, 6-0, 195, Lake Brantley, Altamonte Springs, Fla.

Braeden Marshall, cb, 5-11, 185, Lake Mary, Lake Mary, Fla.

Isaiah Nixon, edge, 6-4, 215, Lakewood, Saint Petersburg, Fla.

Tyree Patterson, wr, 6-2, 175, Eustis, Eustis, Fla.

Randy Pittman, te, 6-2, 230, A. Crawford Mosley, Lynn Haven, Fla.

Grant Reddick, k, 5-10, 190, Boone, Orlando, Fla.

Dylan Rizk, qb, 6-2, 210, Cardinal Gibbons, Fort Lauderdale, Fla.

Andrew Rumph, dl, 6-3, 265, Palmetto, Palmetto, Fla.

John Walker, dl, 6-3, 310, Osceola, Kissimmee, Fla.

UCLA

Grant Buckey, dl, 6-5, 265, Liberty, Bakersfield, Calif.

Isaiah Carlson, ath, 6-2, 220, Ferndale, Ferndale, Wash.

Luke Duncan, qb, 6-6, 185, Miramonte, Orinda, Calif.

Tre Edwards, lb, 6-1, 220, Mater Dei Catholic, Chula Vista, Calif.

A.J. Fuimaono, dl, 6-3, 280, Liberty, Henderson, Nev.

Grant Gray, wr, 6-3, 180, Norco, Norco, Calif.

R.J. Jones, s, 6-1, 195, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Ty Lee, s, 6-3, 190, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Solomone Malafu, lb, 6-1, 225, Kapaa, Kapaa, Hawaii

Jeremiah McClure, wr, 6-2, 195, Mater Dei Catholic, Chula Vista, Calif.

Dante Moore, qb, 6-2, 210, Martin Luther King, Detroit, Mich.

Donavyn Pellot, ath, 6-2, 210, Silverado, Las Vegas, Nev.

Tavake Tuikolovatu, ol, 6-6, 300, Summit, Fontana, Calif.

Utah

Roger Alderman, ol, 6-5, 275, Sonora, Sonora, Calif.

CJ Blocker, cb, 6-0, 165, New Caney, New Caney, Texas

Owen Chambliss, lb, 6-2, 205, Centennial, Corona, Calif.

Hunter Clegg, edge, 6-4, 235, American Fork, American Fork, Utah

Spencer Fano, ol, 6-4, 276, Timpview, Provo, Utah

Brock Fonoimoana, s, 6-1, 190, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Johnathan Hall, lb, 6-0, 220, Katy, Katy, Texas

Mateaki Helu, ath, 6-0, 200, Stansbury, Tooele, Utah

Mack Howard, qb, 6-2, 185, Oxford, Oxford, Miss.

C.J. Jacobsen, te, 6-5, 230, Rocky Mountain, Meridian, Idaho

Jonah Leaea, edge, 6-4, 230, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Caleb Lomu, ol, 6-5, 260, Highland, Gilbert, Ariz.

Mikey Matthews, wr, 5-10, 185, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Michael Mitchell, rb, 6-0, 195, Middleburg, Middleburg, Fla.

Stanley Raass, dl, 6-1, 290, Kahuku, Kahuku, Hawaii

John Randle Jr., rb, 6-0, 185, Heights, Wichita, Kan.

Smith Snowden, cb, 5-10, 175, Skyridge, Lehi, Utah

Dijon Stanley, ath, 6-1, 175, Granada Hills, Granada Hills, Calif.

Daidren Zipperer, wr, 6-1, 170, Lakeland, Lakeland, Fla.

